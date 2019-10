Lukuaika noin 2 min

Markkinointitoimisto Sherpa täyttää tänä vuonna 10 vuotta ja tekee juhlavuotensa kunniaksi tekoja, joissa näkyvät viime vuodet vahvasti kasvaneen toimiston jokapäiväistä toimintaa ohjaavat arvot rohkeus ja luottamus.

Sherpan pelotonta asennetta korostava projekti huipentuu tiistaina 22. lokakuuta Kauppalehden etusivulla julkaistavaan Sherpan omaan kokosivun mainokseen, joka ei kuitenkaan ole toimiston itsensä suunnittelema. Tilanteen tekee entistäkin erikoisemmaksi se, että Sherpan edustajat eivät edes näe mainosta etukäteen ennen sen julkaisua.

Sherpa on siis varannut mediatilaa ja briiffannut huolellisesti kilpailijansa TBWA\Helsingin suunnittelemaan mainoksen, mutta ei osallistu millään muulla tavalla prosessiin.

”Vaikka kilpailemme TBWA\Helsingin kanssa samoista töistä, toimistojen välinen turha vastakkainasettelu ei sovi ajattelutapaamme. Halusimme rakentaa juhlavuotemme kunniaksi uudenlaisia siltoja koko toimialan sisällä”, kommentoi Sherpan luova johtaja ja perustajaosakas Tommi Kortesniemi.

”Totta kai olisimme voineet suunnitella itse meille mainontaa, mutta mitä rohkeaa siinä olisi ollut?Joku varmasti ajattelee samalla, että yrityksen maineen antaminen kilpailijan käsiin on rohkeuden sijaan hulluutta, mutta sehän tästä projektista innostavan vasta tekeekin”, Kortesniemi toteaa.

Lue lisää: Luovaksi toimistoksi muuttunut Sherpa täyttää 10 vuotta – toimitusjohtaja Linda Keinänen: "Osaaminen kumpuaa siitä, millaisia ihmisiä meillä on töissä"

Sherpa tilasi mainoksensa TBWA\Helsingiltä, joka on viime vuosien palkituin suomalainen markkinointitoimisto.

”Kesti hetken ymmärtää, että kilpailijamme palkkasi meidät juuri julkisivuvastaavakseen. Brief oli rohkea ja hauska. On aina hienoa, kun saa olla mukana tekemässä jotain alan konventioita rikkovaa”, sanoo TBWA\Helsingin luovasta suunnittelusta vastaava johtaja Jyrki Poutanen.

Poutasen mukaan toimeksianto oli huikea luottamuksenosoitus.

”Sanomattakin on selvää, että teemme parhaamme, jotta tilattu työ kunnioittaa parhaalla mahdollisella tavalla Sherpan osoittamaa, rajoja rikkovaa rohkeutta. Luonnollisesti tässä on Sherpalla enemmän pelissä kuin meillä, mutta vastuu painaa meidänkin hartioitamme. Osaavien ja arvostettujen kollegoidemme maine on nyt tovin meidän vastuullamme”, Poutanen sanoo.