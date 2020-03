Lukuaika noin 4 min

Markkinointiviestintäkonserni N2 on perustanut tammikuussa uuden tytäryhtiön, jonka nimi on N2 Neuro. Konsernin toimitusjohtajan Alex Niemisen mukaan kyseessä on kymmenvuotiaan yrityksen historian suurin investointi.

Neuron palveluksessa on nyt kuusi ihmistä, kun koko konserni työllistää noin 70 henkilöä. Nieminen uskoo Neuron kasvavan muutaman vuoden sisään N2:n suurimmaksi yksiköksi.

Taustalla on Niemisen vastikään hyväksyttyä gradua varten tekemä tutkimus, jossa hän tarkasteli markkinointialan murrosta. Nieminen havaitsi, miten voimakkaasti alan ulkopuoliset yritykset kuten isot teknologiafirmat ja konsulttitalot ovat työntyneet toimistokentälle ja vastaavasti osa mainostoimistoista ei ole pystynyt laajenemaan oman toimialansa ulkopuolelle. Datan käyttö ja ohjelmallinen ostaminen ovat asioita, joihin monet toimistot eivät hänen näkemyksensä mukaan taivu.

”Olemme profiloituneet tuloksen tekijäksi ja bisnestoimistoksi, emme halua olla tämän kehityksen ulkopuolella”, Nieminen sanoo.

Neuroa vetää Tommi Eklund, joka on työskennellyt erityisesti strategiaan, palvelujohtamiseen ja -kehitykseen sekä kasvun kiihdyttämiseen liittyvissä rooleissa Accenturella, Elisalla, Telialla, Fonectalla ja startupeissa. Muilla viidellä työntekijällä on taustaa growth hackingistä, startupeista ja digimainonnasta.

”Uusi juttu on, että haluamme ajan hengessä yhdistää brändiajattelun ja digitaalisen mainonnan niin, että se tuottaa arvoa asiakkaille ja että arvon tuotto on mitattavaa”, Eklund sanoo.

”Monesti tilanne on se, että kun tehdään hieno luova konsepti, se siirtyy mediatoimistolle, joka pyrkii viemään sen eri kanaviin. Nyt halutaan kertoa asiakkaille, että hän saa kaiken tekemisen saman katon alta”, Eklund sanoo ja täsmentää, ettei perinteisen mediaostamisen palvelua kuitenkaan olla tarjoamassa.

Eklundin mukaan tämä tehostaa työtä ja auttaa digitaalisissa kanavissa huomaamaan, jos markkinointiin otettu kulma on väärä, tai toisaalta jos jokin toimii hyvin, miten siitä saadaan enemmän irti.

Hän pitääkin Suomea mielenkiintoisena markkinana, sillä mobiilitekemiseen siirryttiin hyvin aikaisessa vaiheessa ja kuluttajat, varsinkin nuorempi sukupolvi, ovat vahvasti mobiilissa ja sovelluksissa. Mobiilimarkkinoinnin investoinnit olivat viime vuonna jo puolitoistakertaiset televisioon verrattuna.

Verkon vaikutus ulottuu markkinointiviestintään siten, ettei siihen enää yksin luoteta.

”Käytännössä asiakkaat hakevat arvosteluja vertaisverkoista, sosiaalisesta mediasta ja haluavat tietää, mitä muut ovat mieltä. Se vaikuttaa hirveästi ostopäätöksiin. Hyvin tärkeä osa mainonnan ja luovien konseptien tekemistä on, että ne linkittyvät asiakaskokemukseen”, Eklund sanoo.

”Disruptiot antavat mahdollisuuksia”

Neurolla ajatus on lähteä analysoimaan asiakkaan liiketoimintaa kokonaisuutena ja tutkia, miltä brändi näyttää ja miltä se näyttää digitaalisessa maailmassa. Sitä kautta Eklund uskoo pääsevänsä paremmin auttamaan asiakasta ja hakemaan oikeat digitaaliset, tarvetta parhaiten palvelevat kanavat.

”Diggaan isosti growth hackingistä menetelmänä. Siinä lähdetään yhdessä asiakkaan kanssa miettimään, mihin asioihin halutaan vaikuttaa. Sitten ideoidaan ja mahdollisimman kevyesti ja ketterästi testataan ideoita, ja kun idea osoittautuu toimivaksi, niin siitä tehdään oikea konsepti ja laajennetaan sitä. Tällä tavalla pystytään myös nopeuttamaan kokeilujen määrää ja mitattavaa tulosta asiakkaan suuntaan.”

Hän ei näe, että Neuro varsinaisesti astuisi media- tai digitoimistojen markkinalle, mutta myöntää, että päällekkäisyyksiä toki tulee.

”ICT-maailmassa opittiin jo monta vuotta sitten ostamaan isompia kokonaisuuksia palveluina, ja sitten saattoi olla tiettyjä asioita, joihin haluttiin best to the brief -tyyppinen toimija tekemään sitä. Me haluamme tuoda saman asian asiakkaillemme. He saavat isomman kokonaisuuden meiltä ja voivat jatkaa halutessaan toimintaa olemassa olevien kumppaneidensa kanssa.”

Eklund sanoo siirtyneensä tälle toimialalle, sillä häntä kiinnostaa muutos. IT-alalla iso myllerrys oli taannoin pilvipalveluihin siirtyminen. Markkinointipuolella isot toimijat ovat viemässä euroja perinteisemmiltä kanavilta.

”Disruptiot antavat mahdollisuuksia uusille toimijoille ja toimintatavoille”, Eklund toteaa.

Alex Nieminen näkee, että perinteisellä markkinointiviestinnällä on paikkansa, mutta molempien puolien pitää toimia.

”Pääsääntöisesti mainostoimistot toimivat yhä Bill Bernbachin creative team -mallilla, joka on vuosimallia 1949. Täytyy ihan alan kannalta toivoa, että se herätys tulisi myös muualta ja tätä digitaalista markkinointia ei nähtäisi uhkana.”