Konsulttitoimisto Miltton on nimittänyt Mika Rytkösen strategiakonsultoinnin johtavaksi asiantuntijaksi johtamiseen ja organisaatiokehittämiseen erikoistuneeseen Miltton Sparks -tytäryhtiöön 1. tammikuuta alkaen.

”Vahvistan kovaa strategista ydintä konsultoinnin näkökulmasta”, Rytkönen kuvailee uutta rooliaan.

Rytkönen toimi aiemmin Marketing Clinicin Suomen toimintojen toimitusjohtajana. Siellä hän veti läpi suuren integraatioprosessin, jossa neljä tytäryhtiötä vedettiin yhteen. Tässä piilee toinen syy työpaikan vaihtoon.

”Tein itseni tarpeettomaksi”, Rytkönen toteaa.

Keskustelut Milttonin kanssa alkoivat irtisanoutumisen jälkeen, ja uusi pesti oli tiedossa jo jonkin aikaa sitten. Kilpailukieltoa kesti puoli vuotta, mikä tarjosi intohimoiselle kalastajalle mahdollisuuden vetää vähän henkeä työelämästä ja narrata meritaimenia Helsingin edustalla.

”Lähdin hyvillä mielin. MC on hyvä firma jossa sain tehdä siistejä juttuja, mutta korostaisin, että ne olivat enemmän ne vetovoimatekijät, jotka saivat minut siirtymään Milttonille.”

KUKA? Mika Rytkönen, 51 Ura: Vectia ja Talent Vectia 2004-2015, veti partnerina asiakkuuksien kehittämisliiketoimintaa. Marketing Clinic 2015-2019, josta toimitusjohtajana kolme vuotta. Kotipaikka: Espoo, syntynyt Helsingissä Perhe: Hankenilla markkinoinnin professorina toimiva vaimo Maria Holmund-Rytkönen sekä 15- ja 17-vuotiaat lapset. Harrastukset: Kalastus. Omalta laiturilta pääsee arki-iltaisinkin merelle sään salliessa.

Mistä päästään toiseen suureen syyhyn, joka on uuden oppiminen. Milttonilla on Rytkösen mukaan laaja alusta kovaa osaamista ja kansainvälisyyttä, mitkä houkuttelivat häntä. Sidosryhmien ymmärrys, globaalin kauppapolitiikan, ilmastonmuutoksen, kestävän kehityksen trendien ynnä muiden vaikutusten tunnistaminen, vahva viestinnällisyys ja koneoppimisen sekä tekoälyn osaaminen toimivat niinä vetovoimatekijöinä.

”Kun tämän kaiken vetää yhteen, niin ajattelin, että tämä on todella mielenkiintoinen kokonaisuus ja puhuttelee sitä, mitä firmat tarvitsevat strategiaprosessissaan ja -työssään. Itsellekin tässä on paljon oppimista, mutta samalla on loistava ympäristö ja mahdollisuus tuoda laatua yritysten strategiaprosessiin.”

Rytkösen mukaan yritysten pitää itse uskaltaa määrittää tulevaisuutensa ja lähteä investoimaan niihin sekä ymmärtää, ettei enää ole vain Suomen tai Pohjoismaiden markkinaa vaan globaali markkina. Sieltä suunnalta tulee isoja pelureita, joilla on valtavasti resursseja tehdä uusia aluevaltauksia. Hyväksi esimerkiksi käyvät jättiyhtiöt Google, Amazon ja Facebook, jotka levittäytyvät jatkuvasti ydinliiketoimintansa ulkopuolelle.

”Markkina pitää pystyä määrittämään ei-lineaarisesti ja sieltä tulee niitä mahdollisuuksia ja uhkia”, Rytkönen sanoo.

Hän näkee itsensä enemmän niiden mahdollisuuksien löytäjänä, sillä uhkia on jo riittävästi.

”Suomalaisilla ja Pohjoismaisilla yrityksillä on valtavasti kasvumahdollisuuksia, ja haluan innostaa yritysjohtoa näkemään niitä.”