Lukuaika noin 1 min

Markkinoijan tulisi tietää Denssi eli Oden’s-nuuska. Suomessa sen tunnettuus on nuorten ja nuorten aikuisten joukossa Coca-Colan luokkaa, vaikka sitä ei myydä täällä laillisesti ja suuri osa sen käyttäjistä syyllistyy rikokseen.

Tuote (product) on räätälöity suomalaisille. GN Tobaccon brändillä ei ole edes ruotsinkielistä Wikipedia-sivua. Se on tietenkin juntimpi kuin Swedish Matchin perinteikkäät ja ruotsalaisten suosimat Ettan, Göteborgs Rapé tai General. Odiniin viittaavan tuotteen pakkaus on täynnä viikinkiestetiikkaa. Lisäksi se on huomattavan vahvaa verrattuna Ruotsin suosikkeihin.

Hinnoittelu (price) on hävytöntä. Halvimmillaan Denssiä saa Ruotsista jopa eurolla. Premium-merkeillä hinta on yli ­nelinkertainen. Katukaupassa Helsingissä hinnat ovat lähempänä toisiaan eli 3,5–5 euroa kiekolta (ennen koronavirusta). Hinnoittelustrategia kannustaa isoihin kertaostoihin ja laittomaan jälleenmyyntiin.

Jakelu (place) hoituu etupäässä Haaparannasta ja ruotsinlaivoilta saatavilla tukkukoon pakkauksilla ja loppupäässä katukaupan konsteilla. Suomeen saa omaan käyttöön tuoda kilon nuuskaa päivässä. Iso osa päätyy myytäväksi. Valtiovarainministeriön mukaan rajan yli liikkuu 14-18 miljoonaa rasiaa nuuskaa vuodessa. Rajat ovat kiinni, mutta Lapin jokilaakson joppareilla on silti nyt uudet kulta-ajat. Verorahat jäävät tietysti Ruotsiin.

Denssin promootio (promotion) on taidetta. Viesti on yksinkertainen: ”pärisee” kovemmin kuin yksikään kilpailija. Paketin kannessa oleva tarra irtoaa ja on uudelleen kiinnitettävissä. Viikinkiestetiikalla on koristeltu lukematon määrä kännyköitä, mopoja ja koulujen käytäviä. Denssi on kulttibrändi, josta räpätään ja luodaan sisältöä Snäppiin, Tubeen ja TikTokiin. Yritä perässä.

Kirjoittaja on entinen toimittaja sekä media­liiketoiminnan kehittäjä ja nykyinen liikkeen­johdon konsultti Civitta Finlandilla.