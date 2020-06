Lukuaika noin 2 min

Suomalainen muotoilu on kautta historiansa synnyttänyt innovaatioita poikkeuksellisina aikoina. Nopeat muutokset ja muutokset aiheuttamien haasteiden ratkaiseminen ovat ennenkin olleet etsikkoaikaa ketterille suomalaisyrityksille.

Koronaepidemia toi tänä keväänä arkeen väliaikaisia ja pysyviä muutoksia. Yksi pandemian pysyvistä vaikutuksista näyttäisi olevan kansainvälistenkin arvioiden mukaan se, että etätyöskentely yleistyy ja lisääntyy.

Salolainen Made by Choice sen tytäryhtiö Protos Demos havahtuivat muutoksiin heti maaliskuussa. Yritykset ryhtyivät nopeasti miettimään keinoja, joilla vastata lisääntyneen etätyön kaltaisiin muutoksiin.

Ideoita syntyi ja yritykset alkoivat toteuttaa niitä nopealla aikataululla.

”Made by Choicen tavoitteena on helpottaa elämää ja liiketoimintaa muuttuneessa maailmassa.” kertoo toimitusjohtaja Lasse Laine.

”Olemassa olevia tuotteita ei ollut saatavilla joten lähdimme tietoisesti etsimään tarpeita ja ratkaisemaan ongelmia”, Laine jatkaa.

Tuote ulos kerran viikossa

Uusia tuotteita on tullut markkinoille huhtikuusta alkaen kerran viikossa. Vauhti on varsin kova yleensä vuosittaisella syklillä tai ainakin kuukausien tuotantonopeudella etenevässä huonekalusuunnittelun maailmassa.

Koronakevään innovaatioina syntyneiden uusien tuotteiden joukosta löytyy muun muassa viidestä osasta ilman ruuveja nopeasti koottava kotitoimistopöytä, joka on suunniteltu yhdessä vuoden 2020 sisustustoimistoksi maaliskuussa valitun Fyran kanssa.

Studio Puiston kanssa taas syntyi 9-neliöinen pihatalo, joka sopii etätoimistoksi tai vierashuoneeksi. Lisäksi on viime viikkoina on tuotu myyntiin asiakaspaikkoja jakavia sermejä ja esimerkiksi käsidesin annostelija.

Made by Choice keskittyy sertifikoiduista metsistä tulevaan puuhun, joka tulee lähinnä Suomessa.

Tuotantoa helpottaa, että Made by Choicen omat tehtaat sijaitsevat Suomessa. Ne mahdollistivat testauksen ja prototyyppien valmistuksen. Hyvät verkostot Suomen parhaisiin suunnittelijoihin ja suunnittelutoimistoihin puolestaan on vauhdittanut uusien ideoiden nopean kehittämisen yhdessä, Made by Choice tiedottaa.

Tärkeää on, että toimeliaisuus muuttuu liiketoiminnaksi vaikeana keväänä. Uudet avaukset ovat kannattaneet ja tilauksia menee nyt myös ulkomaille tasaiseen tahtiin.

Milanon huonekalumessujen ja muiden kansainvälisten tapahtumien peruuntuminen on lamauttanut koko muotoiluteollisuutta ja vaikeuttanut bisnestä meillä ja muualla. Se on asettanut myös designyritykset vaikeuden päätösten eteen.

Made by Choicella lomauttaminen tai odotteleminen ei kuitenkaan kuulemma ole käynyt edes mielessä.

”Suomalainen muotoilu liittyy vahvasti ongelmanratkaisuun ja parhaimmillaan elämänlaadun parantamiseen”, Lasse Laine sanoo.

”Ne ovat molemmat myös Made by Choicen ytimessä.”