Lukuaika noin 3 min

Rabbit Films on myynyt Atlantin yli -tositelevisioformaattinsa sekä Hollantiin että Belgiaan. Molemmat sarjat on jo kuvattu.

Atlantin yli -ohjelmaformaatissa kuusi julkisuuden henkilöä ilman aiempaa purjehduskokemusta osallistuu yhteiselle purjehdukselle Atlantin yli. Suomessa TV5:llä vuonna 2017 esitetyn ensimmäisen tuotantokauden purjehdusta isännöi Hjallis Harkimo ja toisen tuotantokauden purjehdusta hänen poikansa Joel Harkimo.

Ohjelman hollantilaisen version nimi on Alle Hens aan Dek, ja sen ensimmäinen jakso esitetään Talpa TV:n SBS6-kanavalla 9. marraskuuta. Belgialainen flaaminkielinen sarja Over de Oceaan on jo julkaistu Telenetin videopalvelussa. Televisiossa sarjan esittäminen alkaa myöhemmin tänä vuonna.

Aikaisemmin formaatti on viety Ruotsiin nimellä Över Atlanten ja Tanskaan nimellä Over Atlanten. Kummastakin esitetään ensi vuonna jo kolmas tuotantokausi.

Rabbit Filmsin kansainvälinen johtaja Jonathan Tuovinen kertoo, että Atlantin yli on osoittautunut vientimarkkinoilla Rabbit Filmsin suurimmaksi hitiksi.

”Sillä, että sitä on tuotettu useampi kausi jo monissa maissa, on iso merkitys. En ole ainakaan itse törmännyt siihen, että mikään muu suomalaisformaatti olisi ollut näin menestynyt. Tämä on Rabbit Filmsin keihäänkärki, ykköstuote, josta Rabbit ja Suomi tunnetaan ulkomailla formaattien ostajien keskuudessa”, Tuovinen sanoo M&M:lle.

Tuovisen mukaan erityisesti Hollanti on tärkeä markkina-alue, koska muiden maiden ostajat tarkkailevat sitä aktiivisesti.

”Sieltä ovat lähteneet Big Brother ja monet muut kansainväliset hittiformaatit. Se on yksi keskeinen markkina, tietenkin Britannian ja Yhdysvaltojen lisäksi.”

Norjassa Atlantin yli -formaatin ensimmäinen tuotantokausi aiotaan kuvata ensi vuonna. Lisäksi sarjan optiosopimukset on myyty Saksaan ja Ranskaan. Kummassakin maassa formaatin tuotanto-oikeudet on siis myyty määräajaksi paikallisille tuotantoyhtiöille, jotka puolestaan myyvät ohjelmaa paikallisille televisiokanaville, mutta varmuutta tuotantojen toteutumisesta ei vielä ole.

Tuovinen kertoo, että neuvotteluja on meneillään monessa muussakin maassa. Hän arvelee, että formaatin tekee menestyksekkääksi yksinkertaisuuden ja jännittävyyden yhdistelmä.

”Konsepti on aika yksinkertainen, laitetaan noviisijulkkikset purjeveneeseen. Mutta Atlantin ylityshän on mielettömän jännittävää ja vaarallista, joten ihmiset varmasti haluaisivat seurata tällaista jännittävää matkaa, vaikkei sillä edes olisi julkkiksia”, Tuovinen sanoo.

Rabbit Films Mikä: itsenäinen suomalainen tuotantoyhtiö, joka tuottaa televisioviihdettä ja kehittää omia tv-formaatteja Perustettu: vuonna 2000 tuottamaan ja levittämään Duudsonien TV-ohjelmia Formaatteja muun muassa: Atlantin yli, Posse, Kingi, Stadi vs. Lande Toimitusjohtaja: Olli Suominen Liikevaihto 2019: 8 miljoonaa euroa Liikevoitto 2019: 360 000 Huomaa: vanha Rabbit Films jaettiin maaliskuussa 2019 kahteen erilliseen yhtiöön: nykyiseen Rabbit Filmsiin ja Duudsonien liiketoiminnasta vastaavaan Positive Anarchyyn

Kansainvälinen myynti on Rabbit Filmsille keskeistä liiketoimintaa. Tuovinen lisää, että Rabbit Films on sikäli poikkeuksellinen tuotantoyhtiö, että se hoitaa kansainvälisen myyntinsä itse.

”Yleensä tuotantoyhtiöt kuuluvat kansainvälisiin ketjuihin, jolloin keskustoimisto tekee kansainvälisen myynnin, mutta koska Rabbit Films on suomalaisomisteinen yksityinen yritys, hoidamme sen itse.”

Tuovinen kertoo innoissaan, että Atlantin yli -formaatti on ollut Ruotsissa iso hitti.

”Kakkoskausi on juuri loppunut, ja se on ollut Kanal 5:n syksyn katsotuin ohjelma. Kolmannen kauden kuvaukset alkavat tammikuussa.”

Tanska ja Ruotsi siis menevät tuotantokausissa pian jo Suomen ohi. Myös Suomeen ohjelman kolmas tuotantokausi on luvassa ensi vuonna, mutta tarkka ajankohta ei ole vielä varmistunut.