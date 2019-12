Lukuaika noin 1 min

Grafia etsii luovan suunnittelun Vuoden huippuja jälleen ensi vuonna. Kyseessä on jonkinlainen juhlavuosi, sillä ensimmäinen kisa järjestettiin vuonna 1980 eli tasan 40 vuotta sitten.

Ensimmäisessä kisassa oli neljä sarjaa: Kuluttajamainonta, Tuotehyödykemainonta, Mainoselokuvat ja tv-grafiikka sekä Käyttögrafiikka. Ensi vuonna sarjoja on 14 ja mukana on jälleen Pakkaukset-sarja.

Kilpailun ylituomarina toimii TBWA/Helsingin luova johtaja Jyrki Poutanen. M&M kysyi Poutaselta mietteitä roolista marraskuun lopulla, jolloin nimityksestä tiedotettiin.

Yhteensä tuomareita on 61, jokaista kategoriaa kohden heitä on 4-5. Koko listan löydät täältä.

Kilpailun ilmeen on laatinut suunnittelutoimisto Kobra. Siinä Grafia rinnastetaan salaseuroihin.

”Kerran vuodessa järjestö laittaa liikkeelle kilpailun, jonka johtoon valitaan yksi suurmestari. Kilpailussa arvioidaan kuka on luovuudessaan onnistunut parhaiten manipuloimaan massoja. Yhdessä nämä niin kutsutut “grafialaiset” palvovat pyramidia. Mitä me teimme? Totuus on kaikkien nähtävillä, me vain visualisoimme tämän salaperäisen rituaalin ilmeen”, suunnittelijat Tuukka Koivisto ja James Zambra kertovat suunnittelun taustoista.

Kilpailuun saa jättää töitä tammikuun 2. päivästä alkaen 24. päivään saakka. Tuomaristo kokoontuu päättämään voittajat helmikuun toisena viikonloppuna.