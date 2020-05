Lukuaika noin 3 min

”Olet suurenmoinen ja tärkeä!” ”Taistelemme yhtenä, jaksamme yhtenä.” ”Jaksathan vielä hetken, jooko?” ”Muista välittää myös itsestäsi! <3”. ”Life goes on but in a different way.”

Muun muassa nämä viestit ovat kiertäneet isoimpien suomalaiskaupunkien katukuvassa toukokuun aikana. Viestien takana on luovan bränditalon SEKin ja ulkomainosyhtiön JCDecaux’n Pienissä asioissa on voimaa -niminen yhteistyökampanja, jonka verkkosivuilla kuka tahansa voi jättää tutulle tai tuntemattomalle viestin, joka näytetään JCDecaux’n digitaalisilla kaupunkinäytöillä.

Kampanjan suunnittelun ja tuotannon takana on SEKin uusi liikkuvan kuvan yksikkö OSASTO. Liiketoimintajohtaja Sonja Pihkala SEK OSASTOSTA kertoo, että idea kampanjan tekemiselle sai alkuinnoituksensa SEKin historiasta.

SEK on yksi Suomen vanhimmista mainostoimistoista. Yrityksen perinteisiin kuuluu yhteishengen kasvattaminen vaikeina aikoina. SEK otti muun muassa talvisodan keskellä kantaa julkaisemalla valtakunnallisen ”Me uskomme, tahdomme ja toimimme” -ilmoituksen Helsingin Sanomien etusivulla.

”Halusimme yrityksenä tehdä jotain kannustavaa kriisin keskellä. Tällainen toimintatapa on vahvasti arvoissamme ja kulttuurissamme. Historiastamme inspiroituneena lähdimme miettimään, millainen viesti voisi toimia tässä ajassa ja tilanteessa”, Pihkala kertoo M&M:lle.

Kampanja käynnistyi toukokuun alkupuolella, ja viestit alkoivat pyöriä diginäytöillä 11. toukokuuta. Tervehdyksiä ja tsemppiviestejä voi lähettää JCDecaux’n kaupunkidigi-vaikutusalueella 24. toukokuuta asti. Alueeseen kuuluvat Helsinki, Joensuu, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.

Idea kampanjan osallistavuudesta valikoitui toteutustavaksi, koska SEKin tiimi ymmärsi Pihkalan mukaan, kuinka vaikea yksittäisen ihmisen on auttaa koronaviruksen aiheuttaman pandemian kaltaisessa vaikeassa tilanteessa, vaikka halua olisikin.

”Siitä lähti ajatus, että pienetkin teot ovat tärkeitä ja päätimme tuottaa alustan, jossa jokainen pääsee tekemään pienen teon ja kiittämään tuttua tai tuntematonta. Otimme yhteyttä JCDecaux:in ja pääsimme toteuttamaan kampanjan yhdessä.”

”Suomalaista sisua koetellaan”

JCDecaux innostui SEKin ideasta välittömästi. JCDecaux’n markkinointipäällikkö Krista Kivikoski kertoo ulkomainosyhtiön halunneen lähteä mukaan yhteisen hyvän edistämiseen ja kanssaihmisten tukemiseen.

”Poikkeuksellisissa oloissa suomalaista sisua koetellaan täysillä, jolloin tällainen pienikin ele voi piristää”, Kivikoski sanoo.

Yksinkertaisten asioiden, kuten kehujen ja kannustuksen, merkitys korostuu haastavana aikana. Sonja Pihkala toteaa, että muiden kunnioittamisen ja huomioimisen ohella on tärkeä myös kiittää ja kannustaa.

”Positiivisuudella ja yhdessä tekemisellä tästä selvitään, mutta se vaatii juuri niitä pieniä tekoja”, Pihkala näkee.

Markkinointiviestinnässä olennaisinta on tunteiden herättäminen ja reaktion aikaan saaminen vastaanottajassa. Usein tehokkaaseen viestiin vaaditaan myös taloudellista panostusta. SEKin ja JCDecaux’n kampanja on muistutus siitä, kuinka luovan idean ja ajattelutyön merkitys on euromäärää olennaisempi.

”Onnistuneen markkinointiviestinnän ei tarvitse olla kallista, mutta kyllä terävimpien ideoiden taakse kätkeytyy paljon työtä ja ajattelua”, Pihkala arvioi.

SEKin uudelle liikkuvan kuvan yksikölle OSASTOlle projekti on ajankohtainen ja mielekäs lähtölaukaus.

”Se, että pääsimme heti ensimmäisten projektien joukossa tekemään merkityksellisen kampanjan, oli hieno startti meille.”

”Starttimme on monellakin tapaa ollut mielenkiintoinen näin korona-ajan keskellä ja olemme jo nyt päässeet tekemään mahtavia projekteja myös asiakkaillemme”, Pihkala kertoo.

SEK on brändien rakentamiseen, markkinointistrategioihin sekä markkinointiviestinnän suunnitteluun erikoistunut noin 130 asiantuntijaa työllistävä toimisto.

Yritys teki viime vuoden elokuussa päättyneellä tilikaudella 11,9 miljoonan euron liikevaihdon ja 1,1 miljoonaa euroa liikevoittoa. Tilikauden myyntikate oli 9,3 miljoonaa euroa. SEK on osa Salomaa Groupia.

JCDecaux Finland on valtakunnallinen ulkomainosyhtiö. Se on osa ranskalaista JCDecaux SA -konsernia, jolla on toimintaa yli 80 maassa.