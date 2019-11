Lukuaika noin 2 min

Helsinkiläinen markkinointitoimisto Superson on saanut Suomessa huomiota erilaisella organisaatiomallillaan. Supersonilla on vakituisia työntekijöitä vain muutama, mutta lisäksi sillä on laaja ”spesialistien” verkosto. Eli toimisto kerää asiakkuuteen parhaat mahdolliset suunnittelijat ja muut ammattilaiset projekti kerrallaan.

Viime vuodesta lähtien Superson on testannut mallin toimivuutta Singaporessa, ja tulokset ovat rohkaisevia.

”Alkuvuodesta 2018 aloimme miettiä seuraavaa siirtoamme ja tehdä kartoitusta siitä, mikä kaupunki olisi sopiva laajentumisellemme”, kertoo Supersonin toimitusjohtaja Samppa Vilkuna.

Kriteerejä olivat muun muassa, että uudessa maassa pitäisi olla sopiva lainsäädäntö, Suomella hyvä maine ja Supersonilla omia kontakteja. Ehdokkaista putoili pois Tukholmaa, Kööpenhaminaa ja Berliiniä erilaisista syistä.

Match löytyi yllättäen Kaakkois-Aasiasta, Singaporesta. Vilkuna lensi tunnustelumatkalle kesällä 2018 ja yllättyi: maaperä olikin todella otollista.

Vilkuna kävi nopeaan tahtiin kymmeniä asiakastapaamisia ennen kuin oli päättänyt viedä Supersonin Singaporeen.

Mikä: Strateginen markkinointi­viestintätoimisto, joka toimii ­spesialistimallilla Perustettu: 2012 Toimitusjohtaja: Samppa Vilkuna Liikevaihto (2018): 5,2 miljoonaa euroa Liikevoitto (2018): 249 000 euroa Toimistot: Helsinki, Singapore

Vastaanotto oli niin positiivinen ja jopa innostunut, että Singaporesta tuli lopulta luontevasti ensimmäinen uusi kaupunki Supersonille, hän sanoo nyt.

Olennaista kuitenkin oli, että Singaporesta Supersonille löytyi maan bisneskulttuurin, freelancerit ja yritykset tunteva suomalainen tekijä. Singaporessa kymmenen vuotta vaikuttanut suomalainen suunnittelija Antti Toivonen lähti maahan suunnittelijaksi TBWA:lle , mutta hän on työskennellyt luovana johtaja myös Ogilvyllä ja R/GA:lla .

Toivosella on kallisarvoista näkemystä Singaporen markkinaan ja merkitykseen.

”Singaporen kotimarkkina ei ole suuri, mutta täällä tehdään paljon koko Kaakkois-Aasian alueen markkinointia eli myös Filippiinejä, Indonesiaa, Intiaa ja Thaimaata”, Toivonen sanoo.

Singapore on ainutlaatuisen maantiellisen asemansa ansiosta muuttunut suurten mainostoimistoketjujen saturoimaksi alueeksi, ja tilausta uudenlaiselle tekemiselle on valtavasti. Kun Singaporessa kaikki ketjutoimistot myyvät isoa ja kallista, Superson myy ketterää ja luovaa. Se kiinnostaa.

Toivosella on luovan johtajan tehtävien ansiosta laaja verkosto. Toisaalta myös tämän vuoden toukokuussa järjestetty SuperCon eli Supersonin oma seminaari kasvatti verkostoa entisestään.

”Pystymme tuomaan tiimiin tekijöitä, joita muilla ei ole”, Toivonen sanoo.

Nyt syksyllä 2019 Superson Singaporen asiakaslistalla on jo listalla kolme suurta, joista Vilkuna ja Toivonen voivat puhua ääneen. Superson Singapore tekee maailmanlaajuista tiliä muun muassa Unileverin Clear-brändille, useita Aasia-projekteja Googlelle ja paikallisia toteutuksia Wärtsilälle .

Vilkuna hillitsee itsensä, vaikka kerrottavaa olisi enemmän. Supersonin vahvuus on, että organisaatiomallin ansiosta tiimit voivat olla suuria tai pieniä.

”Tiedämme, että pystymme auttamaan isoja brändejä, koska Suomen kokemuksella tiedämme, että mallimme skaalautuu helposti.”