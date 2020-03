Lukuaika noin 1 min

Ruokakirjailija palaa kotiin ja kirjoittaa kirjan arkiruoasta. Otava julkaisee syksyllä 2020 menestyskirjailija, kokki ja ruokavaikuttaja Hanna Gullichsenin uuden Kokin kotiruokaa -kirjan.

Nimensä mukaisesti kyseessä on kirja, jossa tekijä kertoo omasta ruoanlaitostaan. Teos kokoaa yksiin kansiin Hanna Gullichsenin perheen lempiruokia, jotka kokataan rennosti pellillä, padassa ja pannulla. Mukana tulee olemaan myös pastaohjeita ja ravitsevia pikalounaita, kertoo Otavan tiedote.

”Hannan reseptit ovat poikkeuksetta maukkaita ja helppoja, siksi niillä on laaja fanikunta, joka odottaa uutta kirjaa saapuvaksi. Olemme todella iloisia, että saamme julkaista hänen uuden ruokakirjansa”, iloitsee Otavan tietokirjojen kustannusjohtaja Eva Reenpää.

”Hyvänmakuista, rentoa ja helppoa, sellaista on mun mielestä hyvä arkiruoka. Näihin kansiin kokosin meidän perheen suosikit, joista syö isokin perhe. Toisinaan käy onni ja jää vielä seuraavallekin päivälle lämmitettävää. Aseina kirjassa pelti, pata ja pannu, tämän kokin kolme suosikkia”, Gullichsen kertoo.

Suosittu somevaikuttaja Gullichsen on kirjoittanut useita menestysteoksia, joista on jo syntynyt someilmiöitä. Nyt vuorossa paluu arkiruoka-aiheeseen, joka oli menestyskaava jo aiemmin.

Hanna Gullichsenin ja Alexander Gullichsenin Safkaa – Parempaa arkiruokaa -kirja (2013) oli suurmenestys, joka toi avokadopastan koko kansan tietoisuuteen. Sittemmin Hanna Gullichsen on opiskellut kokiksi ja opiskelee parhailaan ravitsemustiedettä, joka on temmannut pauloihinsa. Muutama oivallus opintojen varrelta on tallentunut myös uuteen kirjaan, Otava viestii.