Lukuaika noin 3 min

Ylivoimainen ykköstrendi on ensi vuonna….muistiinpanovälineet esiin….tästä on tulossa summit, semma ja forum….2000 euroa päivä….ja takuuvarmasti totta…kukaan ei voi kiistää…koskee melkein kaikkia…ei ihan hirveen cool, mutta tutkittu fakta….oletteko valmiina....nyt se tulee: MIKÄÄN EI MUUTU!

Fanfaarit! Ja sitten lasi valkkaria ja katkarapuleipä.

Edellinen perustuu kiistattomaan totuuteen. Olen kuullut tänäkin vuonna vähintään 20 keskustelussa, miten ihan tolkunkin ihmiset kertovat miten nopeaa muutos on, miten kaikki muuttuu ja miten siinä on vaikea pysyä perässä.

Onhan se totta, maailma muuttuu, ympäristö muuttuu ja odottamattomia asioita sattuu. Mutta yritykset ja ihmiset eivät muutu vuodessa, kahdessa, harvoin edessä kymmenessä juuri yhtään. Ne, he ja me yritämme kyllä pysyä muutoksen perässä, roikkua rodeohevosen selässä, kunnes väistämättä tipahdamme.

Nyt kun tämä vuosi on päättymässä, anna itsellesi hetki, ja/tai ota johtoryhmäsi terapiaistuntoon, keskustelkaa raadollisen rehellisesti, millaisen tiikerinloikan olet tai olette saaneet vuodessa aikaan.

Oletteko luoneet peräti uuden markkinan, sinisen meren? Onko yrityksen kulttuuri muuttunut kontrolloidun tehostetusta innovatiiviseksi hulluttelijaksi? Oletteko oikeasti agile kuin pantteri? Onko teidän ennen niin luotettava ja harmaa brändinne nyt seksikäs kuin Bradley Cooper, yllättävä kuin Lady Gaga? Todnäk ei, ei, ei ja ei, vaikka olitte porukoissa kaikissa semmoissa ja strategiassa lukee, että arvomme on rohkea.

Tuliko paha mieli? P&E€&/:n mainosbloggaaja, setämies ilkeilee siellä. Onko se perhana ollut meidän firmassa kylässä?

Älä vaivu itsesääliin tai –petokseen. Totuus toisinaan sattuu. Keskeisin kysymys on mitä sillä tiedolla tekee, ottaako jotain opiksi, pistääkö tuulemaan niin, ettei ensi vuonnakin odoteta isoa muutosta vanhoilla säännöillä.

Ja kyllä, olen joutunut kokemaan itse saman useita kertoja. Loppuvuonna tajuaa että tänä vuonna ei tapahtunut sitä isoa muutosta, jota halusi. Ei luotu uutta paradigmaa, vaan ainoastaan höpistiin siitä. Parannettiin toki vähän, mutta kun maailma muuttui kovaa tahtia, niin itseasiassa pysyttiin samassa. Tulee se fiilis, että vuosi meni munilleen.

”Koska mikään ei muutu” on ensi vuodenkin vaikuttavin trendi, vaikka kaikenlaisia toplistoja luetaan ääneen neukkarissa, uskoa ei pidä silti menettää. Halu tehdä toisin on alku. Tahtoa tarvitaan, se pitää vaan viedä käytäntöön. Sen pohjalta ei trendi- vaan toivelistani ensi vuodelle.

1. Toivon, että jokainen yritys menee terapiaan. Katsoo, mitä paskaa se on syönyt, mistä se itselleen valehtelee, ja mikä on aidosti hyvin. Muutos lähtee siitä, kun ymmärtää, mikä on ja mitä voisi kauneimmillaan olla.

2. Jokainen yritys käy syvällisen keskustelun itsensä kanssa siitä, mikä sen tarkoitus on, mitä suurempaa arvoa se palvelee.

3. Jokainen yritys löydettyään todellisen sielunsa tutustuu syvällisesti asiakkaisiinsa. Ketkä uskovat samaan asiaan? Miten heitä voisi palvella, millainen yhteinen narratiivi löydetään? (narratiivi-sana on nyt trendikästä).

4. Jokainen yritys löydettyään kätketyn arvonsa tutkii mihin se aikansa käyttää. Aika on ainoa valuutta, joka yhdistää yrityksen jokaista työntekijää. Kaikki aika, joka ei palvele ydinarvoa, on hukkaan heitettyä, tuhlausta, kulttuurin tuhoamista ja latistamista.

5. Yritys sanoittaa arvonsa inspiroivaan muotoon, sisäistää sen ja innostaa henkilökuntansa. Luo energiaa, joka koskee kaikkia. Jopa rakkautta on ilmassa.

6. Yritys katsoo palvelu- ja tuotetarjoamaansa arvostaan käsin. On aika tehdä todella vaikeita päätöksiä. Mikä joutaa roskakoriin, vaikka se tuottaisikin vielä rahaa? Mitä pitää luoda tilalle?

7. Vasta nyt yritys alkaa tekemään maailmanluokan vaikuttavaa markkinointia arvostaan käsin. Eikä tingi laadusta vaan määrästä.

8. Bonari: kaiken tämän jälkeen, vuoden 2020 lopulla yritys menee taas peilin eteen ja katsoo mikä muuttui. Jos on tehty edellisen mukaan, on muuttunut enemmän kuin ikinä ennen. Se on sattunut. On pelottanut, on tehty virheitä, on epäilty, osa on lähtenyt ja osa on lähetetty pois. Mutta se ryhmä, joka uskoo samaan arvoon on sitoutuneempi ja innostuneempi kuin ikinä ennen. Sama koskee asiakkaita. Tuloksesta näkyy, että kehitys on menossa pienen kuopan jälkeen parempaan suuntaan, sillä asiakkaat ovat uskollisempia, ostavat enemmän ja parempaan hintaan. Ai saamari, miten hieno vuosi on luvassa 2021.

Kirjoittaja Tommi Laiho on markkinointitoimisto Folkin toimitusjohtaja.