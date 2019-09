Lukuaika noin 1 min

Reuters kertoo, että vastaisuudessa jokainen Facebookin käyttäjä voi valita, että hänen nimeään ei voida liittää kasvokuviin, eli kansankielisesti tägätä kuviin.

Käyttäjät voivat myös valita, että Facebook ilmoittaa, mikäli joku muu käyttää heidän profiilikuvaansa.

Kuten The Next Web toteaa, osa käyttäjistä on voinut tehdä kyseisen valinnan jo vuonna 2017, mutta vasta nyt se on tullut kaikkien ulottuville.

Kasvojentunnistamisalgoritmi on ollut kiistanalainen ominaisuus koko olemassaolonsa ajan. Etenkin yksityisyydestään huolestuneita tilanne närästää, sillä yksittäinen käyttäjä ei ole voinut vaikuttaa siihen, yhdistävätkö muut ihmiset käyttäjän nimen hänestä otettuihin kuviin.

Käyttäjät eivät ole myöskään tienneet saati voineet vaikuttaa siihen, mihin kaikkeen kerättyä informaatiota lopulta käytetään.

TNW arvelee, että Facebookin päätös sallia käyttäjien itse päättää nimien yhdistämisestä kuviin johtuu siitä, että yhtiötä kohtaan nostettiin asian tiimoilta massiivinen joukkokanne vuonna 2015.

Facebookia syytetään siitä, että käyttäjät eivät ole saaneet itse päättää, tunnistetaanko heidän kasvojaan vai ei. Syytteen mukaan yhtiö on kerännyt miljoonien käyttäjien biometristä dataa ilman asianosaisten lupaa.

Facebook on yrittänyt kaataa oikeusjutun tuloksetta. Reutersin mukaan viimeksi elokuussa liittovaltion valitustuomioistuin hylkäsi Facebookin yritykset kipata juttu nurin.

Mikäli some-jätti häviää oikeusjutun, se voi saada miljardien dollarien sakot.