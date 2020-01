Lukuaika noin 10 min

Suomalaisten suosituimmat somekanavat ovat WhatsApp, YouTube ja Facebook. Somepalveluyritys Innowisen keväällä 2019 julkaiseman selvityksen mukaan jokaista käyttää yli 2,5 miljoonaa suomalaista. Parhaimmillaan some on erinomainen väylä verkostoitua ja viestiä, mutta ilmiöllä on kääntöpuolensa. Tykkäyksien tavoittelu voi olla stressaavaa ja aikaa vievää. Myös erilaiset valeuutiset ja huijaukset leviävät somessa usein tehokkaasti ja nopeasti. Yrityksen kannalta sekä reagoinnin jalo taito että kriisiviestinnän osaaminen korostuvat. Yksilölle maltti ja medialukutaidon kehittämisen tärkeys korostuvat ja kasvattavat merkitystään jatkossa. Nopeus ei aina ole hyve.