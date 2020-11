Lukuaika noin 4 min

Ravintola- ja hoiva-ala ponnistelevat houkutellakseen nuoria työntekijöitä ja pitääkseen nämä talossa.

Burger Kingin, Diakonissalaitoksen ja Diakonissalaitoksen Hoivan Yhdessä työhön -hankkeen tavoitteena on helpottaa nuorten työhön pääsemistä ja parantaa nuorten työelämätaitoja.

Nuorten viisi teesiä työelämälle 1. Valitaan oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin Työn kuormittavuus on erilaista eri ihmisille, otetaan tämä huomioon jo rekrytointivaiheessa – esimerkiksi yötyöt eivät rasita kaikkia. Tarjotaan kokeiluvuoroja nuorille töihin tulijoille, jotta he tietävät, mihin ovat hakemassa töihin. Puhutaan kohderyhmällenne sen kielellä ja helposti lähestyttävästi. 2. Opitaan toinen toisiltamme Lisätään keskustelua työnantajien, työntekijöiden ja työnhakijoiden välillä. Töistä liikkuu usein epämääräisiä huhuja, jotka eivät välttämättä pidä paikansa. Annetaan työnhakijoille ja työntekijöille tilaisuuksia kysyä. Kuunnellaan ja opitaan toinen toisiltamme sekä luodaan työlle yhteiset tavoitteet. Vain siten taataan, että kaikki viihtyvät. 3. Palkkauksen pitää olla reilua ja läpinäkyvää Kerrotaan palkasta rehellisesti ja avoimesti. Muistetaan, että työtehtävien ja palkan tulee vastata toisiaan ja etenemisen näkyä palkassa. Työntekijän voi palkita myös muilla eduilla kuin palkalla. 4. Huomioidaan, että jokainen työntekijä on yksilö Tarjotaan riittävästi tukea nuorten työllistymiseen, jos motivaatiota löytyy. Kielitaito ei saa olla este työllistymiselle. Huomioidaan myös erilaiset toiveet urapoluilla – osa haluaa edetä, mutta osa ei esimerkiksi halua esimieheksi. 5. Ei jätetä ketään yksin Tarjotaan vinkkejä siihen, miten kuormittavasta työstä voi selvitä työnantajan tuella. Nuorilla on yhä enemmän paineita suorittaa niin vapaa-aikaa kuin työelämääkin. Tarjotaan nuorille työntekijöille vertaistukea vaikka vanhemman kollegan avulla.

Yhdessä työhön -hanke haluaa ottaa nuorten työntekijöiden ja -hakijoiden toiveet ja tarpeet huomioon. Osana hanketta nuoret saivat kirjoittaa toiveensa näiden alojen työelämälle.

”Teesien kirjoittamiseen osallistui nuoria työntekijöitä ja -hakijoita sekä Burger Kingistä että Diakonissalaitoksen Hoivasta. Oli silmiä avaavaa kuulla, mitä toiveita nuorilla oli työelämälle. Herkästi käy niin, että nuorilta itseltään ei kysytä, vaan sorrutaan oletuksiin”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Aino Bain Diakonissalaitokselta.

Yhdessä työhön -hankkeessa on mukana 70 nuorta, sekä työnantajan edustajia Burger Kingiltä ja Diakonissalaitoksen Hoivasta.

Burger Kingin ketjujohtaja Siru Kalpio Resteliltä kertoo hampurilaisravintolaketjun lähteneen mukaan hankkeeseen innolla. Kalpion mukaan hanke auttaa Burger Kingiä ymmärtämään omia nuoria työntekijöitään paremmin.

”Saamme arvokasta tietoa koskien sitä, mitä nuoret toivovat meiltä ja kuinka voimme yhdessä kehittää Burger Kingiä hyväksi työpaikaksi heille”, Kalpio kertoo M&M:lle.

Yksi hankkeessa mukana olleista nuorista on 29-vuotias Jenny Tannerkoski. Hän aloitti vastikään ripsiteknikon opinnot. Osallistuminen hankkeeseen on ollut hänen mukaansa positiivinen kokemus.

