Lukuaika noin 1 min

Kerroimme aiemmin tällä viikolla kuinka pikaviestipalvelu WhatsApp testaa mahdollisuutta käyttää sovellusta saman puhelinnumeron kautta usealla eri laitteella. Tämä on monen käyttäjän toivoma uudistus.

The Next Web kertoo, että WhatsApp-käyttäjän elämää helpottavat uudistukset eivät ole jäämässä tähän. WABetaInfo-sivusto on huomannut, että WhatsApp olisi kokeilemassa mahdollisuutta vaientaa ryhmäkeskustelut ainiaaksi.

Suurin osa WhatsAppin käyttäjistä on mukana yhdessä tai useammassa ryhmächatissä, jotka voivat liittyä omaan ystäväpiiriin, työpaikkaan tai esimerkiksi harrastustoimintaan.

Käytännössä kaikkien ryhmien seuraaminen ja viesti-ilmoitusten vastaanottaminen jatkuvasti voi olla rasittavaa. Siksi monen elämänlaatu voi hiukkasen kohentua, jos viestiketjun voi mykistää yhdellä klikkauksella.

Toistaiseksi WhatsApp on antanut käyttäjälle mahdollisuuden vaientaa keskustelut kahdeksaksi tunniksi, viikoksi tai vuodeksi.

Vaikka nämä ovat sinänsä käteviä ominaisuuksia, lopullinen vaientaminen lienee silti monien mielestä tervetullut uudistus.