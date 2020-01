Lukuaika noin 4 min

(Juttu on julkaistu aiemmin Markkinointi & Mainonta -lehdessä 7/2019. Julkaisemme sen nyt uudelleen.)

Lotta Nieminen suoristelee näyttelyesineitä Designmuseon alakerrassa.

Niemisen Töitä, jne. -niminen näyttely on avattu pari päivää aikaisemmin, ja osa töistä ei ole täysin jiirissä. Ihmiset tykkäävät kosketella esineitä, Nieminen toteaa.

Maaliskuun puolivälin jälkeen järjestetty näyttely esitteli graafisena suunnittelijana ja kuvittaja työskentelevän Niemisen värikkäitä kuo- seja, pakkauksia ja kehystettyjä teoksia.

Näyttelyn nimi leikitteli ajatuksella täydellisestä vapaudesta tehdä mitä vain. Sitä se myös käytännössä oli Niemiselle.

”Teen lähinnä tilaustöitä. Olen pitkään haaveillut, että pääsisin tekemään omia juttujani joskus, mutta niille on vaikea raivata tilaa kalenterista ilman hyvää syytä. Mutta nyt oli mahdollisuus.”

Grafia valitsi Niemisen alkuvuodesta 2019 vuoden graafikoksi. Raati kuvaili Niemisen suunnittelua ”itsevarmaksi, minimalistiseksi, iloiseksi ja energiseksi”. Lisäksi hänen töitään kehuttiin harkitun yksityiskohtaisiksi, mikä pitää Niemisen mukaan harvinaisen hyvin paikkansa.

Graafisessa suunnittelussa pelkistetty toteutus nostaa yksityiskohdat esiin, minkä vuoksi yksityiskohtien pitää olla hartaudella mietittyjä. Nieminen kertoo olevansa intuitiivinen suunnittelija, jonka pyrkii aluksi leikkimään ideoilla ja lopuksi hiomaan teoksiaan insinöörin lailla.

”Rakennan systeemejä, jotka ovat riippuvaisia yksityiskohdista. Olen huomannut, että se ei aina ole kestävä suunnittelutapa, sillä saatan käydä asiakkaiden nettisivuilla ja lähettää todella pikkutarkkaa palautetta. Sellaisia, että täällä verkkosivuilla on siirtynyt tämä juttu 10 pikseliä, nyt fiksaatte sen nopeasti”, Nieminen imitoi itseään.

Vaikka Nieminen valittiin vuoden graafikoksi, nimekkäiden asiakkaiden listan hän on kerännyt kuvitustöillään.

Listalta löytyvät muun muassa Facebook, Google, New York Times, Marimekko, Bulgari ja Hermès.

Facebookille Nieminen loi sarjan kuvia, jotka näkyvät oletuskuvina, kun palvelun käyttäjä haluaa luoda tapahtuman. Googlelle Nieminen teki kalenterisovellukseen kuukausikuvat, joita Google käyttää edelleen. Niemisen mukaan yhden nimekkään asiakkaan saaminen ruokkii positiivista asiakaskierrettä.

”Minun kuvitustyylini sattui kiinnostamaan oikeita ihmisiä oikeassa hetkessä. On hölmöä ajatella, että se ei olisi ollut myös hyvää tuuria. Myös agenttini auttoi minua kuvitusprojektien löytämisessä.”

Vanhan totuuden mukaan Yhdysvalloissa asiat etenevät suhteiden avulla, ja se pitää Niemisen mukaan edelleen paikkansa. Vastoin Niemisen omia ennakkoluuloja, luova ala on osoittautunut lempeämmäksi kuin hän odotti.

”Ihmiset puhuvat keskenään, ja siksi työn laatu on yhtä tärkeää kuin se, että on mukava ihmisille. New Yorkissa ihmiset suosittelevat toisiaan eteenpäin. Siellä ei ole sellainen kulttuuri, että jos minä en tee tätä projektia, kukaan mukaan ei saa tehdä tätä.”

