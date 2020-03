Lukuaika noin 2 min

Koronakriisi on vaikuttanut suomalaisen ruokalähettipalvelu Woltin tilauksiin. Alkuviikko on ollut normaalia kiireisempi.

”Tämä johtunee siitä, että esimerkiksi työpaikkojen lounasravintolaruokailun sijaan ihmiset ovat kotona ja tilaavat ruokaa sinne. Näin ollen merkittävin ero on, että arjen ja viikonlopun välillä ei ole Woltissa enää yhtä merkittävää eroa kuin aiemmin”, Jani Hellström Woltin viestinnästä kertoi.

Hellströmin mukaan ilmiö on näkynyt suurilta osin Woltin toiminta-alueella.

”Tämä viittaa sekä kaikkiin Suomen kaupunkeihin että useimpiin Woltin 20 toimintamaasta. Kun aiemmin alkuviikko oli selvästi viikonloppua hiljaisempi, niin tällä viikolla se on ollut lähes samalla tasolla, mitä emme ole aiemmin nähneet. Vastaavasti viikonloppuna tuskin näemme samanlaista suhteellista pomppua kuin tavallisesti.”

Korona ei ole kuitenkaan tuonut suurta kasvua Woltin bisneksiin kokonaisuudessaan.

”Koko yrityksen tasolla katsoen myynti on pysynyt lopulta aikalailla ennallaan, joissain kaupungeissa pientä nousua ja joissain pientä laskua. Koronan vaikutusta on toisin sanoen erittäin hankala arvioida.”

Hellström kertoo, että Wolt on ryhtynyt lukuisiin toimenpiteisiin koronan vuoksi. Työntekijät on siirretty työskentelemään kotiin kaikissa maissa. Lähettien infotilaisuuksia on opeteltu järjestämään videolla ja ravintoloiden koulutuksia etänä.

”Seuraamme sekä WHO:n että paikallisten viranomaisten ohjeistuksia kaikissa 20 maassa ja laitamme niitä käytäntöön sitä mukaan kun niitä tulee. Ihmisten turvallisuus on meille kaikista tärkein prioriteetti juuri nyt.”

Myös ruoantoimituksiin liittyviä ihmiskontakteja pyritään vähentämään.

”Asiakkaan on mahdollisuus tilata ruokaa siten, että lähetti jättää tilauksen ovelle. Lähetti voi puolestaan pyytää tukemme kautta, että voi jättää tilauksen ovelle. Ravintoloita on ohjeistettu antamaan tilaukset läheteille ilman ihmiskontaktia erillisen poimintapisteen kautta.”

Wolt välittää verkkoalustallaan ravintolaruokaa asiakkaille. Yhtiö on kertonut, että sillä on yli kaksi miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää sekä kumppaneina kansainvälisesti yli 5 000 ravintolaa ja 10 000 lähettiä. Suuri osa läheteistä tekee töitä osa-aikaisesti. Wolt toimii verkkosivujensa mukaan Suomen lisäksi lukuisissa kaupungeissa muun muun Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Baltiassa, Unkarissa, Tshekissä ja Puolassa.

Koronakriisi on aiheuttanut jo tässä vaiheessa pahoja seurauksia ravintola-alalle.

Matkailu- ja ravintoala-alan edunvalvontajärjestön MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi kertoi viime viikolla, että kansainvälisten vieraiden lisäksi pöydistä ovat vähentyneet myös suomalaiset asiakkaat.