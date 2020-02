Lukuaika noin 3 min

Vastuullisuus maksaa nyt, mutta on välttämätöntä ja kannattaa tulevaisuudessa. Näin voi tulkita Makian luovan ja kaupallisen johtajan Totti Nybergin puheita. Nyberg avaa Markkinointi & Mainonnalle helsinkiläisen vaatebrändin päätöstä panostaa vastuullisempiin valintoihin.

Tavoite on päätetty konkreettisesti: Makia on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2025 sen tuotteista 75 prosenttia olisi valmistettu ympäristön kannalta suotuisimmista materiaaleista, josta käytetään lyhennettä EPM (environmentally preferred materials).

Kevään 2020 mallistosta jo 60 prosenttia on EPM-listoilla. Muutos on kuitenkin haastavaa ja välillä tuskallisen hidasta, kun sen tekee oikein.

”Vastuullisuus ei tule ilmaiseksi. Koko viime vuoden Makian fokus oli siinä, mutta olemme silti vielä kaukana”, Totti Nyberg sanoo.

Vuonna 2001 perustettu Makia on kasvanut aikuiseksi muutaman vuoden takaisen brändiuudistuksen jälkeen. Vaikka viime vuodesta Makian kohdalta muistetaan luultavasti vain kohu ja vääntö helsinkiläisen pursiseuran kanssa, sekin huomio taisi sataa Makian laariin. Vuosi oli taloudellisesti tyydyttävä vastuulli­suusinvestoinneista huolimatta.

Makian liikevaihto vuonna 2019 nousi 9,68 miljoonaan euroon, kun vuonna 2018 se oli 8,1 miljoonaa euroa. Tulosta Makia teki 2019 noin 668 000 euroa, kun vuonna 2018 summa oli 1,041 miljoonaa euroa.

Makialla ollaan kuitenkin myös vuoteen 2019 tyytyväisiä, koska juuri vastuullisuuteen panostaminen asetti omia haasteita. Niihin nähden meni hyvin, Totti Nyberg korostaa.

Kohonneista kuluista huolimatta hän sanoo Makian nostaneen hintoja ”maltillisesti” ja senkin takia kate on heikentynyt.

”Myynti kasvoi 16 prosenttia, mutta kate kärsi. Pienentyneeseen tulokseen vaikuttivat kaikki vastuullisuuteen tehdyt investoinnit. Luomupuuvillaan ja kierrätettyihin materiaaleihin siirtyminen on isoin yksittäinen syy.”

Mutta Makialla kaikki ovat samassa veneessä. Muutos oli tehtävä nyt ja kyse on eteenpäin katsomisesta, joka palkitsee myöhemmin.

Tuotannon kestävämmät valinnat tehdään valmistusmaissa, mutta Punavuoresta alkunsa saanut Makia on ottanut vastuullisuuteen myös paikallisen otteen. Nyberg listaa Makian hyväntekeväisyyskohteita innoissaan. Makia on tehnyt useita kollaboraatiomallistoja, joissa on kerrottu, että osa myynnistä menee hyväntekeväisyyteen, esimerkiksi Itämeren suojeluun.

”Lahjoitimme vuonna 2019 yhteensä 56 000 euroa esimerkiksi John Nurmisen Säätiölle ja Pidä Saaristo Siistinä ry:lle”, kertoo Totti Nyberg.

Myös Alvar Aalto Säätiölle Makia on maksanut kymmeniä tuhansia euroja yhteismalliston myynneistä, jonka Makia toteutti Aallon kulttuuriperintöä vaalivan säätiön kanssa. Nyberg ei halua vielä kertoa tarkkoja lukuja, koska mallisto on vielä kaupoissa ja yhteistyö säätiön kanssa jatkuu.

Vastuullisuus on nostettu johtoajatukseksi kaikessa toiminnassa. Verkkokaupassa on siirrytty käyttämään vain RePack-pakkauksia, Nyberg kertoo.

Hän listaa pieniä ja suurempia tekoja, joita Makialla pelkästään viime vuoden aikana on tehty. Yksi konkreettinen muutos on, että Makia rakensi konttorilleen oman valokuvastudion. Tuotekuvat voidaan ottaa omassa rakennuksessa sen sijaan, että tuotteita läheteltäisiin ympäri kaupunkia kuvattavaksi.

Logistiikan osalta on tehty muitakin päätöksiä.

”Vaihdoimme kaikki merirahdit junarahtiin. Junarahti on kolme kertaa kalliimpaa, mutta tuottaa vähemmän päästöjä ja onnettomuuden sattuessa riski luonnolle on junarahdissa paljon pienempi”, Nyberg kertoo.

Alkuvuoden Makia on kiertänyt eurooppalaisia vaatealan messuja myymässä uutta mallistoaan. Kaupallinen johtaja Nyberg johti joukkoja edestä ja kiersi tammikuussa Firenzen Pitti Uomon, Berliinin Seekin, Lontoon Jacket Requiredin ja Kööpenhaminan Revolverin uutta Makia-mallistoa esittelemässä.

Messuiltakin löytyy vastuullisuusmuutos. Kansainväliset ostajat haluavat yleensä ostaa perinteisistä paperikatalogeista, mutta Makia on siirtänyt kataloginsa kokonaan digitaaliseksi.

”Olemme kehittäneet digitaalisia työkaluja ja avanneet The Harbour -nimisen tilausalustan, joka toimii vain verkossa”, Nyberg esittelee.

Messumenestys on ollut hyvää, mutta erityisen innostuneita Makialla ollaan siitä, miten Kööpenhaminan tärkeillä Revolver-messuilla meni.

”Panostamme nyt Pohjoismaihin ja Ruotsissa ja Tanskassa on kokonaan uudet myyntitiimit.”