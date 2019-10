Helsingin kaupungin kampanjassa tuodaan esille, miten perheen äänekäs riitely koskee usein kipeimmin juuri niihin ihmisiin, jotka eivät itse riitelyyn osallistu. Erityisen traagista on, mikäli sijaiskärsijöiksi joutuvat lapset.

Hiljainen huuto. Helsingin kaupungin kampanjassa tuodaan esille, miten perheen äänekäs riitely koskee usein kipeimmin juuri niihin ihmisiin, jotka eivät itse riitelyyn osallistu. Erityisen traagista on, mikäli sijaiskärsijöiksi joutuvat lapset.

Lähisuhdeväkivallan luvut ovat ikävä tahra muuten turvalliseksi koetussa Suomessa. Perheen sisäinen väkivalta on aina tragedia, mutta erityisen paha tilanne on silloin, kun väkivallasta kärsii lapsi.

Helsingin kaupunki haluaa olla turvallinen paikka kaikille asukkailleen. Siksi kaupunki kampanjoi parhaillaan lähisuhdeväkivaltaa vastaan teemalla ”joka huutaa vähiten, kärsii eniten”.

Kampanja kehottaa huomaamaan pienet ja hiljaiset, väkivallan sivulliset lapsiuhrit. Usein he tarvitsevat vähintään yhtä paljon apua kuin varsinaisessa myrskyn silmässä olevat riitelijät.

Uhkaava tilanne ja toisten väkivaltainen käytös voi vaikuttaa lapseen yhtä raskaasti tai jopa raskaammin kuin suora fyysinen väkivalta.

Kampanjan keskiössä on voimakas mainosfilmi, joka kuvaa riitelevän pariskunnan tappelua kaupungilla. Tilannetta yrittää pitää kasassa vanhempien nuori poika.

Mainosvideon on suunnitellut Folk Finland ja toteuttanut Otto Tuotanto. Ohjauksesta vastaa Tiina Lymi, joka on viime vuosina viihtynyt entistä enemmän myös kameran takana.

”Kampanjan tavoitteena on vähentää lähisuhdeväkivaltaa, lisäämällä tietoisuutta sen eri muodoista ja kertomalla että siihen on tarjolla apua”, kertoo lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän puheenjohtaja, Helsingin kaupungin johtavan sosiaalityöntekijä Kaisu Ketola.

Asiakkuusjohtaja Jussi Sahrman Folk Finlandista kertoo M&M:lle, että filmin tavoitteena on saada ihmiset pohtimaan omaa suhdettaan elokuvassa kuvatun tilanteen kaltaisiin tapauksiin.

”Tässä itse kukin on elämänsä aikana syyllistynyt korvien ummistamiseen ja ajatteluun, että jostain kuuluva riitely on ’heidän oma asiansa’. Vaan kun ei ole. Riitelijöiden seurassa saattaa olla viaton sijaiskärsijä, jonka kasvulle ja kehitykselle väliintulolla voisi olla aivan ratkaiseva vaikutus. Toivon että jos minä, tai joku muu, joskus on sulkemassa korviaan, mainosvideon lopputilanne piirtyisi verkkokalvoille”, Sahrman kertoo.

”Asiat eivät hyssyttelemällä parane”

Kampanja koostuu filmin lisäksi printti- ja ulkomainonnasta. Lisäksi kaupungin eri toimipisteissä on esillä kampanjan julisteita.

Kampanjafilmiä esitetään pääkaupunkiseudun elokuvateattereissa viikoilla 44 ja 45. Kampanjasivulla filmin voi katsoa jo nyt. Julisteet näkyvät katukuvassa 10.11. saakka ja kaupungin toimipisteissä kauemmin.

Kaisu Ketola kertoo M&M:lle, että lähisuhdeväkivallan vastaiselle työryhmälle on määritelty oma budjetti, joka jakautuu koulutuksien ja viestinnän kesken.

”Summa on tärkeälle aiheelle varsin maltillinen ja arvatenkin huomattavasti kaupallisia toimijoita pienempi. Olemme sopineet, että tarkkaa summaa emme kommentoi, mutta onneksi moni yhteistyökumppani on mukana hyvän asian puolesta talkoohinnoin”, Ketola kertoo.

Lähisuhdeväkivallasta tulisi Ketolan mukaan puhua avoimesti ja siihen tulisi puuttua mahdollisimman pienellä kynnyksellä, jottei kenenkään tarvitsisi siitä kärsiä.

”Ohi katsominen on helppoa ja valitettavan yleistä, mutta kaikki puhe aiheen ympärillä vie parempaan suuntaan.”

Miten lähisuhdeväkivaltaa kokeneen kannattaa toimia saadakseen apua?

”Uhrin kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi kotiväkivalta.fi -sivuilta löytyviin tahoihin. Omaa kokemustaan ei kannata häpeillä tai peitellä, avun pyytäminen on ensimmäinen askel parempaan suuntaan”, Ketola sanoo.

Vaikka asia on Suomessa valitettavan yleinen, lähisuhdeväkivalta on eräänlainen tabu. Asiasta eivät usein mielellään puhu edes ne ihmiset, joita aihe läheisesti koskettaa.

”Asiat eivät hyssyttelemällä parane. Mitä enemmän tilastoja ja tapauksia penkoo, sitä kurjempi olo on. Lähisuhdeväkivallan saralla tapahtuu Suomessa asioita, joita ei totta vie haluaisi uskoa todeksi. Vaan jos yksikin ihminen pelastuu väkivallalta tämän takia, työ kannattaa. Siihen on pakko uskoa”, Jussi Sahrman sanoo.