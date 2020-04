Lukuaika noin 6 min

Mimmit sijoittaa -podcastin neljäs tuotantokausi oli juuri loppumassa, kun pörssissä alkoi rytistä toden teolla. Pia-Maria Nickström ja Hanna Tikander ottivat kauden viimeisen jakson aiheeksi öljyn hinnan ja koronaviruskriisin vaikutukset pörssiin, mutta se ei tuntunut riittävältä aiheen kuittaukselta. Niinpä Nickström ja Tikander aloittivat heti seuraavalla viikolla Pörssikääk-nimisen lisätuotantokauden, jonka jaksoissa he seuraavat pörssin tapahtumia ja vastaavat yleisönsä kysymyksiin. Niitä on Tikanderin mukaan tullut paljon.

"Aihe on kiinnostanut ihmisiä, ja tarjoamme heille myös vertaistukea", Nickström sanoo.

Podcastissaan Nickström ja Tikander selittävät yksinkertaisesti, mitä ovat esimerkiksi korjausliike, pörssiromahdus ja karhumarkkina ja voiko pörssissä menettää kaiken sijoittamansa.

Mimmit sijoittaa -kanavien sisältö soveltuu kenelle tahansa maallikkosijoittajalle, mutta brändin nimi ja ilme kertovat selvästi, että kohderyhmää ovat erityisesti nuoret naiset. Värimaailma on vaaleanpunaista ja kultaa, ja Nickström ja Tikander kutsuvat sekä itseään että seuraajiaan mimmeiksi. He kuvailevat lähestymistapaansa rennoksi, ennakkoluulottomaksi ja aina positiiviseksi. Tyhmiä kysymyksiä ei ole.

"Sijoittamisesta puhuminen ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi vaihtaa normaali persoonallisuutemme johonkin ammattimaiseen rooliin", Nickström sanoo.

Helposti lähestyttävä sijoitusmedia puuttui

"En usko, että naiset ja miehet olisivat sijoittajina kovin erilaisia tai kaipaisivat sisällöltä eri asioita, tai että naisille pitäisi puhua sijoittamisesta jotenkin eri tavalla kuin miehille", Nickström sanoo.

Mimmit sijoittaa -sisällön suuntaaminen juuri nuorille naisille johtuu siitä, että he ovat muissa sijoitusmedioissa ja pörssissä aliedustettuja ja kynnys lähteä mukaan esimerkiksi keskusteluun Facebookin isoissa sijoitusryhmissä tai pankkien tapahtumiin voi olla korkea.

"Halusin, että kaikki voivat lukea blogia avoimin mielin kuvittelematta, että pitäisi tietää jotakin jo valmiiksi. Me olemme itse mimmejä, joten meidän on helpompaa luoda sisältöä, joka kiinnostaa mimmejä", Nickström sanoo.

Mimmit sijoittaa Mitä: sijoitusaiheista blogi-, podcast- ja somesisältöä sekä tapahtumia Ketkä: Pia-Maria Nickström ja Hanna Tikander Muuta: Vuoden sijoitusteko 2019

Juuri Nickströmin blogi oli ensimmäinen Mimmit sijoittaa -kanava. Blogi sai alkunsa siitä, ettei Hankenilla kauppatieteitä opiskellut Nickström ymmärtänyt pankkitapaamisessa esitellyistä sijoitustuotteista juuri mitään, sillä sijoittamisesta puhuttiin monimutkaisesti.

"Aloin ottaa asiasta selvää ja huomasin, että puuttui sellainen media, jossa sijoittamisesta puhuttaisiin niin helposti lähestyttävästi ja innostavasti kuin olisin toivonut. Pyrin itse tekemään blogistani sellaisen", Nickström kertoo.

Nykyinen yhtiökumppani, myyntiä ja visuaalista markkinointia opiskeleva Hanna Tikander oli ollut Nickströmin ystävä jo vuosia ja alkoi lukea blogia.

"Olin aina ajatellut, ettei sijoittaminen kuulu minulle. Perheessäni ei ikinä puhuttu sijoittamisesta, ja ajattelin, että se on hankalaa tai jotain, mitä vain rikkaat voivat tehdä", Tikander sanoo.

Nickströmin blogin kautta Tikander kiinnostui aiheesta ja alkoi ajatella, että sijoittaminen voisi olla hänellekin hyödyllistä. Tuumasta toimeen hän ryhtyi kuitenkin vasta, kun Nickström istui alas hänen kanssaan ja opasti alkuun.

Siitä syntyi ajatus Mimmit sijoittaa -tapahtumien järjestämisestä.

"Ajattelin, että voisi olla muitakin mimmejä, jotka oppisivat tällä tavalla. Joillekin riittää blogin lukeminen kotona, toiset oppivat kuuntelemalla tai kaikkia aisteja käyttämällä ja kyselemällä paikan päällä", Tikander sanoo.

Ensin Nickström ja Tikander järjestivät tapahtuman sijoittamisen aloittamisesta 30 ystävälleen. Sitten ravintolaketju tarjosi tilojaan tapahtumia varten, ja niitä järjestettiin lisää. Kysyntä ylitti tarjonnan selvästi.

"Meillä oli tapahtumissa paikka 30 mimmille, ja yhtäkkiä heitä oli jonotuslistalla 800 ja kiinnostuneita oli 4 000", Tikander kertoo.

Lisäksi tapahtumia kyseltiin myös muille paikkakunnille kuin Helsinkiin. Kova kysyntä johti ajatukseen podcastista, jonka kautta sisältö olisi yhä useamman saatavilla. Nyt suunnitelmissa on myös laajentaminen uusille paikkakunnille.

