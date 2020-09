Lukuaika noin 2 min

Sound of Lapland -matkailukampanja on voittanut kuntamarkkinoinnin Suomen mestaruuden Kuntaliiton markkinointikilpailussa.

Sound of Lapland on Lapin markkinointi- ja viestintätalon House of Laplandin ja Visit Finlandin suunnittelema kampanja, jonka tarkoitus on rakentaa Lapin brändiä ympärivuotisena matkakohteena.

”Hiljaisuus ja luonnon äänimaisema eivät ehkä ole tyypillisiä ja helppoja markkinoinnin välineitä, mutta Lapin kampanjassa on saatu huolellisesti toteutetulla ja kohdistetulla aineistolla laajasti kansainvälistä kiinnostusta. Toinen äänielementti eli ulkomaisen artistin musiikkivideo Lapin maisemissa täydensi kampanjaa uudenlaiselle kohderyhmälle”, kertoo kuntamarkkinoinnin SM-kisan tuomariston puheenjohtaja, Kuntaliiton viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä tiedotteessa.

Sound of Lapland -kampanjakokonaisuuteen kuuluivat poptähti Carly Rae Jepsenin Lapin-vierailu sekä Lapin äänimaisema-albumi SCAPES. Kampanjan jälkeen kiinnostus Lappiin matkustamista kohtaan kasvoi Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa muun muassa Norjaa, Skotlantia ja Irlantia korkeammaksi.

Hopealle nousi Iisalmen ”Emme odota ihmeitä. Teemme niitä.” -kampanja. Pronssipalkinto meni Kymsote maakunnan asukkaat osallistaneella palvelu- ja brändiuudistukselle. Tuomaristo jakoi myös kaksi kunniamainintaa, jotka saivat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Vaasan seudun kehitys- ja matkailuyhteisö.

”Tärkeätä on edelleen tukeutua paikkakunnan ja seudun omiin vahvuuksiin. Luonnosta on hyvä löytää juuri oma erityispiirre, tapahtumista ainutlaatuinen elementti. Myös arjen toimintoja voidaan markkinoida omaperäisesti, kuten esimerkiksi kirjastopalveluja tai henkilöstön rekrytointia”, Seppälä perustelee.

15. kerran järjestetyn kuntamarkkinointikilpailun tavoitteena on korostaa markkinoinnin merkitystä alueen elinvoiman ja kehityksen tukena ja antaa koko kuntakentälle hyviä käytännön esimerkkejä hyvästä markkinoinnista.

