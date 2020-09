Lukuaika noin 2 min

Päivyt Tallqvist, 50, on nimitetty Finnairin viestintäjohtajaksi sekä Finnairin johtoryhmän jäseneksi 1.11.2020 alkaen.

Tallqvist toimii nykyisin Finnairin ulkoisesta viestinnästä vastaavana johtajana, ja aiemmin hän on toiminut viestinnän esimiestehtävissä Nokiassa.

Finnairin nykyinen viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja sekä johtoryhmän jäsen Arja Suominen jättää suunnitellusti Finnairin johtoryhmän lokakuun lopussa. Hän jatkaa kuitenkin työtä yhtiössä vuoden 2020 loppuun viestinnän executive advisorina.

”On hienoa, että Arja Suominen aiemmista henkilökohtaisista suunnitelmistaan poiketen on johtanut Finnairin viestintää pandemiatilanteen vaikean ensivaiheen ajan. Haluan myös lausua parhaat kiitokset Arjalle siitä, että hän on Finnair-vuosiensa aikana rakentanut Finnairiin aidosti osallistavaa ja keskustelevaa viestintäkulttuuria. Arja on tiiminsä kanssa nostanut myös Finnairin kansainvälisen näkyvyyden täysin uudelle tasolle, mikä on vahvasti tukenut Finnairin kasvua ja brändin tunnettuutta maailmalla. Hyvän johtajan merkki on sekin, että pystymme nyt nimittämään vahvan seuraajan omasta talosta”, sanoo tiedotteessa Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

”Päivyt Tallqvist on kokenut ja osaava viestintäjohtaja, jonka tehtävät nyt laajenevat kattamaan Finnairin koko viestinnän. Tänä lentoliikenteen jälleenrakennusaikana on tärkeää, että viestinnässämme on vahvaa lentoliikennetoimialan ja vaativien viestintätehtävien osaamista. Toivotan Päivytin lämpimästi tervetulleeksi myös johtoryhmäämme”, toteaa Manner.

”Olen toiminut Finnairin viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtajana lähes 10 vuotta ja koen, että nyt on oikea aika tehdä jotain muuta. Näiden vuosien aikana olen oppinut arvostamaan niin finnairilaisia kuin Finnairiakin. Olen myös vakuuttunut, että yhtiö selättää koronahaasteet. Meillä on upeita ihmisiä, jotka tekevät työtä suurella sydämellä Finnairin arvojen mukaisesti. Kiitän kaikkia heitä lämpimästi työtoveruudesta”, sanoo Arja Suominen.

”On hienoa, että seuraajani tulee omasta viestintätiimistämme. Päivyt on tehnyt erinomaista työtä, jota hän nyt jatkaa uudessa tehtävässään. Toivotan hänelle lämpimästi onnea Finnairin jälleenrakennusajan viestintään. Itse puolestani palaan Finnairin uskolliseksi asiakkaaksi”, Suominen jatkaa.

”Tartun uuteen tehtävääni innolla”, sanoo Päivyt Tallqvist.

”Koronan aiheuttaman toimialakriisin vuoksi Finnair on nyt aivan poikkeuksellisessa tilanteessa, ja jälleenrakennusvaiheessa viestinnän merkitys korostuu uudella tavalla. Finnair on suomalaisille tärkeä, ja siksi tämä tehtävä on erityisen merkityksellinen”, hän jatkaa.