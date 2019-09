Veikkaus ei ole viimeaikaisten uutisten perusteella aivan parhaassa huudossa brändinä ja keskustelu on paikoittain kiperää. Arvostuksen putoaminen näkyy myös Taloustutkimuksen ja Markkinointi & Mainonta -lehden Brändien arvostus 2019 -listalla. Tosin on huomioitava, että kyseinen tutkimus on tehty ennen viime aikojen kohu-uutisia.