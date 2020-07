Heineken / via YouTube

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on pakottanut baarit ja yökerhot toimimaan poikkeavin järjestelyin eri puolilla. Monilla epidemia-alueilla baarit ovat olleet pitkiä aikoja kokonaan kiinni.

Paluu kapakkaan on tuntunut monen mielestä varmasti erikoiselta. Kaikkialla on käsidesipulloja, osa tuoleista ja pöydistä on rajattu käytön ulkopuolelle ja erilaiset teipit ja ilmoitukset kertovat, kuinka asiakkaiden tulee huolehtia riittävästä etäisyydestä.

Ihmisten tapaaminen ja seurustelu tutussa kantapaikassa ovat silti monille tärkeitä arjen kulmakiviä, kuten panimoyhtiö Heineken uudella mainosfilmillään muistuttaa.

Publicis Italyn kehittämässä Back to the Bars -kampanjafilmissä nuoret baarin asiakkaat taiteilevat kapakassa kasvomaskien ja turvavälien kanssa muistaen toisiaan korona-ajan standardiksi tekemällä kyynärpäätervehdyksellä.

Lukuisissa maissa, kuten Hollannissa ja Brasiliassa, esitettävä video on tehty kahta tarkoitusta varten. Heineken haluaa ensinnäkin juhlistaa baarien avautumista, mutta samalla muistuttaa asiakkaita vastuullisesti käyttäytymistä koronapandemian aikana.

Heinekenin globaalista brändistä vastaavan johtajan Bram Westenbrinkin mukaan yhtiön ajatuksena on auttaa asiakkaita selviytymään niin sanotussa uudessa normaalissa sekä tukea yhtiön omia kumppaneita.

”Meitä inspiroivat tosielämän kokemukset, joihin kaikki voivat samaistua. Vaikka uusi baarikokemus voi olla hankala ja vaatia sekä asiakkailta että baarin henkilökunnalta aikaa totutteluun, halusimme juhlia heidän paluutaan ja muistuttaa ihmisiä siitä, että uusien sääntöjen noudattaminen on tärkeää”, Westerbrink sanoo.

Kampanjafilmistä uutisoi yhdysvaltalainen AdWeek.