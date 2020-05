Lukuaika noin 2 min

Ylioppilaaksi valmistuvat nuoret vastaanottavat vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi todistuksensa tänä vuonna postitse, ja koulujen yhteisiä juhlia pitää odottaa ainakin elokuun loppuun saakka. Lauantaina 30. toukokuuta voi kuitenkin järjestää virtuaalisia etäjuhlia tai painaa valkolakin päähänsä ja skoolata perhepiirissä.

Kotimainen lakkien valmistaja Fredrikson rohkaisee suomalaisia nuoria juhlistamaan valkolakkia vastuullisesti lääkäri Anni Saukkolan vinkeillä. Saukkola tunnetaan Instagramissa nimellä @laakari.anni.

”Ymmärrän, että juhliminen houkuttelee, kun vihdoin saa valkolakin. Nyt valmistuvilta ja heidän läheisiltään odotetaan kuitenkin vastuullisuutta, ja isommat juhlat tulisi järjestää vasta myöhemmin”, lääkäri Anni Saukkola vetoaa.

Ohjeissa Saukkola suosittelee etäjuhlimista ja kertoo esimerkiksi, että jos lähteekin onnittelukäynnille pieniin, alle kymmenen hengen juhliin, on hyvin tärkeää rajoittaa käynti vain yksiin juhliin ja välttää kättelyä ja halailua.

Fredriksonin toimitusjohtaja Anu Koskimäki kertoo M&M:lle, että Fredrikson jakaa Saukkolan ohjeita kaikissa omissa kanavissaan eli verkkokauppansa blogissa, Facebookissa, Instagramissa ja LinkedInissä.

Fredrikson on koronavirustilanteen vuoksi joutunut perumaan ylioppilaslakin markkinointiin liittyvät tapahtumat, mutta virtuaalisesti markkinointia on tehty yhdessä Fredriksonin brändilähettiläiden Pinkkupinskun eli Pinja Sanaksenahon ja tubettajakaksikko A-Lapsien eli Joona Puhakan ja Roope Ranniston kanssa. Nuorille sosiaalisesta mediasta tutut brändilähettiläät ovat osa Fredriksonin markkinointia tänä keväänä ensimmäistä kertaa.

”Nuorilla vaikuttajilla on merkittävä rooli, kun kyseessä nuori kohderyhmä. Brändilähettiläskampanja on Fredriksonin tärkein kampanja”, Koskimäki sanoo.

Fredriksson tekee vaikuttajamarkkinointia yhteistyössä Ping Helsingin kanssa. Sosiaalisessa mediassa Fredrikson myös kerää nuorten unelmia tunnisteella #hatullinenunelmia.

Koskimäki kertoo, että ylioppilaslakkeja on tänäkin vuonna mennyt kaupaksi, mutta hieman hitaammin kuin esimerkiksi viime keväänä.

”Suurimmat kauppapäivät tosin ovat kuitenkin vasta edessä, sillä lopulliset tulokset tulivat tänään. Voisin kuvitella, että juhlien siirtyminen saattaa jonkin verran siirtää myös lakkien ostoaikaa osittain vähän myöhemmäksi. Näyttää kuitenkin siltä, että suuri osa kuitenkin haluaa ostaa lakin nyt ja varmaankin juhlii kotona.”

Koskimäki korostaa, että valmistuminen on nuorille iso asia ja toivoo, että sitä pidettäisiin arvossa, vaikkei tavalliseen tapaan juhliminen nyt olekaan mahdollista.

”Tilanne on poikkeava, mutta se ei vähennä ylioppilasjuhlien ja valmistumisen arvoa. Työtä on tehty paljon ja saavutus on iso, sitä on aihetta juhlia kotona tai myöhemmin elokuussa.”