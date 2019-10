Lukuaika noin 1 min

Heti avajaisaamuna tuhannet ihmiset jonottivat sisään uuteen kaupunkikeskukseen. Triplaan tutustui ensimmäisen neljän päivän aikana yli puoli miljoonaa kävijää.

Avajaispäivänä Triplassa vieraili 143 000 ihmistä niin pääkaupunkiseudulta kuin kauempaakin. Sunnuntai-iltaan mennessä kaupunkikeskuksessa oli vieraillut kaikkiaan 533 646 kävijää.

"Avajaiset onnistuivat yli odotusten. Iloitsen huikeista kävijämääristä ja positiivisesta asiakaspalautteesta. Kehuja ovat saaneet erityisesti tilojen selkeys sekä eri kerrosten omat ilmeet ja tunnelmat. Liikkeet ovat tehneet myyntiennätyksiä ja ravintoloissa riittää asiakkaita. Elämykset kiinnostavat, esimerkiksi Surf Housen tunnit ovat todella kysyttyjä ja Finnish Music Hall of Famessa on käynyt hurjasti asiakkaita”, kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki iloitsee tiedotteessa.

Triplassa on kaikkiaan 250 liikettä ja palveluntuottajaa. Puolalainen LPP-ketju toi ensimmäistä kertaa Suomeen ja Pohjoismaihin viisi liikettään: Reserved, Cropp, House, Mohito ja Sinsay.

"Ensimmäiset päivämme Mall of Triplassa olivat erittäin onnistuneita. Ykkösbrändimme Reservedin saama huomio oli verrattavissa Lontoon Oxford Streetin -liikkeemme avajaisiin. Asiakkaiden määrä ylitti odotuksemme. Mall of Triplan kaupallinen potentiaali on valtava ja toivomme, että sekä suomalaiset että matkailijat löytävät meidät jatkossakin”, LPP:n varatoimitusjohtaja Przemyslaw Lutkiewicz kuvailee tiedotteessa ensitunnelmia.

Triplassa on yli 60 kahvilaa ja ravintolaa pikaruokapaikoista illallisravintoloihin.

"Olemme valtavan tyytyväisiä avajaisviikonlopun kävijämäärään ja myyntiin, joka ylitti kaikki odotukset”, kertoo Mall of Triplaan perheyrityksensä kanssa Mari´s Treehouse -kahvilan avannut Mari Kallio.