”Mukana on ollut paljon todella päteviä työntekijöitä, joilta olen saanut reilusti itsevarmuutta muun muassa liittyen työnhakuprosesseihin sekä siihen, mitä oikeasti haluan tehdä”, Tannerkoski sanoo.

Itse yrittäjäpolulle suurella todennäköisyydellä aikova Tannerkoski arvioi, että tämän päivän nuorille työntekijöille tärkeitä asioita ovat arvostuksen saaminen ja yhteisöllisyyden kokemus.

”Palkkauksen tulee olla riittävällä tasolla, sillä se kertoo arvostuksesta työntekijää ja hänen tekemäänsä työtä kohtaan. Lisäksi työyhteisön rooli on keskeinen. Nuorille on tärkeää, että työpaikalla on positiivinen meininki”, Tannerkoski pohtii.

Nuoret haluavat heittäytyä

Siru Kalpio on Tannerkosken kanssa samaa mieltä työviihtyvyyden merkityksestä. Nuoret odottavat, että työpaikalla on mukavaa tehdä töitä yhdessä oman lähitiimin kanssa.

Kalpio panee myös ilolla merkille, että nuorten laatimissa uusissa työelämän teeseissä on runsaasti yhtäläisyyksiä Burger King -ketjun ydinarvoihin, joihin kuuluvat Connect, Appreciate, Respect, Everyone. Arvokokonaisuutta kutsutaan C.A.R.E.-arvoiksi.

”Työpaikalla pitää olla kivaa. Kutsumme omia tiimejämme Kingi-jengiksi. Tässä jengissä keskeistä on se, että kaikki jäsenet arvostavat toisiaan ja jokainen saa olla oma itsensä.”

”Toivomme, että nämä arvot tulevat esille jokaisessa päivässä ja kannustamme myös tiimejä miettimään, mitä nämä arvot voivat heidän työnsä kannalta tarkoittaa”, Kalpio kertoo.

Nuoret työnhakijat odottavat potentiaalisilta työnantajiltaan Kalpion mukaan ennen kaikkea joustavuutta.

”Tämä on monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka. He tulevat hankkimaan kokemusta ja usein ansaitsemaan rahaa johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Me pyrimme tukemaan heitä tavoitteissaan ja esimerkiksi toteuttamaan vapaatoiveet aina työvuorosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.”

Parhaimmillaan elämän ensimmäinen pidempi työsuhde tarjoaa onnistumisen elämyksiä ja auttaa nuorta kasvattamaan omaa itse luottamustaan. Olennaista on myös se, että tyytyväinen työntekijä suoriutuu tehtävistään yleensä parhaiten ikään katsomatta.

”Näen asian niin, että flow-tila syntyy työelämässä siitä, että tavoitellaan yhdessä tiettyjä asioita. Kun niissä sitten onnistutaan, jaetaan onnistumisen ilo yhdessä. Monet meidän nuorista työntekijöistämme ystävystyvät työpaikalla yhteisten kokemusten myötä. Se on mahtavaa”, Kalpio sanoo.

Yhdessä työhön -hanke on auttanut osallistujia myös näkemään sen, mitä nuoret voivat vastaavasti tuoda mukanaan työnantajalle. Burger Kingin asiakkaista monet ovat nuoria. Saman sukupolven edustajat ovat usein parhaiten perillä siitä, mitä nuoret pitävät tärkeänä.

”Nuoret ovat ajan hermolla ja tuovat uusia tuulia meille esimerkiksi liittyen tapoihin viestiä. He haluavat heittäytyä. Välillä nauretaan ja vitsaillaan rennosti. Eli osataan nauttia elämästä kaiken kiireen keskellä.”

”Lisäksi nuoret osaavat vaatia, että työpaikalla huolehditaan ihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tämä auttaa työnantajaa kehittämään omaa toimintaansa”, Kalpio toteaa.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Yhdessä työhön -hanke toimii vuosina 2020–2021 Burger Kingin ravintoloissa ja hoivapalveluja tarjoavan Diakonissalaitoksen Hoivan yksiköissä Helsingissä ja Uudellamaalla.

Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahasto ESR:n rakennerahastosta, Diakonissalaitokselta, Diakonissalaitoksen Hoivalta ja Tradekalta.