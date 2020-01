Lukuaika noin 2 min

30 000 messuvieraan ja yli 18 000 ostajan iloksi Fortezza da Basson messualueella hehkutetaan yli 1 200 brändin uusia mallistoja, mutta järjestetään tänä vuonna myös puheenvuoroja ja näyttelyjä kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta. Kun italialaiset alkavat puhua vastuullisuudesta, ollaan pitkällä.

Virallisen ohjelman huippuhetkiä ovat Jil Sanderin muotinäytös keskiviikkona ja Telfarin näytös torstaina. Varsinkin kehuttu newyorkilainen suunnittelija Telfar Clemens herättää poikkeuksellisen paljon intohimoja.

Suomi on muutaman vuoden ajan saanut enemmän jalansijaa messujen virallisesta ohjelmasta erityisesti helsinkiläisen PR-toimisto Junin perustajien Miia Kosken ja Martta Louekarin pitkäjänteisen työn ansiosta. Tämä vuosi ei ole poikkeus. Tiistai-illan päätapahtuma on Fiskars by Maria Korkeila -näytös, jossa Suomen vanhin yritys julkaisee historiansa ensimmäisen vaatemalliston.

Aalto-yliopiston kasvatti Maria Korkeilan suunnittelema puutarhateemainen unisex-mallisto on herättänyt paljon kiinnostusta etukäteen. Yksi tavoite on saavutettu ennen iltaa. Arvostettu USA:n Vogue julkaisu näyttävän ja kehuvan jutun Fiskarsista jo maanantaina. Rauhallisesti asiaan suhtautuvalla Korkeilalla tulee kiireinen ilta kansainvälisen median haastatteluissa.

Vastuullisuus ja sukupuolineutraalius tekivät selvästi vaikutuksen Vogueen, eikä suomalaisesta käytännöllisyydestäkään ole haittaa. Mallisto on muotia, joka kestää kovaa käyttöä metsässä ja puutarhassa.

”Nämä ovat vaatteita, joilla on toinen jalka maalla ja toinen kaupungissa”, Vogue kiteyttää Korkeilan luomukset.

Ilta näyttää, miten kokonaisuus lyö läpi. Fiskarsin mallisto ja osallistuminen Pitti Uomoon on jo nyt kumarrus suomalaisen muodin eteen tehdylle työlle, suunnittelijoiden lahjakkuudelle ja silaus muotimme saavuttamalle kansainväliselle huomiolle.

Suomalaisia brändejä messuilla on tänä vuonna vähemmän, mutta mukana olevat näkyvät selvemmin. Viime tammikuun tiistai-illassa hurmannut Rolf Ekroth esittelee uusimman Terinit-mallistonsa keskiviikkona.

Näytteilleasettajista Pitti Uomoon on vuoden tauon jälkeen palannut Makia. Vuosia samalla paikalla messujen katumuotihallissa esitellyt Makia on täksii vuodeksi ottanut uuden tilan. Makian kaupallinen johtaja Totti Nyberg kiittelee, että muutos on tehnyt hyvää ja uusi paikka on keskeisempi. Osastolla on hyvää kuhinaa heti avauspäivä tiistaina aamulla.

Nyberg kertoo, että Makia on aiemmista vuosista poiketen ottanut hieman pienemmän määrän tuotteita osastolleen. Strategia näyttää toimivan.

”Haluamme näyttää malliston highlightit. Se on helpompaa ostajallekin”, Nyberg sanoo.

Kansainvälistä kiinnostusta, highlighteja ja helppoa ostamista. Suomalainen miesten muoti on tullut muutamassa vuodessa pitkälle.