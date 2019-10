Lukuaika noin 2 min

Saksalainen televisio-ohjelmien levitysyhtiö Beta Film on ostanut enemmistöosuuden suomalaisesta Fisher Kingistä, joka tunnetaan erityisesti Sorjonen-rikossarjasta. Sorjonen on niittänyt kansainvälistä mainetta nimellä Bordertown. Myös Nymfit on kansainväliseen levitykseen myyty Fisher Kingin sarja. Yrityskaupasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Fisher Kingin vastaava tuottaja ja toinen perustaja Matti Halonen kertoo M&M:lle, että Beta Film omistaa kaupan myötä yhtiöstä noin puolet ja toinen puoli jää Haloselle ja yhtiön toiselle perustajalle Miikko Oikkoselle. Kauppahinta ei ole julkinen.

”Beta Film tuo meille paljon taustavoimaa ja avaa kaupantekomahdollisuuksia. Teemme edelleen kotimaisia sarjoja, jotka rahoitetaan kansainvälisesti, ja kauppa tuo meille lisää mahdollisuuksia kansainväliseen rahoitukseen”, Halonen kertoo.

Fisher King ja tukholmalainen Dramacorp muodostavat kaupan myötä yhdessä Beta Filmin pohjoismaisista tuotannoista vastaavan uuden Beta Nordic Studios (BNS) -nimisen yksikön. BNS keskittyy paikallisesti käsikirjoitettuihin mutta kansainvälisesti kiinnostaviin projekteihin, joita voidaan levittää Beta Filmin kansainvälisen jakeluverkoston kautta.

”Jatkamme itsenäisenä toimijana. Kyse on aidosta yhteisyrityksestä, jossa tehdään asioita yhdessä. Kun tehdään luovaa sisältöä, on äärimmäisen tärkeää, että työn tekijöillä on luova vapaus ja myös vapaus tehdä taloudellisia päätöksiä projekteista, toki yhtiön hallituksen hyväksymisprosessien mukaisesti”, Halonen sanoo.

Münchenissä pääkonttoriaan pitävä Beta Film on yksi Euroopan suurimmista televisio-ohjelmien levitysyhtiöistä. Yhtiö laajentaa alaansa tuotantoon ja on sijoittanut myös esimerkiksi saksalaiseen X Filme -tuotantoyhtiöön, jonka kanssa se on mukana suositussa Babylon Berlin -sarjassa.

Saneerattava tuotantopalveluyhtiö on erillinen yritys

Niin ikään Sorjosesta tunnettu tuotantopalveluyhtiö Fisher King Production on kärsinyt talousvaikeuksista. Yhtiö hakeutui raskaiden tappioiden ja maksuvaikeuksien seurauksena velkasaneeraukseen, joka aloitettiin tammikuussa 2017.

Halonen korostaa, että immateriaalioikeuksia hallinnoiva Fisher King ja Fisher King Production ovat kaksi eri yhtiötä.

”Fisher King on IPR- eli intellectual property rights -yhtiö, joka kehittelee, hallinnoi ja tuottaa ohjelmia. Talousvaikeuksiin joutunut ja velkasaneerauksessa oleva Fisher King Production on tuotantopalveluyhtiö, joka tekee tuotantoja alihankintana sekä Fisher Kingille että muille yhtiöille”, hän sanoo.

Fisher King Production on toiminut vuodesta 2009 ja Fisher King vuodesta 2013.

”Niillä on ollut samat omistajat jossakin vaiheessa, mutta ei enää. Kyseessä on aikaa sitten tehty strateginen päätös, sillä tuotantopalvelut ovat eri toimiala kuin IPR:n kehittäminen ja lisensointi”, Halonen sanoo.

