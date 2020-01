Norwich IPA -oluen tölkki on koristeltu seuran tunnusväreillä.

Teemu Pukin tähdittämä Norwich City pääsee maistelemaan pian joukkueen omaa, Pyynikin Brewing Companyn luomaa Norwich IPA -olutta.

Valioliigajoukkue Norwich Cityn olut alkaa virrata kauppoihin ja ravintoloihin helmi-maaliskuun vaihteessa.

Norwich IPA -tölkit alkavat siirtyä reilun kuukauden päästä Suomen marketteihin sekä ravintoloihin, etenkin baareihin. Ensimmäiset erät on jo myyty.

Pyynikin olutmestari Tuomas Pere kertoo, että uusi Norwichin nimikko-olut soveltuu hyvin juuri jalkapallo-ottelun seuralaiseksi. Minkälainen olut on siis kyseessä?

”Raikas, iloisen futiksen kanssa soveltuva, sessio IPA, jossa perusbrittiläiseen mallasrunkoon lisätään englantilainen katkerohumalointi ja hedelmäisyyttä tuodaan Mosaic- ja Citra- aromihumaloinnilla”, Pere kuvailee M&M:lle.

Omaa oluttaan odotellessa seura saapui tutustumaan panimon tiloihin, tekijöihin sekä tietenkin oluisiin.

Yhteistyö Pyynikin Brewing Companyn ja Norwich Cityn välillä starttasi seuran kumppani Markkinointiosakeyhtiö i2:n ideasta ja ehdotuksesta.

”Seura alkoi viime vuonna etsiä yhteistyökumppaneita Suomesta, kun hype on niin kova täällä. Olen seurannut Pyynikin toimintaa ja kansainvälistä kisamenestystä jo pitkään. Tiesin myös, että kyseessä on ketterä toimija, joka pystyy nopeisiin päätöksiin”, yrityksen markkinointijohtaja Pasi Ikkala avaa yhteistyöehdotuksen taustoja.

Panimo tarttuikin tarjoukseen nopeasti ja olutyhteistyö laitettiin tulille saman tien. Norwich IPA on yhteistyön ensimmäinen ilmentymä.

Pere on mielissään yhteistyöstä perinteikkään englantilaisseuran kanssa.

”Tämä on yksi meidän huomattavimmista yhteistyösopimuksistamme ja on aika hienoa päästä tekemään yhteistyötä urheiluseuran kanssa, joka on osa maailman seuratuinta urheiluliigaa.”

”Tämä tukee ja antaa meidän jatkaa hyvin alkanutta Britannian valloitusta. Saamme paljon julkisuutta. Tämä kokonaisuus on osa meidän kansainvälisen kasvumme rakentamista”, Pere kertoo M&M:lle.

Norwich Cityn kaupallisten toimintojen johtaja Sam Jeffery kertoo seuran olevan erittäin ylpeä yhteistyöstä Pyynikin kanssa. Kyseessä on kaksi toimijaa, joiden väliltä on helppo löytää yhtäläisyyksiä.

”Pyynikissä ja meissä on ihan selvästi hengenheimolaisuutta. Samoin meissä ja Huuhkajissa. Olemme pieniä, mutta teemme kovasti töitä ja nousemme tavoitteisiimme. Ja kummankin logossa on lintu. Teillä se on vain vähän hurjempi”, Jeffrey kertoo tiedotteessa.

Pukki käynnisti huuman

Jeffery kehuu myös vuolaasti juuri Vuoden Urheilijaksi valitun Teemu Pukin pelitaitoja ja luonnetta. Pukki on tehnyt Norwichille Valioliigassa tällä kaudella 10 maalia. Viime kaudella sarjatasoa alempana maaleja syntyi komeat 29.

”Hänen viimeistelytaitonsa ja liikkumisensa kentällä on aivan uskomatonta, mutta hän on silti luonteeltaan todella vaatimaton. Arvostamme häntä suuresti. Hän tekee todella paljon töitä ja ansaitsee kaiken menestyksen täysin”, Jeffrey ylistää.

