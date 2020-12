Lukuaika noin 3 min

Kauppiaiden ja eri palveluntarjoajien reagointi terveysviranomaisten suosituksiin koronaviruspandemian hidastamiseksi toi viime keväänä laajan kirjon erilaisia käsiendesinfiointimahdollisuuksia julkisiin tiloihin ja kauppapaikkoihin.

Usein asiakasympäristöjen käsidesitarpeet täytettiin pakon edessä nopeasti ja toimimaan lyhyellä aikajänteellä. Sisäänkäynneille on esimerkiksi sijoitettu pöytiin teipattuja tai metallitelineisiin lukittuja pumppupulloja. Myös automaattisia annostelijoita ja suihkuttimia on tarjolla. Laitteissa tai niiden sijoittelussa ei kuitenkaan ole juurikaan otettu huomioon kaupallisia mahdollisuuksia.

Havainto käsidesipisteiden puutteista niin asiakaspalvelu- kuin kaupallisestakin näkökulmasta johti Kyrö Distillery Companyn ja digitaalisia näyttöviestintäpalveluja tuottavan Craneworksin yhteistyöhön, jossa kehitetty käsien desinfiointipalvelu Digital Signage Hand Sanitizer huomioi sekä asiakkaan että palveluntarjoajan tarpeet. Kahden kotimaisen yrityksen yhdessä kehittämällä laitteella halutaan vastata automatisoidun, kestävän ja kaupallisia mahdollisuuksia hyödyntävän palvelun tarpeeseen.

Käsien desinfiointipiste kutsuu asiakkaita luokseen jo tehtävänsä vuoksi, joten sillä on hyödynnettävää huomioarvoa. Itse laite voidaan liittää osaksi digitaalista mainosverkostoa tai sijoittaa näytöttömät laitteet ostopolun kannalta strategisesti. Toisaalta jo laitteen laadukkuudella ja toimintavarmuudella voidaan vaikuttaa positiivisesti mielikuviin.

”Halusimme tuoda markkinoille monella tavalla kestävän käsien desinfiointipalvelun. Ollakseen kestävä täytyy ratkaisun palvella sekä asiakasta että palveluntarjoajaa pitkällä aikajänteellä. Laitteen on oltava laadukas kaikilla mittareilla: muotoilun esteettisyys, annostelun esteettömyys ja ergonomisuus, nestemäärän automatisoitu etävalvonta sekä ohimenevän nesteen talteenkeräys. Palvelun on oltava varmaa ja vaivatonta kaikille osapuolille”, sanoo Craneworksin toimitusjohtaja Sami Käyhkö tiedotteessa.

Kyrö Distillery Companylle käsidesi on uusi vuoden 2020 tuote, jonka tuotanto lähti liikkeelle halusta osallistua talkoisiin ja työllistää omat työntekijät.

”Se on solidaarisuuden ele, josta on tullut meille myös kannattavaa liiketoimintaa. Yhteistyössä Craneworksin kanssa erityisesti viehätti näinkin funktionaalisen tarpeen toteuttaminen designin kautta. Pidämme tärkeänä erityisesti kestävyyden näkökulmaa”, sanoo Kyrö Distillery Companyn kaupallinen johtaja Sanna Dooley.

Tarvetta laitteilleen yritykset perustelevat sillä, että erityisesti suurten asiakasmäärien käytössä nopeasti luodut ratkaisut tuottavat hankaluuksia, kun annostelijat tyhjenevät nopeasti ja desinfiointinesteet pilaavat ohi valuessaan teline- ja lattiapintoja. Myös desinfiointinesteen käsiin annosteltava määrä, tuntuma ja tuoksun miellyttävyys vaihtelevat.

Käyhkö kertoo, että uuden laitteen kehittämisessä laadun ja kestävyyden kriteereinä pidettiinkin myös desinfiointinesteen jatkuvaa riittävyyttä ja kerta-annostelun oikeaa määrää.

”Nestesäiliön on oltava kooltaan tarpeeksi suuri ja nesteen kulumista on voitava valvoa etänä. Desinfiointiaineen laadun on näyttävä myös siinä, ettei ainetta tarvitse annostella paljoa kerralla. Kyrö oli meille ilmeinen kumppani kotimaisuuden ja korkealaatuisen desinfiointinesteen vuoksi”, Käyhkö sanoo.

Digital Signage Hand Sanitizer -palvelu on käytössä esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla.