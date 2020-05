Lukuaika noin 3 min

Markkinointialalla ovat nyt hyvät neuvot kalliit. Siksi niitä kannattaa laittaa kiertämään. Koronakriisin positiivisten uutisten joukkoon voidaan lukea suomalaisen luovan alan uusi yhteishanke, joka alkaa tiistaina 5. toukokuuta.

Uusi kollektiivinen oppimisalusta TGT.live: Think Good Thoughts kokoaa yhteen luovia ajattelijoita sekä brändien ja toimialojen ajatusjohtajia kautta Suomen. Aloitteen tarkoituksena on jakaa ajatuksia ja inspiraatiota koko luovalle alalle sekä yhdistää ihmisiä haastavan hajaannuksen aikana.

TGT.liven idea syntyi Mirum Agencyssä. Taustavoimien mukaan tavoitteena on mahdollistaa positiivinen muutos koronakriisin jälkeisessä maailmassa.

Hankkeen alkuunpanija, Mirum Agencyn Chief Experience Officer Lili Ermezei muistuttaa, että kaikki ovat nyt keskellä globaalia käyttäytymisen murrosta.

”Kaikki on jo muuttunut, muuttumassa tai tulee muuttumaan. Tulevaisuus on täällä ennen kuin arvaammekaan. Uskon vahvasti, että nyt ei ole aika kilpailla, vaan määritellä yhdessä millainen huominen meillä on edessämme, ja onko luova ala valmis siihen. Yhdessä voimme varmistaa, että on”, Ermezei sanoo.

”Uteliaisuuden ja luovuuden tarve ei koskaan ole ollut näin suuri.”

Aidon yhteistyön hanke

TGT.liven tavoitteena on jakaa oppeja, inspiroida ja yhdistää alan tekijöitä. Toisin sanoen, TGT.live perustettiin vahvistamaan suomalaisia luovia yhteisöjä tarjoamalla mahdollisuuksia vertaisoppimiseen.

“Verkostossamme on upeita puhujia, joilla on monipuolista kokemusta, ja jotka lähestyvät maailmaa eri kulmista. He ovat sitoutuneet jakamaan osaamistaan ja ajatuksiaan kaikille. Olemme hyvin kiitollinen heidän panoksestaan. Nimi TGT.live muistuttaa meitä ajattelemaan hyviä ajatuksia, ja uskommekin vahvasti, että ymmärryksemme suomalaisesta luovasta alasta yhdistää meidät inspiroimaan luovaa ajattelua”, Lili Ermezei lisää.

Hankkeeseen alkuvaiheessa kiinnitetyillä TGT-puhujilla on vaihtelevat taustat ja kokemusta eri markkinoista ja toimistoista. Puheenvuorot järjestetään verkossa ja niitä voi seurata maksutta osoitteessa hankkeen sivustolla osoitteessa https://tgt.live/.

Ohjelma käynnistyy tiistaina 5. toukokuuta. Ensimmäinen puheenvuoro on 5.5. kello 14.00 ja puhujana on perustajaosakas, strateginen suunnittelija ja coach Sami Niemelä Nordkappilta, joka palkittiin juuri Grand Onessa vuoden yrityksenä.

Ensimmäiset puheet ovat englanniksi, mutta hankkeen taustavoimien mukaan on mahdollista, että puheenvuoroja tullaan pitämään jatkossa myös suomeksi. Konkreettisesti puheita pidetään avoimissa ja ilmaisissa verkkolähetyksissä tiistai- ja torstai-iltapäivisin sekä mahdollisesti myös perjantaisin.

Niemelän lisäksi puhujina listataan jo esiintymisvalmentaja Marjo Hellman, Telia Finlandin markkinointi- ja analytiikkajohtaja Kati Riikonen, luovuudesta kirjan kirjoittaneet luova strategi Paavo Järvilehto ja Aalto-yliopiston professori Lauri Järvilehto, suunnittelija Jeremiah Tesolin, Suomen Tukholman-suurlähetystön lehdistövirkamies Elna Nykänen Andersson, Måndagin toimitusjohtaja Arto Sivonen, Hasan & Partnersin Executive Creative Director Tobias Wacker, Head of Experience Design & Innovation Liisa Holma Marketing Cliniciltä ja Koski Syvärin toimitusjohtaja Kimmo Syväri.

Puhujien aikataulua täydennetään hankkeen sivuilla ja puhujalistakin on täydentymässä myöhemmin.