Uusi tiimi. Kuvassa Redlandin uusi johtoryhmä. Takana vasemmalta oikealle: Creative Director Jussi Löytökorpi, toimitusjohtaja Mari Masalin, Design Lead Vesa Virkkunen. Edessä vasemmalta oikealle: Director of Digital Services Raila Lassila, Director of Marketing Services Mikko Vartiainen, Head of Digital Marketing Juho Santala.

Strategiseen markkinointiviestintään ja digitaalisiin palveluihin erikoistunut Redland uudistaa organisaationsa rakennetta ja johtoryhmänsä kokoonpanoa.

Uuden organisaation runko muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: markkinointiviestinnän palveluista ja digitaalisista palveluista.

Uusien liiketoiminta-alueiden johtajia tukevat jatkossa eri osaamisalueiden johtavat suunnittelijat. Toimenkuvat ovat uusia ja niihin nimitetyt henkilöt muodostavat Redlandin johtoryhmän.

Uuteen johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Mari Masalin, Director of Marketing Services Mikko Vartiainen, Director of Digital Services Raila Lassila, Creative Director Jussi Löytökorpi, Head of Digital Marketing Juho Santala, Design Lead Vesa Virkkunen sekä marraskuun lopussa aloittava uusi Tech Lead.

”Redlandin strategian keskiössä on kattavan palvelukokonaisuuden tarjoaminen, jolla vastataan asiakkaiden liiketoiminnan kasvattamisen ja kehittämisen haasteisiin.”

”Tarkoituksenamme on pystyä entistä vahvemmin palvelemaan isoja suomalaisia yrityksiä niin Suomessa kuin kv-markkinassa”, toimitusjohtaja Mari Masalin kertoo M&M:lle.

”Glokaalille toimijalle on kysyntää”

Tulevaisuuden kannalta keskiössä on Masalinin mukaan kansainvälistäminen, eli suomalaisten yritysten kansainvälistymisen vauhdittaminen. Hän korostaa, ettei rajoilla ei ole enää nykymarkkinoissa merkitystä.

”Ja olemmehan aika pieni kansa, joten glokaalille toimijalle on kysyntää, mutta suomalaiset yritykset eivät hyödynnä markkinoinnissa täyttä potentiaaliaan. Me Redlandilla olemme siksi panostaneet tähän ja mielenkiintoisia hankkeita on jo käynnissä”, Masalin toteaa.

Uusi johtoryhmä koostuu Masalinin mukaan ammattilaisista, jotka ovat sitoutuneet toteuttamaan Redlandin strategiaa ja toimimaan yhtiön arvojen mukaisesti.

”Johdamme Redlandin toimintaa suuntaan, joka mahdollistaa onnellisen henkilökunnan, tyytyväiset asiakkaat ja luonnollisen, kansainvälisen kasvun”, sanoo Masalin.

Rekrytointia koronan keskellä

Redlandilla työskentelee viitisenkymmentä henkilöä ja lisää rekrytoidaan tälläkin hetkellä. Toimistot sijaitsevat Helsingissä ja Lahdessa, mutta etätyöt mahdollistavat työskentelyn mistä tahansa.

Henkilökunta on antanut johdolle kiitosta siitä, ettei lomautuksiin tai irtisanomisiin ole tarvinnut koronan keskelläkään ryhtyä. . Toimisto on saanut huhti-elokuun aikana neljä uutta työntekijää.

”Olemme onnellisessa asemassa siinä, että Redland on onnistunut pitämään koko henkilöstön töissä täysipäiväisesti, ilman mitään sopeuttamistoimenpiteitä”, Masalin sanoo.

Tästä on hänen mukaansa kiittäminen monipuolista tarjoomaa sekä sitä, että toimisto onnistui digitalisoimaan valtaosan asiakashankkeistaan nopeasti.

”Tällä hetkellä resurssimme on varattu asiakastyöhön pitkälle loppuvuoteen. Olemme lisäksi onnistuneet saamaan uusia asiakkaita ja päässeet strategiamme mukaisesti tekemään kansainvälisiä avauksia asiakkaillemme. Tulevaisuus näyttää valoisalta tilanteen huomioiden”, Masalin summaa.

Redland rekrytoi lisäksi parhaillaan aktiivisesti. Toimisto hakee jopa kuutta henkilöä erilaisiin rooleihin.

Uusia osakkaita

Redland on täysin henkilökuntansa omistama yritys. Syksyn alussa omistuspohjaa kasvatettiin taas kolmella uudella osakkaalla, jotka ovat: Director of Marketing Services Mikko Vartiainen, New Business Manager Raino Lepistö sekä Project Manager Tero Huhtanen.

”Lähdin Redlandin osakkaaksi, koska uskon täysin yrityksen strategiaan ja uuteen johtoryhmään. Tiukan koronakevään aikana tuli todistettua, kuinka yhteen hiileen puhaltamalla saamme onnistumisia aikaan vaikeasta ajasta huolimatta.”

”Tämä huomio lämmitti sydäntä niin, että päätökseni oli selvä heti, kun osakkuutta tarjottiin”, kertoo uusi osakas Raino Lepistö.

Redland työllistää tällä hetkellä tasan 50 henkeä. Toimisto teki tilikaudella 2019 noin 3, 84 miljoonan euron liikevaihdon myyntikatteen ollessa noin 2,79 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 65 060 euroa.

Vuoden 2019 tulos on Masalinin mukaan edellisvuotta pienempi, koska Redland teki vuoden aikana paljon investointeja organisaatioon esimerkiksi rekrytoimalla uusia ihmisiä avainrooleihin sekä panostamalla kansainvälistymiseen ja uusasiakashankintaan.

”Olemme vahvasti strategiamme mukaisella tiellä ja elämme mielenkiintoisia aikoja”, Masalin päättää.