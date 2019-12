Mätch Inc. aikoo muuttaa markkinaa ja tuoda alalle uuden strategisen kumppanuusmallin.

Uusia tuulia. Mätch Inc. aikoo muuttaa markkinaa ja tuoda alalle uuden strategisen kumppanuusmallin.

Uusia tuulia. Mätch Inc. aikoo muuttaa markkinaa ja tuoda alalle uuden strategisen kumppanuusmallin.

Lukuaika noin 3 min

Suomeen on syntynyt uusi strategisiin brändikumppanuuksiin keskittyvä toimisto, Mätch Inc.

Yritys on syntynyt liiketoimintakaupalla, kun tapahtumamarkkinointitoimisto Sisters Incin omistaja ja Mätch Incin perustaja Sisters Holding on ostanut markkinointitoimisto RADIKAL Marketing Groupin brändikumppanuusliiketoiminnan.

Suomessa pelkästään sponsorimarkkinan koko on Sponsor Insight 2018 barometrin mukaan arviolta 250 miljoonaa euroa vuodessa ja markkina kasvaa yli 5 prosenttia vuosittain.

Brändien välistä yhteistyötä, vaikuttajatyötä sekä sponsorointia tehdään jo paljon erilaisissa muodoissa. Liian usein sitä ei kuitenkaan tehdä markkinoinnin tavoitteista johdetusti, vaan tunnepohjalta ja muusta tekemisestä irrallisena.

Mätch Inc. aikoo muuttaa markkinaa ja tuoda alalle uuden strategisen kumppanuusmallin. Toimiston tehtävänä on auttaa sponsoroinnin kohteita potentiaalinsa kaupallistamisessa ja kumppanihankinnassa sekä brändejä hyödyntämään kumppanuudet täysimääräisesti omassa brändinrakennustyössään.

Mätch Incin toimitusjohtajan Juhapekka Koppasen mukaan suomalaiset ovat kansainvälisesti melko jälkijättöisiä, kun puhutaan sponsoroinnista sekä strategisista brändikumppanuuksista.

”Tulemme positiivisesti haastamaan nykyisiä toimintatapoja. Me puhumme strategisista brändikumppanuuksista. Haluamme nostaa alan arvostusta ja näyttää esimerkkien kautta myös muille toimijoille, kuinka strategisten brändikumppanuuksien kautta voidaan tuottaa aitoa hyötyä, ei vain kaupallisille brändeille vaan myös sponsoroitaville kohteille”, Koppanen kertoo M&M:lle.

Yhteistyö on Koppasen mukaan toimivaa ja luontevaa, kun kumpikin osapuoli pystyy yhdessä allekirjoittamaan tiettyjä julkilausumia ilman, että se on päälle liimattua.

”Kysymys on hyvin pitkälti arvojen yhteensopivuudesta. Meidän on löydettävä kaupallisille toimijoille ja sponsoroitaville kohteille luontaisia liittymäkohtia toisiinsa. Silloin on paljon helpompi tarinallistaa yhteistyö ja tehdä siitä syvällisempää”, Koppanen sanoo.

Dana Pikkarainen, toinen Mätch Incin perustaneen Sisters Holdingin omistajista, kertoo yrityksen uskovan brändikumppanuusmarkkinan kasvuun ja potentiaaliin.

”Siksi laajennamme toimintaamme strategisiin brändikumppanuuksiin ja avaamme sekä nykyisille että uusille asiakkaillemme uuden, erinomaisen mahdollisuuden kehittää brändiään”, Pikkarainen toteaa tiedotteessa.

Tavoitteet korkealla

Sponsor Insightin mukaan 49 prosenttia markkinoinnin päättäjistä pitää sponsorointia strategisesti merkittävänä. Mainostajat ovat tutkimuksen mukaan kiinnostuneita kasvattamaan investointejaan kumppanuuksiin kuten sponsorointiin. Tämä avaa mahdollisuuksia mielenkiintoisten yhteenliittymien ja tarinoiden synnyttämiselle.

Tällä hetkellä Mätch Inc. toimii yhteistyössä muun muassa Kansallisteatterin, Veikkausliigan, Liigan ja suurimpien levy-yhtiöiden kanssa.

”Pelkästään sponsorointisopimuksiin käytettävä summa on merkittävä, mutta kumppanuuksia ei hyödynnetä riittävästi brändin markkinoinnillisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritykset siis hukkaavat rahaa tai jättävät käyttämättä erinomaisen tilaisuuden kertoa arvoistaan ja rakentaa brändiään – liiketoiminnallisia mahdollisuuksia unohtamatta”, kertoo Mätch Incin strategiajohtaja Petteri Kyyrönen.

Mätch Incin ensimmäisen toimintavuoden liikevaihtotavoite on noin miljoona euroa. Tulevaisuuteen tehtyjen investointien ja sijoitusten myötä ensimmäisen vuoden myyntikatearvio liikkuu noin 750 000 euron tuntumassa.

”Meillä on suuret tavoitteet tulevaisuudelle, kunhan vain saamme otettua markkinaa haltuun ja hieman myllerrettyä sitä. Emme välttämättä pysyttele pelkästään Suomessa, vaan suuntaamme mahdollisesti myöskin kansainvälisille vesille”, kertoo Juhapekka Koppanen.

Mätch Inc. Oy on Suomen ensimmäinen brändikumppanuuksiin erikoistunut markkinointitoimisto. Yritys tekee sponsoroinnista ja tuote- sekä henkilöbrändien välisestä yhteistyöstä tavoitteellista ja tuottaa ideoita sen kaupalliseen tai yhteiskunnalliseen hyödyntämiseen.

Sisters Holding Oy on vuonna 2004 perustetun palkitun tapahtumamarkkinointitoimisto Sisters Incin omistava yhtiö.