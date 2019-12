Lukuaika noin 2 min

Marja Vest on aloittanut 25. marraskuuta Avidlyn viestintäpalveluista vastaavana johtajana. Vest on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja fiosofian maisteri. Ennen Avidlyyn tuloaan hän on työskennellyt muun muassa Hartelan viestintä- ja markkinointijohtajana ja RAY:llä viestinnän kehityspäällikkönä sekä avustustoiminnan viestinnästä vastaavana päällikkönä. Lisäksi hän on toiminut Docrates-syöpäsairaalan markkinointi- ja viestintäpäällikkönä sekä konsulttina ja projektipäällikkönä viestintätoimisto Perfectossa, joka on yhdistetty SEKiin.

Vestistä tuntuu mukavalta palata töihin asiakkaan puolelta kymmenen vuoden tauon jälkeen pöydän toiselle puolelle ja erityisesti monipuoliseen markkinoinnin palvelutoimistoon.

“Kiva päästä töihin taloon, jossa asiakkaalle voi aidosti sanoa, että meiltä löytyy ratkaisut kaikenlaisiin viestintä- ja markkinointitarpeisiin. Asiakkaalle tämä tarkoittaa etenkin kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja ratkaisuista niihin”, Vest sanoo tiedotteessa.

Uudessa työssään Vest kehittää Avidlyn viestintätarjoomaa ja asiakkaille tehtäviä sisältöjä sekä tuo PR- ja viestintäajattelua entistäkin luontevammaksi osaksi kaikkea markkinointia.

“Kaikkiin organisaatioihin on mahdollista löytää kiinnostava kulma viestinnän ja markkinoinnin avulla. Haluan tuoda luovia konsepteja ja digital first -ajatusta myös PR-tekemiseen”, hän sanoo.

Vestin missiona on antaa yrityksille ja yhteisöille rohkeutta, taitoja ja välineitä viestintään ja markkinointiin.

“Tänä valeuutisten aikakautena yhteisöjä ympäröi epäilyn ilmapiiri ja avoimuuden vaade. Mistä tahansa teemasta voi leimahtaa kansanliike. On tärkeää, että yhteisöt lähtevät mukaan keskusteluihin, jotka ovat oman bisneksen kannalta merkittävimpiä. Keskustelussa voi ottaa puheenjohtajan roolin, eikä tarvitse tyytyä odottelemaan, että tulee erikseen kutsutuksi miitinkiin”, Vest sanoo.

Hänen mukaansa pahiten näppinsä polttavat ne, jotka väheksyvät muutosvoimia.

“Tehtävänäni on auttaa asiakkaita ratkaisemaan heidän haasteitaan myös viestinnän keinoin ja saada heidät loistamaan. Tässä bisneksessä kyse on kuuntelusta ja luottamuksen rakentamisesta”, Vest sanoo.