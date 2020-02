Lukuaika noin 1 min

Teknologiajätti Google on lanseerannut Gmail-palvelulleen ominaisuuden, joka helpottaa tiettyjen sähköpostien etsimistä ääriään myöten täynnä olevista postilaatikoista, uutisoi TechCrunch.

Uusi "search chips”-nimeä kantava ominaisuus auttaa kaventamaan saatuja hakutuloksia. Erityisen kätevää tämä on, kun haluaa löytää tietyn sähköpostin henkilöltä, jonka kanssa on viestitellyt aktiivisesti sähköpostitse monta vuotta. Puhutaan esimerkiksi pitkäaikaisesta kollegasta.

Search chips -haun kautta käyttäjä voi määritellä esimerkiksi, onko kyseisessä viestissä käytetty liitetiedostoa ja jopa sen, minkälainen liitetiedosto on kyseessä laskentataulukoista PDF-tiedostoihin. Erilaisten suodattimien, kuten kalenteripäiväysten, käyttö onnistuu niin ikään.

Uutta on se, että lukuisia suodattimia voi käyttää yhdistettynä samassa haussa, mikä kaventaa hakutuloksia huomattavasti perinteiseen sähköpostihakuun verrattuna.

Näin ollen voi esimerkiksi tehdä haun kollegan X-nimellä, sekä lisätä hakuun aikamääreeksi edellisen kuukauden sekä tiedon siitä, että viestissä on käytetty PDF-tiedostoa.

Käyttäjien toiveita kuunnellen uudistettu hakuominaisuus tulee ensin käyttöön Googlen toimisto-ohjelmapaketin yritysversion G Suiten käyttäjille. Google on kuitenkin vahvistanut TechCrunchille, että yrityksen on määrä tuoda ominaisuus tarjolle myös tavallisille Gmail-sähköpostin käyttäjille, kun G Suite -sovelluksen käyttöönotto on valmis.