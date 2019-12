Lukuaika noin 3 min

Käytetyistä älypuhelimista kasvubisneksen löytäneen Swappien tehtaalla Helsingin Salmisaaressa käsillä ovat vuoden kiireisimmät hetket.

Suomalainen startup-yritys Swappie ostaa, huoltaa ja myy käytettyjä iPhone-puhelimia. Black Fridaysta alkanut sesonki jatkuu tämän viikon loppuun, kun viimeiset joululahjapuhelimet lähtevät Suomeen, Ruotsiin ja Italiaan.

”Etelä-Eurooppaan menee pääasiassa edullisempia iPhone 7- ja 8-malleja ja Suomeen ja Ruotsiin enemmän kalliimpiakin malleja”, Swappien toimitusjohtaja Sami Marttinen kertoo.

FAKTA Kasvu: Talouselämän listalle pääsystä kisasivat yritykset, joiden liikevaihto on vähintään kaksinkertaistunut kolmen viime vuoden aikana. Koko: Yritysten liikevaihto on 1–80 miljoonaa euroa. Liiketoiminta: Yrityksillä on omia tuote- tai palveluinnovaatioita. Toiminta on kilpailukykyistä, vaikka voittoa ei vielä syntyisikään. Nämä karsimme: Mukana ei ole rahoitus-, sijoitus- tai kiinteistöalojen yrityksiä eikä ulkomaisten konsernien suomalaisia tytäryhtiöitä. Listalla ei myöskään ole yhtiöitä, jotka ovat olleet kasvulistalla kahtena edellisenä vuotena.

Swappie on yksi Talouselämän tämän vuoden lupaavimpien kasvuyritysten listalle nousseista yrityksistä. Vuonna 2016 toimintansa aloittanut yritys teki joulukuussa 2018 päättyneellä, 14 kuukauden mittaisella tilikaudellaan jo 8,4 miljoonan euron liikevaihdon. Hurja kahden vuoden kasvuprosentti nousee 25 461:een.

Marttinen kertoo liikevaihdon moninkertaistuvan tänäkin vuonna, mutta tarkkaa liikevaihtoennustetta hän ei paljasta. Marttisen mukaan tänä vuonna yli puolet liikevaihdosta tulee jo ulkomailta.

Suomesta aloittanut Swappie on avannut verkkokaupat myös Ruotsiin ja Italiaan. Etenkin Italia on opettanut paljon.

”Yksi syy lähteä Italiaan oli se, että maa on Euroopan vaikeimpia verkkokauppamarkkinoita. Verkkokauppaa käytetään siellä vielä vähän, ja verkkokaupassa on vaikea ansaita kuluttajien luottamus”, Marttinen kertoo.

Marttinen on tyytyväinen, että Swappie näyttää voittaneen italialaistenkin luottamuksen.

Huoltoteknologiasta kilpailuetu

Swappie sai alkunsa, kun perustajat Sami Marttinen ja Jiri Heinonen kyllästyivät omiin huonoihin kokemuksiinsa käytettyjen puhelinten ostamisesta.

FAKTA Kasvu 2016–2018: 25 461 % Tekee: Ostaa, huoltaa ja myy käytettyjä iPhone-puhelimia oman verkkopalvelun kautta. Laajentanut Ruotsiin ja Italiaan. Liikevaihto 2018: 8,4 milj. euroa Liiketulos 2018: -1,2 milj. euroa Perustamisvuosi: 2016 Henkilöstö: 23 Toimitusjohtaja: Sami Marttinen Omistus: Perustajat Sami Marttinen ja Jiri Heinonen, kotimaisia pääomasijoittajia ja työntekijät

Swappien kasvu perustuu siihen, että se tekee käytetyn puhelimen myymisestä ja ostamisesta helppoa ja luotettavaa. Swappielle on oma verkkopalvelu, jonka kautta puhelimia voi ostaa yhtiöltä tai myydä sille.

Swappie huoltaa sille myydyt käytetyt puhelimet ja myöntää huoltamilleen puhelimille vuoden takuun. Niin Suomesta kuin muualtakin ostettavien puhelinten huollot tehdään omalla tehtaalla Helsingin Salmisaaressa.

”Kuluttajien suurin huoli on, toimiiko käytetty puhelin ja mitä sille on tehty. Siksi huoltoteknologian kehitys on ollut meille tärkeää. Huollamme puhelimia emolevytasolla ja korjaamme tyyppivikojakin”, Marttinen sanoo.

Swappie myi viime vuonna 25 000 käytettyä iPhonea.

Neljästä työntekijästä sataan

Viime vuonna Swappie teki 1,2 miljoonan euron tappion, ja Marttisen mukaan liikevoitto on jäämässä suunnitelmien mukaisesti tappiolliseksi tänä ja ensi vuonna, Suhteessa liikevaihtoon tappiot ovat kuitenkin pienenemässä.

”Kasvu on ollut niin kovaa, että se syö pääomaa, ja huoltoteknologiaan panostaminen on vienyt paljon kassaa”, Marttinen sanoo.

Swappie keräsi suomalaisilta pääomasijoittajilta viimeksi toukokuussa 4,5 miljoonan euron potin voidakseen kehittää huoltoteknologiaansa ja oman verkkokauppansa markkinapaikkateknologiaa.

Marttisen mukaan yhtiön kulurakenteessa alkaa näkyä, että Swappiesta on tullut ihmisille jo tuttu brändi. Moni yhtiöltä kännykän ostanut suosittelee puhelinta eteenpäin, ja siksi markkinointi ei vaadi Marttisen mukaan vanhoilla markkinoilla enää samanlaisia satsauksia kuin aluksi.

Marttinen ennakoi nopean kasvun jatkuvan ensi vuonnakin. Vaikeinta kasvun hallinnassa on ollut oikeiden ihmisten löytäminen.

”Pari vuotta sitten tammikuussa meitä oli neljä ja nyt jo reilusti yli sata. Esimerkiksi jonkin tietyn teknologian osaajia on ollut vaikea löytää. Olemme saaneet paljon apua hallituksestamme Inventurelta, Lifelinelta ja Reaktorilta”, Marttinen sanoo.

Ensi vuonna Swappien on tarkoitus laajentaa Keski- ja Etelä-Eurooppaan ja tulevaisuudessa Euroopan ulkopuolellekin.