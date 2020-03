Lukuaika noin 2 min

Suomen Podcastmedia teki pro bonona Koronan anatomia -nimisen podcastin, joka ilmestyi tämän viikon maanantaina. Toimittajana viisiosaisessa Koronan anatomia -podcastissa on tietokirjailija ja tekoälyasiantuntija Antti Merilehto.

Aloite podcastiin oli Merilehdon. Hän halusi tehdä podcastin, jossa pureuduttaisiin perinpohjaisesti viruksen anatomiaan. Se oli ensimmäinen podcast, joka käsitteli koronavirusta tieteellisesti.

”Kun tulee tällainen poikkeuksellinen aika, on hyvä, että tietoa on mahdollisimman monissa kanavissa, koska ihmiset ovat niin erilaisia oppijoita. Meillä oli vahva arvelu sille, että tällaiselle olisi tarvetta”, Merilehto sanoo.

Arvelut osuivat oikeaan. Sarjan viimeinen eli viides jakso julkaistiin tänään. Ensimmäisen neljän päivän aikana podcast-sarja on saanut 35 817 kuuntelua, ja se on Suplan tämän viikon kuunnelluin podcast. Jopa 75 prosenttia kuulijoista on kuunnellut jakson loppuun asti.

Asiantuntijana viisiosaisessa podcastissa on Turun yliopiston bakteeriopin professori, ylilääkäri Pentti Huovinen, jonka kanssa Merilehto käsittelee koronavirusta eri näkökulmista.

”Pentti on aikaisemmin tehnyt radioon lääkäritietoiskuja. Eli tässä yhdistyivät hänen osaamisalueensa ja se, että hänellä on aiempaa kokemusta radiotyöstä.”

”Tekoäly ennusti epidemian puhkeamisen”

Merilehto toimii yrittäjänä digitaalisen liiketoiminnan parissa ja on myös kirjoittanut kirjan tekoälystä.

”Ei tekoäly syyskuussa ilmoittanut, että nyt tällainen virus tulee, mutta kun tammikuussa ryhdyttiin tutkimaan sairaaladataa, siellä oli nähtävissä, että tekoäly havaitsi sairaaloiden ja terveysasemien käyntidatasta, että epidemia on puhkeamassa.”

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta Merilehto toivoo, että dataan nojauduttaisiin tulevaisuudessa enemmänkin yhteiskunnassa ja eri sektoreilla.

”Yrityksille on nyt äärimmäisen tärkeää ottaa data mukaan päätöksentekoon. Tiedolla johtamisen rooli on tärkeämpi kuin koskaan aikaisemmin. Se mikä tuli todeksi (koronaepidemiassa) pystyttiin näkemään numeroista jo aikaisemmin”, Merilehto sanoo.

Koronan anatomia -podcastin jaksojen nimet ovat:

1. Ihmiskunta teki koronaviruksen mahdolliseksi ihan itse

2. Kätteleminen on ihmiskunnan hölmöin keksintö

3. Korona Q&A – Yleisimmät kysymykset

4. Auttaako rajojen sulkeminen ja tapahtumien kieltäminen koronaviruksen vastaisessa taistelussa?

5. Koronaviruspandemia loppuu joskus – mitä sen jälkeen?