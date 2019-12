Lukuaika noin 4 min

Alkuvuodesta 2017 viime kesään saakka Pihlajalinnan markkinointijohtajana toiminut Pauli Waroma ryhtyi pohtimaan tulevaisuuttaan, kun Pihlajalinna ilmoitti yt-neuvottelujen päätyttyä, ettei markkinointi ja viestintä jatka erillisenä yksikkönä johtoryhmätasolla.

Syksyn aikana konsulttihommia tehnyt ja aktiivisesti urheillut Waroma sai runsaasti yhteydenottoja. Pesti Pihlajalinnassa osoittautui kauaskantoiseksi. Waroma ymmärsi nimittäin syksyn aikana, että haluaa jatkaa terveydenhuollon parissa.

”Sain nähdä, miten terveydenhuollon alalla asioita tehdään sotesta lähtien osittain oikein, osittain vanhanaikaisesti ja huomasin myös, miten monta asiaa voisi tehdä vielä paremmin.

”Tajusin, että terveydenhuolto on ainakin toistaiseksi minun juttuni. Sitten tutustuin Aavaan ja asiat alkoivat edetä”, Waroma kertoo M&M:lle.

Waroma aloittaa Lääkärikeskus Aavan markkinointi- ja viestintäjohtajana 15. tammikuuta 2020. Aava on vuonna 1964 perustettu perheyritys, jonka omistaa Ahon perhe.

Aavan edeltäjän, Helsingin lääkärikeskuksen, perustivat Eila Aho, Matti Aro, Eero Vaheri ja Juhani Aho, joiden sukunimien alkukirjaimista yhtiön 1.4.2012 käyttöön otettu nimi Aava muodostuu.

Lääkärikeskus Aavan toimitusjohtajana toimii Raija Tapio. Aava Terveyspalvelut -konserniin kuuluu lisäksi Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema, Docrates syöpäsairaala ja Uudenmaan Seniorikodit. Viime syksynä Aava laajensi toimintaansa terveydenhoidosta hyvinvointiin perustamalla Virta-hyvinvointiyksikön.

Uudessa tehtävässään Pauli Waroma raportoi Aavan toimitusjohtajalle Raija Tapiolle sekä Pikkujätin toimitusjohtajalle Jukka Puustiselle.

Waroman mukaan päätös siirtymisestä Aavan palvelukseen syntyi luontevasti, koska siinä yhdistyy hänen näkökannaltaan kaksi kiinnostavaa asiaa.

”Ensinnäkin pääsen kohtuulliseen suuren terveydenhuollon toimijan palvelukseen, jolla on riittävästi muskeleita tehdä asioita.”

”Toisaalta hyvinvointiyksikkö Aava Virta ja sen taustalle rakennettava teknologia on palvelu, joka konsernin on tarkoitus kansainvälistää ja pääsen tekemään myös sitä. En keksi parempaa yhdistelmää”, Waroma toteaa.

Rohkeasti ja ennakkoluulottomasti

Waroman arvion mukaan tarinankerronta ja markkinointi ovat suomalaisella terveydenhuollon kentällä hieman parantuneet viime vuosina osittain myös kiristyneen kilpailun vaikutuksesta.

”Näen silti, että parantamisen varaa on vielä paljon. Tällä kentällä on mahdollista erottua edukseen.”

Pitkän päivätyön markkinointiviestinnän parissa tehnyt Waroma on koulutukseltaan tradenomi. Hän oli kymmenen vuotta sitten mukana perustamassa luovaa toimistoa Sherpaa. Hän toimi myös Sherpan toimitusjohtajana vuoden 2016 loppuun, jonka jälkeen siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi.

Waroma jatkaa edelleen myös Sherpan hallituksen puheenjohtajana. Tänä vuonna kymmenvuotisjuhliaan viettävän Sherpan nykyhetki ja tulevaisuus näyttävät hyviltä.

”Liikevaihto nousee tänä vuonna näillä näkymin ensimmäistä kertaa yli kolmeen miljoonaan euroon ja myyntikate yli kahteen miljoonaan euroon. Voittoprosenttikin on näillä näkymin kaksinumeroinen. Pohdin ihan aidosti myös Sherpaan palaamista ja sen eteenpäin viemistä yhtenä vaihtoehtona.”

”Päädyin kuitenkin siihen, että miksi lähteä korjaamaan, jos mikään ei ole rikki. Lisäksi terveydenhoitoala houkutteli niin paljon, että päätös oli lopulta helppo”, kertoo Waroma.

Aava on terveydenhuollon kentällä selkeästi pienempi toimija kuin Mehiläinen ja Terveystalo. Perusbisnekseltään Aava tekee kuitenkin aika samanlaisia asioita.

Waroma korostaa, että Aavan ei ole järkeä tehdä samoja asioita markkinointiviestinnässään hiukkasen pienemmillä resursseilla.

”On tärkeää löytää omat tavat toimia sekä perusliiketoiminnassa että markkinoinnissa. Meidän pitää tehdä sellaista markkinointia, joka huomataan ja joka myös tuntuu. Se edellyttää rohkeaa ja ennakkoluulotonta lähestymistapaa. Tämä on mielenkiintoinen haaste”, Waroma sanoo.

Jo varhain Sherpan perustamisen aikoihin Waroma linjasi, että markkinointiviestinnän on aina oltava totta. Luovat tekijät pukevat todellisuuden tarinan muotoon ja pyrkivät näin tehdessään sekä yllättämään että herättämään ajatuksia.

”Koskaan ei pidä markkinoida markkinoinnin vuoksi. On uskottava aidosti omaan asiaansa ja konseptiinsa. Tämä täyttyy täysin Aavan kohdalla. Se johtuu pitkälti Ahon perheestä. Tällä toimialalla on ainutlaatuista, että takana on omistajaperhe, jolle kasvu ei ole itseisarvo. Tärkeintä on, että tehdään hyviä juttuja, joita asiakkaat haluavat. Kasvu seuraa mukana”, Waroma kiteyttää.