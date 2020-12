Lukuaika noin 3 min

TV- ja elokuvatuotantoyhtiö EndemolShine Finland Oy on nimittänyt Meira Norosen yrityksen operatiiviseksi johtajaksi. Toimitusjohtajan työparina työskentelevän operatiivisen johtajan (COO) tehtävä on kokonaan uusi. Noronen vastaa tulevaisuudessa EndemolShine Finlandin viihdetuotantojen kehityksestä ja tuotannosta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä Banijay Groupin tuotantoyhtiöiden kanssa.

”Meira Noronen on arvostettu sisältö- ja formaattiosaaja, jolla on ymmärrys alan digitaalisesta murroksesta sekä laajat kotimaiset että kansainväliset verkostot. Olemme erittäin iloisia saadessamme Meiran työkaveriksemme johtamaan laadukkaan kotimaisen viihdesisällön kehitystä ja kansainvälistymistä”, kertoo EndemolShine Finlandin toimitusjohtaja Unne Sormunen.

Noronen aloittaa operatiivisena johtajana maaliskuussa 2021. Hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Sormuselle ja liittyy osaksi yrityksen johtoryhmää. Norosen tehtävänkuva on uusi ja yksi sen osa-alueista on kotimaisten formaattien vieminen kansainvälisille markkinoille.

”Meira tuntee formaattimarkkinan hyvin ja tietää, mitä se vaatii, millaisia ohjelmia ylipäänsä kannattaa formatisoida ja levittää kansainvälisesti. Mutta tietysti aivan ensimmäiseksi pitää tehdä kotimaassa onnistunut formaatti, jotta se voi löytää kansainvälisen yleisön”, Sormunen sanoo.

Noronen on opiskellut journalistiikkaa Jyväskylän yliopistossa ja työskennellyt sekä journalististen että viihdesisältöjen parissa kotimaisissa mediataloissa yli 20 vuoden ajan. Hän siirtyy tehtävään Sanomalta, jossa on toiminut viimeiset vuodet Nelonen Median kotimaisten ohjelmien päällikkönä.

”Olen tehnyt pitkän uran tilaajana ja Sanoma on ollut erinomainen työnantaja. Nyt on uuden aika, ja olen erittäin innoissani positiosta, joka laajentaa näkökulmaa sekä kotimaiseen että kansainväliseen TV-bisnekseen. Banijay Group on mielenkiintoisessa kasvuvaiheessa ja antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden olla kehittämässä sisältöjä hyvässä yhteistyössä kotimaisten kanavien kanssa. On tärkeää pitää huolta, että EndemolShine Finlandin upea brändiportfolio voi hyvin ja uudistuu ajan tarpeiden mukaan. Kotimaisen draaman lisäksi aika on kypsä myös suomalaisten viihdeformaattien kansainväliselle leviämiselle”, kommentoi Noronen tiedotteessa.

Suomalaiset viihdetuotannotkin kiinnostavat maailmalla

EndemolShine Finland on yksi Suomen suurimmista TV-tuotantoyhtiöistä ja osa maailman suurinta itsenäistä tuotantoyhtiöryhmää Banijay Groupia. Suomessa yrityksen tunnetuimpiin tuotantoihin kuuluvat mm. MasterChef, Huvila ja huussi, Sohvaperunat, Big Brother sekä Ensitreffit alttarilla. Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellinen myös tv-tuotantojen saralla.

”Vuosi on ollut selviytymisen vuosi. Maailmalla on ollut isoja vaikeuksia viihde- ja sarjatuotantojen tekemisessä, mutta Pohjoismaissa ja Suomessa olemme pystyneet yllättävän hyvin saamaan kaikki tuotannot maaliin tänäkin vuonna, vaikka se on vaatinut erilaisia poikkeustoimintamalleja”, Sormunen sanoo.

Sormunen jatkaa, että draamasarjojen lisäksi myös kotimaiset viihdeformaatit alkavat pikkuhiljaa leviämään kansainvälisillekin markkinoille.

”Suomalaisten tv-ohjelmien kansainvälistymisessä on ollut positiivisia edistysaskelia. Esimerkiksi meidän Illallinen äidille -ohjelma on tehty neljään maahan.”

EndemolShine Finlandin käsikirjoitettuja sarja- ja elokuvatuotantoja johtaa tulevaisuudessakin Jussi-palkittu Max Malka, joka raportoi Head of Scripted -roolissaan suoraan toimitusjohtaja Unne Sormuselle.