Pukin huimalla menestyksellä onkin epäilemättä korvaamaton merkitys siinä, että seura on noussut Suomessa lyhyessä ajassa hyvin suosituksi. Pyynikin Brewing Companyn noin 7 000-päisessä osakasjoukossakin on paljon Pukin uran seuraajia ja Norwich Cityn kannattajia.

Heitä ilahduttanee tieto paitsi seuran omasta oluesta, myös panimolla luvassa olevista Norwich-teemailloista pelejä seuraten.

Eivätkä yhteistyön hedelmät panimon mukaan ole pelkästään maltaista mallia, sillä myöhemmin keväällä panimolta on tulossa myös Norwich-limonadi. Lisäksi erilaiset kanainväliset tapahtumat avaavat Tuomas Peren mukaan mahdollisuuksia kertoa panimosta ja sen tuotteista kansainväliselle yleisölle.

”Saamme mahdollisuuden osallistua erilaisiin verkostoitumistapahtumiin, joissa voimme kertoa yrityksestämme ja käynnissä olevasta osakeannistamme.”

”Luonnollisesti brittiläisten kuluttajien huulille ja tietoisuuteen pääseminen antaa aina mahdollisuuksia. Saamme myös mahdollisuuden viedä meidän osakkaitamme valioliigapeleihin ja aistia hienoa tunnelmaa paikan päällä”, Pere myhäilee.

Olutta Suomen markkinoille ja maailmalle – osakkaita ulkomailta

Norwich Cityn kaupallisen kehityksen johtaja Ben Tunnellin mukaan Norwichin alueen ohella Suomi on joukkueen suurin kannattaja-alue, joten valtaisan fanituotteiden myynnin ohella myös oluelle on odotettavissa vahva menekki.

Norwich IPA ei kuitenkaan pysyttäydy vain suomalaisten saatavilla, vaan myyntiä suunnataan heti myös ulkomaille, kertoo panimon yhteisömanageri Veikko Sorvaniemi.

”Olemme perustamassa verkkokauppaa, jonka kautta olutta myydään ympäri maailmaa”, toteaa Sorvaniemi.

Yhteistyöoluen myötä panimon osakeantikin saa näkyvyyttä myös ulkomailla, sillä linkki osakeantisivulle on painettu tölkin kylkeen.

Hyvien kansainvälisten suhteidensa ja myyntiosaamisensa kautta panimo uskoo saavansa oluen myyntiin myös Norwichin alueen ruokakauppoihin ja pubeihin.

Myös muualla arvioidaan olevan kysyntää, sillä Valioliiga nauttii laajaa suosiota eri puolilla maailmaa.

”Uskomme saavamme kysyntää verkkokauppamyynnillemme paljon Aasiasta. Sekä joukkue että ylipäätään Valioliiga ovat siellä suunnassa todella seurattuja”, kertoo Tuomas Pere.

”Kapasiteettisuunnittelussa ja volyymiarvioinnissa tälle on annettu noin sadan tuhannen litran mahdollisuus. Meneillään oleva osakeanti ja sen kautta saatava investointiraha tankkikapasiteetille hiukan määrittelee tätä”, hän jatkaa.

Viime syksynä panimo avasi Ison-Britannian markkinat ja Pyynikin Brewing Companyn olutta vietiin saarivaltioon heti 160 000 tölkin mitalta. Oluet saivat välittömästi hyvän vastaanoton. Myös osakkuus alkoi kiinnostaa brittejä.

”Kun myimme olutta brittiläisen Beer52-verkkokaupan kautta Englantiin, niin huomasimme, että meille tuli yhtäkkiä paljon englantilaisia osakkaita. Nyt odotamme myös entisiä ja nykyisiä Valioliiga-pelaajia mukaan perheeseemme”, Pere paljastaa.