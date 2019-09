Lukuaika noin 3 min

Hasan & Partners Group järjestelee ryhmätason johtoaan ja yhtiön toimistot tiivistävät yhteistyötään entisestään.

Hasan & Partnersin nykyinen toimitusjohtaja Panu Nordlund siirtyy koko groupin asiakkuuksista vastaavaksi johtajaksi (Chief Client Officer), ja uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Johanna Juuvinmaa. Frankly Partnersin perustaja ja yrityksen toimitusjohtajana toiminut Anna-Riikka Hovi-Taunila toimii jatkossa Hasan & Partners Groupin operatiivisena johtajana (Chief Operating Officer). Frankly Partnersin ruoriin tarttuu yhtiössä pitkään työskennellyt Roope Ruotsalainen.

Anna-Riikka Hovi ja Roope Ruotsalainen ovat jo aloittaneet uusissa tehtävissään. Johanna Juuvinmaa ottaa toimitusjohtajuuden Panu Nordlundilta lokakuun alussa.

”Olemme keskittyneet rakentamaan laajan ja korkeatasoisen tarjooman, jonka avulla pystymme luomaan asiakkaidemme asiakkaille holistisen asiakaskokemuksen yhden ja saman brandinhallinnan avulla. Moderni markkinointi on monimutkaista, ja haluamme auttaa asiakkaitamme ymmärtämään tätä kokonaisuutta paremmin. Nyt valjastamme kokeneimmat ihmisemme kaikkien yhtiöiden asiakkaiden käyttöön ja siiloja räjäyttelemään”, Hasan & Partners Groupin toimitusjohtaja Eka Ruola sanoo tiedotteessa.

”Franklyn logo on tatuoitu sydämeeni”

Kuusivuotiaan asiakasymmärrys- ja business design -toimiston Frankly Partnersin perustaja ja tähänastinen toimitusjohtaja Anna-Riikka Hovi-Taunila kertoo, että Franklyn asiakkaista runsas puolet on jo nyt myös Hasan & Partnersin ja Hasan Communicationsin asiakkaita.

”Haluan osaltani varmistaa, että näiden asiakkaiden kokemukset yhteistyöstä ovat erinomaisia. Jätän Franklyn ohjat rauhallisin mielin Roope Ruotsalaiselle, joka on ollut korvaamaton aisaparini Franklyn ensimetreistä asti. Minusta on erityisen hienoa, että uusi toimitusjohtaja tulee yrityksen omista riveistä”, Hovi-Taunila sanoo.

Roope Ruotsalainen on ollut Frankly Partnersin palveluksessa jo lähes kuusi vuotta. Hänen mukaansa uusi tehtävä on erittäin mieluinen.

”Franklyn logo on tatuoitu sydämeeni. Tulen tietysti jatkamaan myös asiakastyössä, kuten itseohjautuvissa asiantuntijaorganisaatioissa käytäntönä on. Olen juuri palannut muutaman kuukauden kirjailijasapatilta, joten olen virtaa täynnä ja innoissani aloittamaan uudet hommat”, tuore toimitusjohtaja Ruotsalainen sanoo.

Juuvinmaa tuli Hasanille Accenturen ja Microsoftin tytäryhtiöstä

Panu Nordlund on toiminut Hasan & Partnersin toimitusjohtajana neljä vuotta. Nyt hän siirtyy vastaamaan koko groupin asiakkuuksista tittelillä Chief Client Officer. Aika toimitusjohtajana on ollut hänen mukaansa mielenkiintoinen oppimisprosessi.

”Olemme rakentaneet Hasan & Partnersin tehokkaaksi ja tulosta tekeväksi moderniksi luovaksi toimistoksi. Olen kuitenkin koko ajan kaivannut enemmän aikaa asiakkaiden kanssa heidän business-ongelmiensa ratkaisemisessa, missä koen olevani kaikkein eniten kotonani. Johannalla on minua enemmän kokemusta ja osaamista digitaalisesti ajattelevien organisaatioiden rakentamisesta”, Nordlund sanoo ja kertoo seuraavansa mielenkiinnolla läheltä Hasan & Partnersin kehityksen seuraavaa vaihetta.

Johanna Juuvinmaa tuli Hasan & Partnersille Accenturen ja Microsoftin tytäryhtiöstä Avanadesta, jossa hän on toiminut sekä Suomen toimitusjohtajana että viimeisenä tehtävänään e-commercesta ja digitaalisesta markkinoinnista vastaavana johtajana Pohjoismaissa. Ennen Avanade-toimitusjohtajuuttaan vahvasti digitaustainen Juuvinmaa toimi Avanaden Chief Technology Innovation Officerina Suomessa ja sitä ennen konsulttina Accenturella.

”Hasan & Partners on maamme kansainvälisestikin menestyneimpiä luovia toimistoja, joten suhtaudun suurella nöyryydellä uuteen pestiini. ’Don’t fix it if it’s not broken’ on varmaan hyvä ohjenuora tässäkin tilanteessa. Ennen konsulttiuraani toimin suunnittelijana, ja siitä taustasta on hyötyä tässä tulevassakin pestissä, sillä monimuotoinen luovuus on yksi keskeisimpiä fokusalueitamme”, Juuvinmaa sanoo.

Ruolan mukaan toimistoryhmän asiakaskokemus paranee nimitysten myötä.

”Minulle ei koskaan ole tuottanut erityistä vaikeutta palkata itseäni viisaampia ihmisiä – Amin mukaan se on minulle jopa helppoa. Olen ylpeä näiden ihmisten taitavuudesta työssään ja iloinen sekä integraatiota tiivistävästä group-tiimistä että yksiköiden uusista vetäjistä. Tämä Tetris-peli meni kohdilleen”, Ruola sanoo.