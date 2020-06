Lukuaika noin 2 min

Tapahtuma-alan poikkeuksellinen kevät on tarkoittanut Hartwall Arenalle uusiutumisen aikaa. Restelin operoima Food&Events Tapahtumaravintolat -ketju käynnisti jo vuodenvaihteessa mittavan ravintola- ja asiakasalueiden uudistuksen Suomen suurimmalla tapahtuma-areenalla.

Kesä-heinäkuun taitteessa ravintola- ja asiakastilojen uudistus on loppusuoralla, Restel tiedottaa. Uusiksi ovat menneet kaikki tilasuunnittelusta ravintolatarjontaan. Hartwall Arenan toimitusjohtaja Kimmo Kivisilta sanoo, että uusi brändi kiteytyy vieraanvaraisuuteen.

“Haluamme ottaa kaikenlaiset yleisöt huomioon ja vastata heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa”, Kivisilta sanoo.

Tapahtumien kirjo onkin vaikuttava. Hartwall Arenalla käy vuosittain lähes miljoona ihmistä maailmanluokan tähtien keikoilla, ihailemassa luistelevia Disney-prinsessoja ja kannustamassa Jokereita KHL-jääkiekkoliigassa.

Yksi merkittävistä uudistuksista liittyy ravintoloihin, joiden tunnelmaa pyritään muokkaamaan muun muassa valaistuksella erilaisiin tapahtumiin. Uusi tulokkaitakin on.

Ruokatarjonnan suunnittelusta vastaa Hartwall Arenan uusi keittiöpäällikkö Atte Pasi, joka on työskennellyt Suomessa ja ulkomailla suurissa tapahtumatarjoiluissa ja Michelin-tason ravintoloissa.

Keväällä on pitänyt kiirettä. Muun muassa Platinium Lounge on uudistettu samppanjabaariksi. Tiedotteen mukaan ravintoloiden faceliftin tavoitteena on houkutella tapahtumien ympärille ”etkoja ja jatkoja”.

Kokonaan uusi tulokas on sushiravintola Warabino, jossa tarjolla on mainetta kerännyttä sushia.

“Täällä ei tarjoillakaan mitä tahansa sushia”, Restelin Food&Events Tapahtumaravintoloiden ketjujohtaja Kristian Helanne sanoo.

Sushi valmistetaan Arenan omassa keskuskeittiössä aivan ravintolan lähellä, mutta reseptit, oppi ja raaka-aineet on saatu Suomen parhailta.

Kumppanina sushiravintolassa toimii Järvenpään K-Citymarket, joka on niittänyt mainetta Euroopan suurimpana sushivalmistajana ja paikkana, josta saa Japanissa parhaaksi rankattua sushiriisiä.

”Olemme erittäin iloisia tästä yhteistyöstä. On hienoa, että voimme yhdistää maailmanluokan viihteen ja maailmanluokan sushit”, sanoo K-Citymarket Järvenpäähän sushit tuonut Markku Hautala.

Annoksia voi nauttia joko ravintolassa, tai ne voi tilata katsomoon omalle paikalleen käyttämällä Restelin kehittämää ravintola-applikaatio Restistä.

“Enää ei tarvitse jonottaa, kun tauko alkaa”, Helanne huomauttaa.