Valtion omistama markkinointiviestintäkonserni Nordic Morning Group on avannut uuden verkkopalvelun, joka pyrkii ennustamaan talouden trendejä maa- ja alakohtaisesti. Työkalua kutsutaan nimellä Real-time Market Confidence Index eli RTMCI.

Tärkeä kysymys koronatilanteessa on, milloin liike-elämä voi siirtyä eteenpäin.

”Odottaminen ja odottaminen voi tehdä taloudelle pahempaa jälkeä kuin virus. Me toivomme, että yritykset uskaltavat tämän avulla tehdä päätöksiä ja nopeuttaa talouden elpymistä”, Nordic Morning Groupin toimitusjohtaja Anne Årneby sanoo M&M:lle.

”Jokaisella firmalla on suunnitelma vuodelle 2020, ja kuten kaikki toimitusjohtajat tietävät, se suunnitelma ei toimi. Mitä pitäisi tehdä päästäksemme eteenpäin? Milloin pääsemme johonkin, joka tunnetaan uutena normaalina?”

Ensimmäinen indeksiä hyödyntänyt asiakas oli ruotsalainen asunnonvälitystoimisto, markkina-asemaltaan kakkonen. Årnebyn mukaan heidän indeksinsä osoitti, että asuntomarkkinat eivät olleet kärsineet lähellekään yhtä suuresta taantumisesta kuin talous yleensä, mikä rohkaisi yritystä jatkamaan työntekoa tilanteeseen sopeutetusti, mikä puolestaan johti markkinaosuuden kasvamiseen ja etulyöntiasemaan kovinta kilpailijaa vastaan.

”Asiakas on superonnellinen”, Årneby kehuu.

Mullistavaa indeksin tarjoamassa tiedossa on Årnebyn mukaan juuri reaaliaikaisuus. Koneoppimiseen perustuva ohjelma analysoi ja päivittää ennusteita datan pohjalta jatkuvasti. Tällä voitetaan aikaa ja annetaan yrityksille tukea tehdä strategisia linjauksia nopeammin.

”Vielä tammikuussa kaksi viikkoa oli pisara, nyt se on valtameri. Tilanne muuttuu niin nopeasti, että kun yritykset saavat tiedon nähtäväkseen, se on jo vanhentunutta”, Årneby sanoo.

Työkalun rakentamisesta vastanneen ruotsalaisen My Telescope -yhtiön toimitusjohtaja ja toinen perustaja Rodrigo Graviz sanoo, että ohjelman taustalla oleva tutkimus- ja kehitystyö ulottuu vuoteen 2015. Nordic Morningin kanssa yhteistyötä alettiin tehdä elokuussa 2019. Årnebyn mukaan silloin alettiin katsoa, miten yritysten luottamus oli kehittynyt ajan myötä. Nykytilannetta ei tietysti osattu tuolloin edes odottaa. Uuteen indeksityökaluun onkin liitetty koronan tuomat muutokset.

”Useimmat toimitusjohtajat sanovat, että ainoa, mitä he tietävät, on, että he eivät tiedä”, Graviz naurahtaa.

Hänen taustansa on sijoituspalveluita tarjoavalla finanssiyhtiö Morningstarilla, jonka palveluihin kuuluu ennusteita tekeviä ohjelmistoja. Gravizin mukaan tekoälyn hyödyntäminen big datan analysoinnissa on tullut huomattavasti eteenpäin parin viime vuoden aikana ja niitä voidaan nykyisin hyödyntää ennusteissa paljon aiempaa tehokkaammin.

RTMCI:ssä käytettävään dataan kuuluvat muun muassa tavanomaiset bruttokansantuotteet, ostovoimapariteettiluvut, sijoitusten kehitys ja työttömyystilastot. Tuoreempaa tietoa saadaan politiikasta, kuluttajakäyttäytymisestä ja omista jatkuvista mielipidemittauksista. Kuluttajaluottamuksesta yritys tekee omaa ennustettaan, jossa hyödynnetään analyysia esimerkiksi hakukonekäyttäytymisestä sekä ihmisten mielialoista sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa eli ilmapiiridataa. Ohjelmiston koneoppimista ja algoritmin toimimista tuetaan tekemällä takautuvaa analyysia sen toiminnasta, minkä avulla käytettyjen datalähteiden painoarvoa voidaan tarkentaa.

”Tällaisessa tilanteessa koko markkinaa ja kapitalistista järjestelmää ajavat mielialat, sitä ei sovi unohtaa”, Graviz sanoo.

Mutta entä jos tilanne yhtäkkiä muuttuukin ja jo kerran hallintaan saatu epidemia alkaa jälleen kiihtyä, miten nopeasti muuttuva tilanne paljastuu indeksistä?

”Kaksi viikkoa etukäteen”, Graviz sanoo web-kameraan silmääkään räpäyttämättä.

Hän kehuu, että ohjelma on pystynyt ennustamaan epidemiakehityksen 94-95 prosentin tarkkuudella. Koronaviruksen etenemistä koskevaa dataa ja vaikutuksia talouteen on yhtiö on kerännyt tammikuusta lähtien. Tätä Graviz pitää ennusteen ainutlaatuisena etuna.

Suurena haasteena Årneby ja Graviz pitävät tällä hetkellä , että moni odottaa lamaantuneena hallituksilta toimia. Eri toimialojen talouskehityksen kannalta aika toimia olisi kuitenkin paljon aikaisemmin ja passiivisuus johtaa kasvumahdollisuuksien menettämiseen, kun talouden elpymiseen reagoidaan jälkijunassa.

Graviz sanoo, että datan avulla maiden hallitukset voivat saada selville, mille toimialoille elvytysrahoja kannattaa suunnata, että kasvua saadaan aikaiseksi, eikä tuhlata vääriin paikkoihin.

Nordic Morning Groupin työkalu on kuitenkin suunnattu ensisijaisesti yrityksille. Maksullisesta palvelusta on saatavilla 120 toimialan kehitysindeksit, ilmaiseksi pääsee näkemään Suomen ja Ruotsin yleiset luottamusnäkymät.