Kun Eka Ruola keväällä ilmoitti jättävänsä Hasan & Partnersin, alkoi spekulaatio. Olihan Ruola toiminut pitkään Hasan & Partners Groupin toimitusjohtajana, vastaavana luovana johtajana sekä osakkaana.

Sekin kannusti pohdiskeluun, että Ruola markkinoinnin ammattilaisena nostatti odotuksia: hän itse kertoi tiedottavansa myöhemmin, mitä seuraavaksi tekee.

Jo loppukesästä Ruola on somettanut innokkaasti yrityksistä, joissa hän istuu hallituksessa eli Kyrö Distillerystä ja Vincitistä. Viimeisimpänä hänen kädenjälkensä on näkynyt lanseerauskampanjassa rekrytointiyhtiö Boingille, jonka sijoittajiin ja advisoreihin hän kuuluu.

Nyt spekuloinnin voi lopettaa.

Tänään tiistaina julkistettiin, että Eka Ruolan yritys Ruola’s Platform Oy ostaa TS-Yhtymältä 65 prosentin osuuden markkinointitoimisto Nitro Group Oy:n osakekannasta. TS-Yhtymä jää Nitron toiseksi omistajaksi 35 prosentin osuudella.

Kilpailukielto ja kehut entiselle firmalle

Ruola siirtyy Nitro Groupin pääomistajaksi kilpailukieltonsa jälkeen eli keväällä 2021. Kriisi kiihdytti päätöstä kokeilla uutta, Ruola kertoo. Kilpailukiellon suhteen hän toteaa olevansa ”kuin partiopoika”.

”En ole edes käynyt Nitron toimistolla. Tajusin, että minulla on nyt mahdollisuus ajatella asioita eri näkökulmasta ja kehittää itseäni”, Ruola sanoo.

Keväällä 2021 koittavaa Nitro-starttia hän kutsuu ”Eka Ruolan kolmanneksi näytökseksi”.

”Olen ollut Hasan & Partners Groupin ylimmässä johdossa nyt 12 vuotta ja näistä miltei 9 vuotta myös toimitusjohtajana. Minun oli oltava rehellinen – itselleni, omistajille ja henkilöstölle. En koe enää olevani Hasanille sellainen voimavara kuin aikaisemmin ja mitä uudessa tilanteessa nyt tarvitaan”, Ruola kertoo.

”Toimisto on ottanut vaikeat ajat vastaan ammattimaisesti ja voimallisella taistelutahdolla, siellä on erittäin toimiva johto sekä äärimmäistä lahjakkuutta organisaation jokaisella tasolla. Niin haikealta kuin se tuntuukin, tämä oli se kohta, jolloin minun oli määriteltävä itselleni uusi suunta.”

Turku-ulottuvuus on tärkeä

Nitro Groupilla on toimistot sekä Helsingissä että Turussa. Ruolan mukaan tilanne on hänelle ideaali.

”Kotini on Helsingissä ja Helsingissä on myös iso osa Nitron asiakaista. Mutta pidän siitä, että tässä on Turku-ulottuvuus. Turussa on paljon bisnestä ja alan opiskelijoita. Sanon usein, että mulla on kaksi kotikaupunkia luontevasti”, Ruola kertoo.

Nitro Groupilla on noin 40 työntekijää, ja viime vuonna sen liikevaihto oli noin 4 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 Nitro nousi shortlistalle Vuoden toimisto -kilpailussa, mutta muuten toimisto on ollut enemmän hiljainen puurtaja kuin itseään esille tuova kumppani, kuten sen tiedotteessa kuvaillaan.

”Nitro on markkinointialan salaisuuksia. Töitä on tehty, mutta meteliä ei ole pidetty, vaikka syitäkin olisi ollut. Toimistossa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla vahva digitaalinen osaaminen, markkinointiviestinnällinen luovuus ja tuotannollinen kyvykkyys. Olen erittäin innoissani tästä mahdollisuudesta ja siitä että pääsen taas asiakastyön ja luovan tekemisen etulinjaan”, Ruola pohtii.

”Tarkoituksena on keskittyä moderniin luovaan laatuun, asiakaskeskeisyyteen, strategiseen osaamiseen, notkeuteen ja teknologiataitoihin. Uskon, että tämä yhdistelmä tuo euroja markkinoijalle.”

Nitro siirtyy Eka Ruolan hallintaan vasta, kun kilpailukielto on ohi eli huhtikuussa 2021. TS-Yhtymän johto on innoissaan uudesta enemmistöosakkaasta.

”Markkinointitoimiston pyörittäminen ei ole meidän ydinliiketoimintaamme. Vuosien varrella meille on syntynyt käsitys, että Ekalla saattaa olla asiasta jotakin vainua. Päätimme jokin aika sitten, että Nitro ansaitsee uuden kodin. Tämä oli ehkä hieman poikkeuksellinen ratkaisu, mutta meille varsin mieluinen, toteaa TS-Yhtymän toimitusjohtaja ja Nitro Groupin hallituksen puheenjohtaja Heikki Ketonen.

Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

Brändien voiman aika

Osan kilpailukiellostaan Ruola aikoo viettää jo mainitun teknologiayritys Vincitin riveissä. Ruola on ollut Vincitin hallituksessa hän on ollut lähes kolmen vuoden ajan. Hänestä tulee Vincitin uuden teknologiapainotuksella liikkeenjohdon konsultointiin keskittyvän yksikön interim-vetäjä syyskuun alusta vuoden loppuun asti.

Kevään ja syyskuun välistä aikaa Eka Ruola kutsuu ”aikuisiän pisin kesälomaksi” ja Hasanin ja Nitron välistä aikaa ”aikuisen pojan välivuodeksi”. Tosin parhaillaan Ruola kirjoittaa kirjaa, joka käsittelee markkinoinnin uutta neljää P:tä eli termejä people, purpose, platform ja passion.

”Näin levottoman kaverin pitää jotain aktiivista tehdä kirjan kirjoittamisen lisäksi. Olen todella innoissani siitä, että pääsen sukeltamaan syvemmälle suuresti arvostamani Vincitin operaatioon. Tämä on myös mitä mainioin kenraaliharjoitus Nitroa silmällä pitäen”, Ruola sanoo.

Markkinointiala elää murrosaikaa oikeastaan aina, mutta tänä vuonna tilanne on ollut dramaattinen. Positiivinen asia on, että rohkeat menestyvät aina, myös kriisissä. Ruola sanoo ehtineensä ajatella tätäkin kirjaa kirjoittaessaan.

”Brändin voima on todella merkittävä ja se tullaan huomaamaan myös. Toivon, että Suomessa ymmärretään, että tämä on paikka taistella markkinaosuuksista. Jos passivoituu nyt, kansainväliset yritykset vievät markkinaa, mutta sitä markkinaa voi myös viedä kansainvälisiltä yrityksiltä”, Ruola pohtii.

”Tämä pätee myös asiantuntijapalveluihin. Ne, jotka tekevät eri tavalla, löytävät itsensä eri paikasta. Aktiiviset pärjäävät.”