Tuloja osallistujilta ja mainostajilta

Maaliskuussa 2019 Nickström ja Tikander perustivat Mimmit sijoittaa Oy:n, aluksi yhden laskun kirjoittamisen vuoksi. Yritys laskutti puhuja- ja työpajakeikoista, mutta ensimmäisen kevään omat tapahtumat olivat kävijöille maksuttomia.

Syksyllä Nickström ja Tikander lopettivat muut työt. Molemmat ovat yhä opiskelijoita, mutta tienaavat sivutoimisina yrittäjinä. Nickström on toimitusjohtaja ja Tikander tuottaja.

Ansaintamalleja yhtiöllä on kaksi. Verkkokurssit ja tapahtumat ovat nykyään osallistujille maksullisia. Tapahtumat ovat iso osa Mimmit sijoittaa Oy:n liiketoimintaa, ja niiden putoaminen pois kevään ohjelmasta koronaviruksen takia on yhtiölle kolaus. Kiinnostus itse aihetta kohtaan ei kuitenkaan ole vähentynyt, päin vastoin.

"Tilanne on karmiva, mutta se myös herättää paljon keskustelua ja kiinnostusta pörssiä kohtaan. Ihmiset haluavat kuulla, mitä pörssissä tapahtuu, ja se on innostanut meitä tekemään enemmän, esimerkiksi Pörssikääk-lisätuotantokauden podcastiin. Nyt, kun emme ole fyysisesti läsnä, haluamme olla digissä vahvasti, koska ihmisillä on myös aikaa kuluttaa sisältöä", Nickström sanoo.

Ilmaiseksi netissä julkaistavan sisällön yhteyteen myydään mainoksia ja kaupallisia yhteistöitä, ja myös tapahtumissa näkyvät sponsorit. Mimmit sijoittaa on osa Asennemedian vaikuttajaverkostoa.

Monet kaupallisista yhteistöistä liittyvät henkilökohtaiseen talouteen. Mimmit sijoittaa on tehnyt kaupallista yhteistyötä esimerkiksi Nordean, joidenkin rahastoyhtiöiden ja kiinteistösijoitusalusta Tessinin kanssa. Yhteistyötä on tehty myös joidenkin lifestyle-brändien, kuten Stockmannin kanssa.

"Pyrimme tekemään yhteistyötä sellaisten yhtiöiden kanssa, joita muutenkin käytämme ja joiden kanssa arvot kohtaavat. Tykkäämme työskennellä vastuullisten suomalaisten yhtiöiden kanssa, ja jos mukana on talouskulma, se sopii vielä paremmin", Nickström sanoo.

Sijoittaminen on myös osa hyvinvointitrendiä

Instagramissa Mimmit sijoittaa -tiliä seuraavat erityisesti 25–35-vuotiaat pääkaupunkiseutulaiset. Toiseksi suurin ikäryhmä ovat 18–24-vuotiaat. Nickström kertoo, että tapahtumissa näkyy myös yhdessä tulleita äitejä ja tyttäriä. Sisältö on avointa kaikille kiinnostuneille, eli miehetkin ovat halutessaan tervetulleita osallistumaan keskusteluun ja tapahtumiin.

Naisten sijoittaminen on noussut viime aikoina esiin muuallakin, kun naisille on suunnattu sijoituskirjallisuutta, valmennuksia ja sosiaalisen median ryhmiä.

"Onneksi. Viime aikoina on noussut vahvoja, omasta sijoittamisestaan ja salkustaan puhuvia roolimalleja, kuten Merja Mähkä, Julia Thurén, Jasmin Hamid, Terhi Majasalmi ja Unna Lehtipuu. Se on varmasti innostanut monet muut mukaan, mikä on tosi upeaa", Nickström sanoo.

Tikander liittää sijoittamiseen kohdistuneen kiinnostuksen kasvun myös itsestään huolehtimisen ja hyvinvoinnin vahvistuneisiin trendeihin.

"Hyvinvointiin kuuluu myös oma talous. Urheileminen ja terveellinen syöminen tekevät arjesta parempaa ja saavat voimaan paremmin. Myös omasta taloudesta huolen pitäminen lisää hyvinvointia ja kiinnostaa ihmisiä myös siitä näkökulmasta", hän sanoo.

Sijoittamisella Nickström ja Tikander eivät tavoittele sellaista taloudellista riippumattomuutta, että voisivat kolmikymppisinä jäädä pois työelämästä, vaan sijoittavat vuosikymmenten aikajänteellä. Tietty taloudellinen riippumattomuus on kuitenkin tärkeä motiivi sijoittaa.

"On tärkeää puhua siitä, että on tärkeää pystyä pärjäämään omillaan, jottei kenenkään tarvitsisi esimerkiksi jäädä parisuhteeseen vain rahan takia", Nickström sanoo.

Tikanderille oman varallisuuden hallinta on voimaannuttava tunne.

"Sijoittaminen tuo vapautta ja mahdollisuuksia. En missään nimessä tavoittele sitä, ettei minun 30-vuotiaana tarvitsisi tehdä töitä, mutta haluan tehdä käänteen omassa perheessäni, jossa kukaan ei koskaan ole sijoittanut eikä rahasta ole puhuttu. Olisi mahtavaa pystyä rakentamaan mahdollisille tuleville lapsilleni mahdollisuuksia, että heillä voisi olla käsiraha asuntoon tai he voisivat halutessaan lähteä vaihto-oppilaaksi", Tikander sanoo.