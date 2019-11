Lukuaika noin 3 min

Sosiaalista mediaa päätyökseen tekevistä eniten ansiotuloja vuonna 2018 tienasi Sara Tickle -blogia pitävä Sara Vanninen. Hän tienasi vuonna 2018 yhteensä 236 160 euroa, joista ansiotuloja oli 234 907 ja pääomatuloja oli 1 235 euroa. Jäännösveroa hänelle tuli maksettavaksi 74 649 euroa. Vanninen kertoi aiemmin tänä vuonna M&M:lle, että hänen suurimpia asiakkaitaan ovat olleet muun muassa Meiran kahvibrändi Segafredo, Peak Performance, Samsung, Nanso, Lindex, Sloggi, ACO, Aussie ja Finnair.

Vanninen muutti yrityksensä toiminimestä Sara Vanninen Oy:ksi viime vuoden joulukuussa.

”Me ollaan tällaisia yhden naisen mainostoimistoja”, hän kommentoi.

Juuso Karikuusi ja Eric Savolainen ovat tubettajien suomalaisveteraaneja. Karikuusi on tubettanut vuodesta 2007 ja Savolainen vuodesta 2011. He ovat tehneet videoita myös yhdessä ja esiintyneet televisiossa Posse-ohjelmassa. Karikuusi eli Herbalisti ansaitsi viime vuonna 106 230 euroa ja pääomatuloa 207 euroa. Nimellä Lakko tubettava Savolainen puolestaan tienasi 101 894 euroa ansiotuloja. Pääomatuloja hänelle ei kertynyt ollenkaan viime vuodelta, mutta niitä saattaa tulla jatkossa, sillä ennakonperintärekisteriin rekisteröitiin Lakko Oy -niminen yritys tämän vuoden alkupuolella.

ASMR-videosta tutun Sita Salmisen ansiotulot olivat viime vuonna 88 227 euroa. Pääomatuloja hänelle ei kertynyt lainkaan. Salmisen ASMR-kanavalla on noin 240 000 tilaajaa.

Vuonna 2012 Youtube-uralle lähtenyt Roni Bäck tienasi ansiotuloja vuonna 2018 39 166 euroa ja pääomatuloja 2 643 euroa. Vaikka Bäck ei kiidä ansiotuloillaan tulolistan kärkeen, hänen firmansa on tehnyt varsin hyvää tulosta. Bäckin vuonna 2016 perustettu BackMedia Oy teki viimeisimmän eli joulukuussa 2018 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen mukaan liikevaihtoa 382 000 euroa ja voittoa 322 000 euroa tuolloin päättyneellä tilikaudella. Bäckin firman omavaraisuusaste on peräti 91,4 prosenttia. Ronin Youtube-kanavalla on tällä hetkellä huimat 496 000 seuraajaa. Ronin pikkuveli Micke Bäck puolestaan on tehnyt tubettajan uraa reilut kaksi vuotta. Hänelle kertyi viime vuodelta ansiotuloja 88 360 euroa.

Myöskään Jenni Rotonen ei komeile tänä vuonna ansiotulolistojen kärjessä, sillä hänelle ei kertynyt ansiotuloja vuodelta 2018 yhtään. Pääomatuloja hän nosti 154 euroa. Sen sijaan Rotosen vuonna 2017 perustettu osakeyhtiö Pupulandia teki ensimmäisellä, joulukuussa 2018 päättyneellä tilikaudellaan liikevaihtoa 123 000 euroa ja tulos oli 109 000 euroa voitollinen. Myös Pupulandia Oy on vakaalla pohjalla, sillä sen omavaraisuusaste on 88 prosenttia. Erityisesti blogillaan paljon seuraajia keräävä Rotonen kertoi aiemmin tänä vuonna M&M:lle, että hänen suurimpiin asiakkaisiinsa kuuluvat muun muassa Marimekko, Olympus, Mehiläinen, Stockmann ja Nanso. Rotonen niin ikään on suomalaisten somevaikuttajien pioneereja, hän on blogannut vuodesta 2007.

Miisa Rotola-Pukkila valittiin elokuussa Tubeconissa sosiaalisen median vaikuttavimmaksi suomalaisvaikuttajaksi. Mmiisasin Instagram-tilillä on noin 423 000 seuraajaa ja Youtube-kanavalla noin 390 000 tilaajaa. Hänelle kertyi ansiotuloja vuodelta 2018 53 887 euroa. Myös Mmiisas on siirtänyt ansaitsemisensa firman nimiin. Hänen MRP Media -niminen yrityksensä rekisteröitiin ennakkoperintärekisteriin tämän vuoden tammikuussa.

