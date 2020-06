Lukuaika noin 2 min

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on aiheuttanut monille myös mittavaa taloudellista vahinkoa. Kriisi osuu erityisen vahvasti perheisiin, joilla on ennestään ollut taloudellisia haasteita.

Kauppaketju Lidl on päättänyt osallistua talkoisiin ja auttaa suomalaisia perheitä. Lidl innostaa suomalaisia käymään kaupassa juhannuksena mahdollisimman suuren ruoka-avun saamiseksi vähävaraisille perheille.

Ketju lupaa lahjoittaa ruoka-apuun ruokakasseja 70 000 euron edestä, jos juhannuksen asiakasmäärä ylittää edellisvuoden vastaavan määrän. Apu toimitetaan perille Apuna ry:n verkoston kautta. Jos kävijätavoitteeseen ei päästä, ruokakasseja jaetaan silti 50 000 euron edestä.

Korona-aika on tuonut monen perheen elämään uusia haasteita. Työttömyyden ja lomautusten seurauksena monen perheen talous on säästöliekillä ja ruoka-avun tarvitsijoita on yhä enemmän.

Lidl tekee säännöllisesti yhteistyötä useiden ruoka-apua jakavien järjestöjen kanssa, mutta poikkeustilanteessa tarvitaan poikkeuksellisia keinoja. Ketjussa uskotaan, että helppo tapa auttaa saa suomalaiset liikkeelle, kun juhannuksen ruokaostokset on joka tapauksessa tehtävä.

”Tämä on meille todella suuri asia auttaa sellaisia suomalaisia perheitä, joilla on juuri nyt vaikeaa. Korona on herättänyt monissa meissä ymmärryksen auttamisen tärkeydestä hädän hetkellä, koska tilanne on monessa perheessä muuttunut. Siksi me haluamme tehdä tämän, yhdessä kaikkien suomalaisten kanssa”, Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström kertoo tiedotteessa.

Pääkaupunkiseudulla toimiva Apuna ry. tekee vapaaehtoisvoimin töitä vähävaraisten perheiden hyväksi. Lapsiperheköyhyys koskettaa tuhansia suomalaisia lapsia, jotka tarvitsevat apua erityisesti loma-aikoina, jolloin heiltä usein puuttuu lämmin ateria. Apuna ry:n toiminnanjohtaja Heidi Jaari kertoo järjestön tekevän jatkuvasti töitä sen eteen, että lapsiperheet selviäisivät erityisesti loma-ajoista.

”Kesällä ilman koulun ja päiväkodin tarjoamaa lämmintä ruokaa, monella on nälkä. Ruoka yksinkertaisesti tarkoittaa kotona enemmän kuluja, johon ei ole varaa. Tämä lahjoitus on meille todella suuri kädenojennus ja tuo ison avun monen hädänalaisen elämään”, kertoo Heidi Jaari.

Lahjoituksen laskennassa huomioidaan keskiviikon 17.6. ja sunnuntain 21.6. välisenä aikana Lidlin myymälässä ostoksia tekevät asiakkaat. Useat Lidlin myymälät palvelevat juhannusviikolla keskiviikkona ja torstaina pidennetyin aukioloajoin.