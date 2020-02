Lukuaika noin 2 min

Uuden teknologian, kuten tekoälyn, hyödyntämiseen erikoistunut konsulttiyritys Fourkind keskittyy uutena strategisena alueenaan ihmisymmärryksen tuomiseen osaksi liiketoimintaansa. Helmikuussa Fourkindilla aloittanut valtiotieteiden tohtori, sosiaalipsykologian dosentti Anna Bäckström tulee vahvistamaan tätä kulmaa yrityksestä. Bäckström siirtyy liiketoimintamuotoilun konsultiksi Fourkindille asiakasymmärrystoimisto Frankly Partnersilta strategiajohtajan paikalta. Aiemmin Bäckström on toiminut tutkimusyritys Kuulas Helsingin toimitusjohtajana.

”Fourkindilla olemme koko ajan rikkoneet rajoja siinä, miten voimme parantaa asiakkaidemme liiketoimintaa muun muassa koneoppimisen keinoin. Tämän kulman laajentaminen psykologiseen ymmärrykseen, jota Annan rekrytointi edustaa, positioi meidät yhä vahvemmin täysin ainutlaatuiseksi toimijaksi markkinalla”, Fourkindin toimitusjohtaja Jonne Heikkinen sanoo tiedotteessa.

Bäckströmillä on 20 vuoden tutkimus- ja strategiakokemus niin Suomesta kuin kansainvälisiltäkin markkinoilta. Hän toimii aktiivisesti myös Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian dosenttina erikoisalanaan ihmisten ajatteluun ja kognitiiviseen psykologiaan liittyvät ilmiöt. Bäckströmillä on laaja kokemus erityisesti vähittäiskaupan, päivittäistavarakaupan sekä pankki- ja vakuutusalan parista.

Bäckström kertoo, että hänen oma intohimonsa Fourkindilla liittyy ihmisen ajattelun ja koneoppimisen risteyskohtaan.

”Fourkind on tässä lajissa ainutlaatuinen toimija, ja olen iloinen ja ylpeä saadessani olla osa tätä porukkaa. Ytimemme muodostavat suunnittelijat, matemaatikot, koneoppimisasiantuntijat, ohjelmistoarkkitehdit ja -kehittäjät. Maailmallakin nähdään juuri nyt alkava trendi, jossa teknologiatoimistot kiinnostuvat ihmisymmärryksen lisäämisestä osaksi tarjontaansa, mutta harvoin siihen kyetään liittämään huipputason mallinnusosaamista”, Bäckström sanoo tiedotteessa.

Fourkind on vuonna 2017 perustettu konsultointitoimisto, joka auttaa asiakkaitaan uuden teknologian mahdollisuuksien hyödyntämisessä aina strategiasta tekniseen toteutukseen asti. Fourkindilla on tällä hetkellä toimistot Helsingissä ja Amsterdamissa, ja se on työskennellyt yli kuudenkymmenen eri asiakkaan kanssa kymmenessä eri maassa.