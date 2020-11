Lukuaika noin 4 min

Kaikille kone -kampanja järjestää hyväntekeväisyyskonsertin 24. marraskuuta Tavastialla Helsingissä yhteistyössä Radio Novan kanssa. Koronaviruspandemian vuoksi yleisö seuraa konserttia striimin välityksellä. Artistina konsertissa on Kasmir ja juontajana Esko Eerikäinen.

Konsertilla kerätään rahaa Kotimaanavulle tietokoneiden hankkimiseksi vähävaraisille koululaisille ja opiskelijoille. Kaikille kone -kampanjan tavoitteena on varmistaa, ettei kukaan jää opinnoissaan jälkeen tietokoneen puutteen vuoksi.

”Tuotantotiimimme tarttui mielellään Kotimaanavun tarjoukseen striimata Kaikille kone -kampanjan hyväntekeväisyyskonsertti Radio Novan alustalla. Tärkeä aihe puhuttaa toimittajiamme myös muilla radiokanavillamme”, kertoo Bauer Median myyntipäällikkö Harri Holmström tiedotteessa.

Tuottaja Ilkka Kalmanlehto Kotimaanavusta kertoo, että konsertti järjestetään, jotta asialle saataisiin julkisuutta.

”Apua tarvitaan Suomessa, ei pelkästään koronaviruksen vuoksi, vaan monin tavoin joka päivä. Haluamme tuoda esiin toivoa tulevaisuuteen, edistää opiskelua ja eteenpäin katsomista. Konkreettisesti tietenkin myös toivomme, että yritykset, joille se on mahdollista, lahjoittaisivat koneita. Yhtä lailla myös yksityislahjoittajat voivat osallistua”, Kalmanlehto sanoo M&M:lle.

Konsertti on Radio Novan nettisivuilla kenen tahansa katsottavissa. Kalmanlehdon mukaan kohderyhmää ovat sekä yritykset että yksityiset ihmiset, jotka voisivat haluta lahjoittaa rahaa kampanjan hyväksi.

Konsertin lahjoitustuotoilla Kotimaanapu hankkii hyväkuntoisia tietokoneita lahjoitettaviksi koululaisille ja opiskelijoille. Opetushallituksen selvityksen mukaan keväällä 2020 noin 10 000 koululaiselta puuttui tietokone. Kaikille kone -kampanja on lahjoittanut tähän mennessä yhteensä 2 785 konetta niitä tarvitseville. Niistä 951 oli saatu lahjoituksina yrityksiltä ja loput hankittu kampanjan keräämillä rahalahjoituksilla. Rahaa kampanja on kerännyt noin 130 000 euroa.

Tuhansilla koululaisilla tietokoneen puute hankaloittaa opiskelua edelleen. Kalmanlehto kertoo, että tänäänkin kampanjan kautta on lähdössä 88 tietokonetta jaettaviksi.

”Valitettavasti kuitenkin niukkuutta jaetaan. Keskimäärin vain joka kymmenes konetta toivova saa sen”, Kalmanlehto lisää.

Kampanjassa on vapaaehtoisvoimin mukana joukko teknologiayrityksiä ja yhteiskunnan toimijoita. Tänä syksynä kampanjaa kannattelevat Bauer Media, 3 step IT, Avalon, DB Schenker, Microsoft, Posti ja Kotimaanapu. Lisäksi Tukikummit-säätiö, Opetushallitus ja Kuntaliitto tukevat kampanjaa. Kaikille kone -kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

3 step IT:n toimitusjohtajan Mika Enbergin mielestä konsertti on mainio tapa kerätä rahaa yrityksiltä ja yksityisiltä tarvittavien lisäkoneiden hankkimiseen.

”Yhteistyöllä kampanjaan sitoutuneiden organisaatioiden kanssa toimitamme käytettyjä kannettavia tietokoneita niitä tarvitseville oppilaille. 3 step IT on ollut mukana Kaikille kone -kampanjassa sen alusta alkaen vuodesta 2015", Enberg kertoo tiedotteessa.

Kaikille kone -kampanjan on alun perin ideoinut Supercellin perustajana tunnettu Ilkka Paananen ja kampanjaa on hoitanut Me-säätiö, jonka Paananen on perustanut yhdessä Mikko Kodisojan kanssa. Pelialan toimijat saivat joulun 2015 aikaan idean kerätä yrityksiltä käytettyjä tietokoneita oppilaille, joilla ei muuten ole varaa hankkia niitä. Nyt kampanjan vetovastuussa on Kotimaanapu, joka on yksi Kirkkopalvelujen palveluista.

"Kotimaanapu oli jo viisi vuotta sitten mukana koneiden jakelijana. Kun Me-säätiö teki uusia strategialinjauksia, sovimme, että me jatkamme tätä hyvää toimintaa”, Kalmanlehto kertoo.

Käytännössä yrityskäytöstä poistuvat, hyväkuntoiset koneet kerätään ja DB Schenker kuljettaa ne 3 Step IT:lle tietoturvattaviksi. Tämän jälkeen laitteet lähtevät lahjoitusvaroilla hankituin käyttöjärjestelmälisenssein varustettuina Postin kuljettamina paikallisille yhteistyökumppaneille, jotka jakavat laitteet niitä tarvitseville. Kotimaanapu ohjaa tietokoneita kaikkein vähävaraisimmille ja erityistä tukea tarvitseville oppilaille yhteistyössä seurakuntien diakoniatyöntekijöiden ja muiden paikallisten asiantuntijoiden kanssa.

”Yli 100 000 suomalaislasta kasvaa perheessä, jossa toimeentulo jää laskennallisen köyhyysrajan alapuolelle. Voimme kaikki yhdessä olla varmistamassa, ettei yksikään nuori putoa kyydistä puuttuvien opiskeluvälineiden vuoksi”, Kalmanlehto sanoo.

Hän huomauttaa, että kun koneita jaellaan vähävaraisille eri puolilla Suomea, kaikki opiskelu nähdään yhtä arvokkaaksi.

”Yliopisto-opiskelu on yhtä arvokasta kuin esimerkiksi kuntouttava opiskelutoiminta tai opiskelu ammattikoulussa”, Kalmanlehto sanoo.

Kasmirin konsertissa tiistaina 24. marraskuuta haastatellaan kampanjaan sitoutuneiden yritysten edustajia, kerrotaan kampanjan etenemisestä ja nähdään lahjoituskoneen saaneen videotervehdys.

”Konserttiin tulee haastattelu henkilöltä, joka on saanut koneen ja pystynyt opiskelemaan. Hänestä tulee koodari. Juuri tämä on kampanjan idea, että kaikilla olisi kone, ja sitä kautta Suomeen syntyisi hyviä uusia työntekijöitä ja yrityksiä, ihmisiä, jotka työllistyvät tai jopa luovat uusia työpaikkoja”, Kalmanlehto sanoo.

Konserttia markkinoidaan sosiaalisessa mediassa ja Iltalehden verkkosivuilla. Avalon on tuottanut markkinointimateriaalin maksutta, ja mukana olevat yritykset jakavat sitä omissa kanavissaan. Raha maksettuun mainontaan tulee Kotimaanavulta, jonka rahoituksen kautta katetaan myös muita Kaikille kone -kampanjan kuluja.