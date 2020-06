Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on tähän saakka puolustanut vankasti yhtiön poliittisen mainonnan periaatteita.

Sosiaalisen median jättiläisen lanseeraama uusi ominaisuus on saatavana joillekin käyttäjille Yhdysvalloissa tällä viikolla ja kaikille maan käyttäjille seuraavien viikkojen aikana, uutisoivat The Next Web ja TechCrunch.

Mykistämisvaihtoehto avautuu käyttäjille suoraan kaikissa Facebookissa tai Instagramissa julkaistavissa poliittisissa mainoksissa tai näiden alustojen mainosasetuksissa.

Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg toteaa kuitenkin, että yhtiö muistuttaa ihmisiä yhä äänestämisen tärkeydestä. Hän kertoo, että yhtiö haluaa vahvistaa demokratiaa Yhdysvalloissa syksyllä pidettävien presidentinvaalien alla ja myös siitä eteenpäin.

”Ja ne teistä, jotka olette jo tehneet (äänestys)päätöksen ja haluavat vain vaalien olevan ohi, kuulemme myös teitä”, Zuckerberg kommentoi viitaten uuteen mahdollisuuteen poistaa käytöstä poliittisten mainosten näyttäminen.

Facebook kertoo,, että uusi ominaisuus on saatavana myöhemmin syksyllä USA:n lisäksi myös muissa maissa, joissa yhtiö julkaisee poliittista mainontaa.

Lisätäkseen mainonnan läpinäkyvyyttä Facebook näyttää lisäksi jatkossa poliittisen mainoksen yhteydessä saatetekstin ”maksettu” , vaikka käyttäjä jakaisi mainoksen omalla aikajanallaan. Aiemmin tämä maininta katosi jakamisen yhteydessä.

Vaikka kyseessä on verrattain pieni muutos, on se silti Facebookin mittapuulla huomattava myönnytys kriitikoille.

Tähän saakka Zuckerberg on puolustanut vankasti yhtiön poliittista mainontaa koskevaa periaatetta, joissa myös kiistanalaiset julkaisut on sanavapauden nimissä näytetty maailmalle sellaisenaan.

Facebookin kanssa käyttäjien ajasta ja huomiosta kilpaileva yhteisöpalvelu Twitter ilmoitti viime vuonna kieltävänsä poliittisen mainonnan omalla alustallaan kokonaan.

Sosiaalisen median mainonnan katsotaan vaikuttaneen merkittävästi siihen, että istuva presidentti Donald Trump löi vastaehdokkaansa demokraattien Hillary Clintonin vuoden 2016 presidentinvaaleissa.