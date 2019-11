Lukuaika noin 2 min

Järvenpään Citymarket palkittiin eilen illalla Lontoossa maailman parhaana kauppana. Kauppias Markku Hautala vastaa aamulla puhelimeensa hotellihuoneesta hieman väsyneellä äänellä.

”Aika hämmentynyt olo”, hän sanoo ensimmäiseksi. ”Kun koko ajan yrität parantaa, parantaa ja parantaa, ja saat olla osa niin mahtavaa tiimiä... Ja yhtäkkiä tajuat, että me taidetaan olla parhaita maailmassa!”

Valinnan teki brittiläinen kaupan alan tutkimusorganisaatio IGD, joka tuottaa vuosittain raportin tuhannesta vierailustaan kaupoissa ympäri maailmaa ja järjestää gaalan, jossa palkitaan kauppoja ja kauppaketjuja useissa kategorioissa. Citymarketin voittokategoria oli Store of the Year.

Shortlistatut kilpakumppanit Järvenpään Cittarille tulivat Yhdysvalloista, Britanniasta, Irlannista, Sveitsistä ja Brasiliasta. Mikä ratkaisi voiton Järvenpäälle?

”Intohimo ja laatu”, vastaa Hautala.

Niitäkö ei kilpailijoilta löytynyt?

”Kyllä me ollaan niin passionate yksityiskohtiin, laatuun, makuun. Meillä on Matti Jämsén tekemässä makuja, hän on yksi maailman parhaita ihmisiä tekemään makuja, koko maailmassa!”

Keittiömestari Matti Jämsén pitää Citymarketin yhteydessä toimivaa Gastro Bar Sesonki -ravintolaa.

”Ja sushi on niin valtava juttu meillä. Meidän ajattelutekniikalla ja laatutasolla se on ainutlaatuinen maailmassa.”

Järvenpään Citymarket on tullut tunnetuksi sushista, jota Hautala alkoi tuottaa itse joitakin vuosia sitten.

Hautala on usein sanonut, että heidän sushinsa on maailman parasta. Tämän päivän Helsingin Sanomissa on Prisman ilmoitus, jossa kerrotaan, että kauppakeskus Triplan Prismasta saa ”Euroopan parasta sushia”. Pitääkö paikkansa?

”Jokainen voi ostaa lehdestä minkälaisen ilmoituksen haluaa. Ihmiset voivat tulla maistamaan ja katsoa hintaa. En halua mollata muita. Olen henkilökohtaisesti tutustunut sushiin tosi paljon ja rankkaan meidän sushikonseptin aidosti maailman parhaaksi. Olen Kymenlaaksosta kotoisin, en tykkää ylisanoista, mutta silti”, Hautala vastaa.

Sushia Prismalle tuottaa kansainvälinen Sushi Daily -ketju, jolla on yli 700 toimipistettä ympäri Eurooppaa.

Maailman parhaan kaupan titteli on ollut Hautalalla tähtäimessä jo pitkään. Mitä hän seuraavaksi aikoo?

Hän tykkää vihjata ja nostattaa odotuksia. Tällä kertaa vihjesana on maitotaloustuotteet.

”Olemme kolme kuukautta tehneet sitä tosissaan. Jos kaikki menee putkeen, se on valmis helmikuussa, ja jos onnistumme, se saattaa muuttaa ihmisten ajattelua.”

Onko kyse ihan perusmaitotuotteista vai välipaloista vai mistä?

”Ihan kaikesta.”