LOTTA NIEMINEN, 33 Työ: Graafinen suunnittelija, ­kuvittaja, AD Ura: Yrittäjä, RoAndCo, Pentagram, Trendi-lehti Koulutus: Taiteen kandidaatti Kotipaikka: New York Perhe: Aviomies

Nieminen muutti Yhdysvaltoihin 2010. Aluksi hän työskenteli työharjoittelijana Pentagram-nimisessä designtoimistossa. Harjoittelun jälkeen hän siirtyi suunnittelijaksi RoAndCo-nimiseen luovaan toimistoon. Vuonna 2012 Nieminen rohkaistui siirtymään yrittäjäksi freelance-töiden turvin.

Yhdeksässä vuodessa luova ala on muuttunut paljon, ja puolentoista vuoden aikana metoo-keskustelu on tuonut työelämän suuria epäkohtia esiin. Tasa-arvosta keskusteltaessa Nieminen painottaa, että hän on ihonvärinsä vuoksi etuoikeutetussa asemassa.

”Ihonväri on todella iso keskustelu Yhdysvalloissa. Haastatteluissa minulta on kysytty aiemminkin, miksi pääsen tekemään sellaisia duuneja kuin teen. Olen usein sanonut tehneeni tosi kovasti töitä, mutta tiedostan nykyään hyvin myös sen, että olen valkoihoinen, minulla ei ole fyysisiä rajoitteita, eikä minua ole syrjitty seksuaalisen suuntautumiseni takia.”

”Etuoikeutetumpaa olisi olla valkoihoinen mies”, Nieminen lisää.

Erilaisten sukupuoli-identiteettien ja ihmisten taustojen esiintuominen on erityisen tärkeää aloittaville suunnittelijoille.

”Kun näkee ihmisiä, jotka näyttävät samalta kuin itse ja tekevät, mitä olet aina halunnut tehdä, se motivoi. Sellainen saa asiat tuntumaan mahdolliselta. Siksi on tärkeää, että näytetään erilaisia tekijöitä.”

Rehellisyys on kaunista

Mikä on kaunista?

”Ihmisistä näkee, kun he tekevät jotain itselleen rehellistä. Oli se minkä näköistä tahansa, rehellinen ilmaisu on kaunista. Miellytti se minua esteettisesti tai ei.”

Millainen on hyvä asiakas?

”Hyvä asiakas on hyvä kommunikoimaan, tuo omat ideat esiin, mutta antaa myös suunnittelijan tehdä työnsä eikä päsmäröi liikaa. Jokainen vähän haastavampi kokemus saa arvostamaan hyviä asiakkaita enemmän. Hyvissä duuneissani asiakas on tosi selkeästi sanonut, mitkä asiat kiinnostavat ja antanut tarpeeksi tietoa. Lisäksi asiakas on antanut minun viedä visioni loppuun asti. Hyvän asiakkaan kanssa myös arvomaailmat kohtaavat.”

Miten johdat itseäsi?

”Minulla on hyvä itsekuri ja kova työmoraali. Friikkuilu ei ole ollut minulle hirveän vaikeaa. Enemmänkin minun on pitänyt opetella tiettyä lempeyttä itseyttäni kohtaan, koska otin aluksi liikaa töitä ja vedin itseni burnoutiin. Minulla ei ollut mitään käsitystä, miten pitkään asioiden tekeminen vie aikaa. Jos joku projekti kuulostaa kiinnostavalta, kysyn aina ensiksi, mikä on aikataulu. Jos ihmisiä oikeasti kiinnostaa minun työni, kyllä he antavat työskentelemiselle aikaa.”

Kannusta nuorta suunnittelijaa ­lähtemään ulkomaille.

”Omaa lähtöäni helpotti se, että olin 24-vuotias eli sopivan hölmö. Nuorena on helppo lähteä, mutta ymmärrän, ettei se ole kaikille taloudellisesti mahdollista. Taideteollisessa korkeakoulussa oli myös hyvä vaihto-ohjelma, jonka kautta olin opiskelemassa New Yorkissa ennen muuttoani.”