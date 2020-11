Peliyhtiö Supercellin uusi pääkonttori Helsingin Jätkäsaaren puukorttelissa on viittä vaille valmis.

On sattuman kauppaa, että ainutlaatuinen puinen toimistorakennus valmistuu keskellä koronakriisiä, kun moni toimistotyöläinen viettää työpäivänsä konttorin sijaan kotitoimistolla.

Myös supercelliläiset paiskivat töitä etänä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Janne Saarinen Supercelliltä. Korona ei silti muuttanut suunnitelmia Supercellin uudesta kodista.

”Päätimme, että emme tee muutoksia koronan vuoksi. Pystymme toimimaan turvallisesti näissä tiloissa”, Saarinen arvioi.

Supercellin väki aloittaa koronatilanteen salliessa työt uudessa toimistossa alkuvuodesta. Pääsimme kurkistamaan uniikin toimistorakennuksen tiloihin. Tilaisuus on ainutkertainen, sillä kun toimisto on käytössä, mediaa ei päästetä vierailemaan kaikkiin kerroksiin.

Videolla näkyy muun muassa pizzauunin muurausta, Clash of Clans -henkinen puhelinkoppi, päiväunihuone ja paljon muuta.

Aaltoileva aula

Ala-aula on rakennusyhtiö SRV:n kehitysjohtaja ja puukorttelin projektipäällikkö Antti Aaltosen suosikkipaikka koko toimistorakennuksesta. Aulan katossa puusta on otettu kaikki irti: kaikki materiaalit eivät taivu näin monimutkaisiksi muodoiksi.

Aaltonen pitää tilasta erityisesti pimeän aikaan. Supercellin Saarisen mukaan aulasta haluttiin tehdä tila, joka kertoo peliyhtiön hengestä. Tilaan tuodaan hahmoja peliyhtiön peleistä ja s:n muotoinen sohva.

Muunneltavat tiimitilat

Supercellin Janne Saarisen suosikkikohdat uudesta rakennuksesta ovat tiimihuoneet, jotka ovat uuden toimiston sydän. Niissä Supercell työstää tulevia pelejään ja parantaa jo julkaistuja.

Tiimitilat eivät näytä erikoisilta, mutta ne on rakennettu muunneltaviksi. Työpisteiden paikkoja voi muuttaa, sillä sähköt ja datakaapelit kulkevat koko toimiston kattavan korokelattian sisällä. Myös seiniä voi liikutella. Näin tilaa voi rajata tai avata eri kokoisille ryhmille käytettäväksi.

Muunneltavuus oli Saarisen mukaan tärkein syy sille, miksi Supercell tarvitsi uuden toimiston.

VINJETTI Puuta Savosta Supercellin pääkonttori on Suomen suurin puinen toimistorakennus puun määrällä mitattuna. Rakennukseen kuuluu kahdeksankerroksinen toimistorakennus ja kolmekerroksisen 170 autopaikan parkkitalo. Kerrokset 2–8 ovat puurakenteisia, mutta toimistorakennuksen ensimmäinen kerros, kellari sekä hissi- ja porraskuilut ovat betonirakenteisia. Rakennuksessa käytetty viilupuu tulee Stora Enson Varkauden tehtaalta. Puu on peräisin pääasiassa savolaismetsistä, jotka ovat yksityisomistuksessa.

Tiimitilojen läheisyydessä sijaitsee myös päiväunihuoneita. Supercellin Janne Saarisen mukaan torkkutilat palvelevat esimerkiksi aikavyöhykkeiden yli liikkuvia työntekijöitä.

”Kun olen itse käynyt San Fransiscon toimistolla, aikaero alkaa väsyttää.”

Päiväunet ovat sallittuja myös muille kuin aikaerorasituksesta kärsiville.

”Valvomme työntekijöidemme ylikuormittumista. Jos vauva on valvottanut tai ei ole saanut nukuttua muista syistä, saa mennä ottamaan päiväunet.”

Kokouksia pelimaailmassa

Supercelliläisille on Saarisen mukaan tärkeää, ettei heidän toimistonsa näytä minkä tahansa korporaation kuivakalta konttorilta.

Vaikka toimisto on muuten pohjaväreiltään neutraali, neuvotteluhuoneista näkee, että kyse on peliyhtiöstä. Jokaiseen kerrokseen tulee peliteemainen neuvotteluhuone. Kierroksen aikana neuvotteluhuoneista oli valmiina yksi, joka on sisustettu Supercellin maatilapeli Hay Dayn henkeen.

Saarinen huomauttaa, että vaikka huoneet näyttävät leikkisiltä, niissä on otettu huomioon myös käytännöllisyys. Läppärin voi yhdistää kaivon kanteen ja kokous voi alkaa.

Jalkapalloa ulkotasanteella

Yksi Supercellin toimiston erikoisuuksista on sen tiloissa sijaitseva päiväkoti, josta tarjotaan ensisijaisesti paikkoja Supercellin toimiston työntekijöiden lapsille.

Päiväkotilapset pääsevät ulkoilemaan tasanteelle, jolla on jalkapallokenttä, kasvihuone, kiipeilytelineitä ja paviljonki.

Saarisen mukaan ulkoilutasanne on lasten lisäksi myös henkilökunnan käytössä. Paviljongissa voi pitää tiimikokouksen. Ulkotila taipuu lisäksi myös henkilökunnan tapahtumien järjestämiseen.

Pizzaa yläilmoissa

Supercellin toimistorakennuksen kahdeksannessa kerroksessa on henkilöstön ruokala, jossa tarjotaan kotiruokaa ja pizzaa. Paikalla ollessamme keittiöön muurattiin pizzauunia.

Toisinaan toimistorakennuksissa näyttävät paikat on varattu johtoryhmän kokoushuoneille. Saarisen mukaan henkilöstön ruokala haluttiin rakennuksen parhaaseen paikkaan.

Ruokalan lisäksi rakennuksessa on kahvila, joka sijaitsee toisessa kerroksessa.

Iso ero entiseen

Supercell ryhtyi nelisen vuotta sitten miettimään uuteen toimistoon siirtymistä, sillä Itämerenkadun toimitilat olivat puutteelliset. Taakse jäävässä toimistossa ja uudessa konttorissa ei ole Saarisen mukaan paljon yhtäläisyyksiä.

”Ei niitä voi verrata. Samaa on oikeastaan vain siinä, että ulko-ovesta mennään sisään ja pöydät ovat samanlaiset.”

Jotkut yksityiskohdat ovat kuitenkin pysyneet. Supercellin kummassakin toimistossa on esimerkiksi kuntosali ja kokolattiamatto, koska Supercell on kengätön toimisto.

Aluksi Supercell aikoi tulla toimistotaloon vuokralle, mutta mieli muuttui myöhemmin.

”Halusimme oman kodin Suomesta. 4–5 vuoden päästä kukaan ei voi sanoa, että ette saa olla täällä”, Saarinen sanoo.

Yhtiöt eivät kommentoi rakennuksen arvoa, mutta koko puukorttelin arvo on yli 100 miljoonaa euroa.

VINJETTI Tekijät Supercellin pääkonttorin pääurakoitsija on rakennusyhtiö SRV ja arkkitehtisuunnittelusta vastaavat Anttinen Oiva Arkkitehdit. Rakennesuunnittelijana projektissa toimi Sweco Rakennetekniikka ja puunrunkotoimittajana Stora Enso Wood Products. Puutoimistotalon rakentaminen aloitettiin kesällä 2018 ja rakennus valmistuu joulukuussa 2020.

Korjaus kello 13.30: Antti Aaltonen on SRV:n kehitysjohtaja.